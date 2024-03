20/03/2024 - 18:25

En M€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation (M€) Variation (%) Chiffre d'affaires 549,3 505,8 43,5 +8,6% EBITDA(a) 59,3 67,4 (8,1) -12,1% Marge d'EBITDA (%) 10,8% 13,3% EBIT(a) 58,1 64,5 (6,4) -10,0% Résultat net consolidé 26,9 44,7 (17,7) -39,7% Marge de résultat net (%) 4,9% 8,8%

Notes : activités de Unify et de Reworld Media Italia consolidées respectivement depuis le 1er octobre 2022 et le 10 janvier 2023.

(a) EBITDA et EBIT (résultat d'exploitation) hors charges liées aux plans d'actions gratuites présentées en résultat exceptionnel ; EBIT (résultat d'exploitation) y compris dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions pour 7,3 M€ (produit) en 2023 à comparer avec 1,9 M€ (produit) en 2022.

Reworld Media (ALREW) annonce ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2023. Le groupe affiche une rentabilité en croissance au 2nd semestre (+1,5%) sous l'effet combiné d'une légère inflexion de ses coûts industriels, de la croissance de ses activités à l'international et de l'intégration, exécutée avec succès, des activités publishers digitales d'Unify acquises en octobre 2022 (Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.).

L'acquisition transformante d'Unify a permis d'asseoir le leadership du groupe dans le digital en France, une position stratégique pour bénéficier de la croissance du marché de la communication. Reworld Media, déjà le 1er éditeur de presse magazine en France, est ainsi devenu le 1er groupe média sur les réseaux sociaux, avec plus de 81 millions de followers[1] (+10,4% en 1 an) et le 3e groupe média sur le web, avec une audience de 32,3 millions de visiteurs uniques[2] (+18,1% en 1 an).

En 2023, le groupe a accéléré le développement de ses activités à l'international. Sur l'exercice, 31% du chiffre d'affaires consolidé est réalisé à l'international, en croissance de +36% par rapport à 2022. Le groupe a continué à enrichir son offre à la performance, en développant avec succès en Europe son activité d'affiliation, d'influence marketing (Metapic) et de content to commerce. Eu égard à ses activités médias, le groupe a réalisé en janvier l'acquisition de deux marques haut de gamme, Grazia (23 pays dans le monde) et Icon (Italie, Espagne) et a fait croître ses activités publishers au Royaume-Uni (netmums, le « aufeminin » anglais).

Croissance du chiffre d'affaires de +8,6%, portée par le développement des activités digitales

Reworld Media a publié un chiffre d'affaires annuel consolidé de 549,3 M€ au 31 décembre 2023, en croissance de +8,6% (organique : -1,0%, cf. communiqué du 28/02/2024).

La croissance est portée par le pôle BtoB dont le chiffre d'affaires, issu à 88% d'activités digitales, progresse de +19,6% (+50,2 M€) pour atteindre 306,2 M€. Ce pôle affiche une forte dynamique sous l'effet des acquisitions et du succès de ses offres à la performance, dans un marché de la communication digitale en croissance (+6,1%[3]).

Le chiffre d'affaires du pôle BtoC est en léger retrait de -2,7% (-6,7 M€) à 243,1 M€. Cette baisse s'inscrit dans un contexte d'inflation persistante (+4,8%[4]) et de repli de la consommation des ménages. Elle reflète la stratégie du groupe de rationalisation des volumes de diffusion de magazines visant à contenir l'impact de coûts industriels croissants sur sa rentabilité, tout en préservant ses parts de marché et son portefeuille d'abonnés.

EBITDA[5] de 59,3 M€ | Croissance de la rentabilité au 2nd semestre (+1,5%)

Reworld Media enregistre un EBITDA consolidé de 59,3 M€ en 2023, en recul de -12,1% (-8,1 M€) par rapport à l'exercice précédent, soit une marge d'EBITDA de 10,8% (2022 : 13,3%). La rentabilité opérationnelle progresse d'une façon notable au cours de l'exercice, la marge d'EBITDA passant de 8,4% au 1er semestre à 13,0% au 2nd semestre. Au 2nd semestre, l'EBITDA ressort en hausse de +1,5% (0,6 M€) par rapport au 2nd semestre 2022.

Le pôle BtoB enregistre un EBITDA de 39,5 M€, en recul de -3,7% (-1,5 M€) par rapport à 2022. La rentabilité de ce pôle d'activité est pénalisée par la consolidation des activités publishers Unify, qui étaient fortement déficitaires en 2022 (EBITDA négatif de -9,9 M€). L'exécution d'un plan d'intégration, à la fois riche en synergies et en opportunités, commence à porter ses fruits au 2nd semestre. Le pôle BtoB voit son EBITDA augmenter de +8,2% (1,9 M€) en comparaison avec le 2nd semestre 2022. En outre, la marge d'EBITDA de ce pôle progresse de 5,3 points entre le 1er et 2e semestre 2023 (S1 : 10,1%, S2 : 15,4%) pour s'établir à 12,9% sur l'exercice.

Le pôle BtoC enregistre un EBITDA de 19,8 M€ , en recul de 25,0% (-6,6 M€) par rapport à 2022. La marge d'EBITDA de ce pôle progresse de 3,3 points entre le 1er et 2nd semestre (S1 : 6,5%, S2 : 9,8%) pour s'établir à 8,2% sur l'exercice. Au 2nd semestre, le pôle BtoC bénéficie d'une baisse encourageante de ses coûts industriels par rapport au 1er semestre 2023.

Résultat net consolidé de 26,9 M€ | Résultat exceptionnel de 16,4 M€

L'EBIT[6] (résultat d'exploitation) consolidé du groupe s'élève à 58,1 M€ au 31 décembre 2023, en recul de -10,0%, en tenant compte d'une reprise de dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions de 7,3 M€ (2022 : 1,9 M€).

Le résultat financier[7] s'établit à -9,5 M€ (2022 : -6,3 M€). Il se compose principalement de charges d'intérêts liées à la dette bancaire du groupe, issue des acquisitions réalisées et notamment celle d'Unify en octobre 2022.

Le résultat exceptionnel s'établit à -16,4 M€ (2022 : -5,5 M€). Il inclut notamment des charges liées à l'intégration des acquisitions visant à optimiser la base de coûts récurrents.

Le résultat net consolidé ressort à 26,9 M€, en recul de -39,7% par rapport à 2022. Le résultat net part du groupe s'élève à 24,2 M€, en recul de -43,7%.

Un bilan solide

Le groupe affiche une situation financière solide au 31 décembre 2023 avec des fonds propres en hausse à 218,9 M€ (2022 : 190,6 M€) et une trésorerie active de 97,7 M€.

Le groupe génère sur l'exercice un flux de trésorerie d'exploitation de 41,3 M€ (2022 : 55,1 M€) et un flux de trésorerie disponible de 11,4 M€ (2022 : 24,6 M€), inférieurs à l'exercice précédent sous l'effet combiné de l'intégration des acquisitions et de l'évolution du mix d'activité.

Le groupe poursuit son désendettement. La dette financière s'établit au 31 décembre 2023 à 205,8 M€ (2022 : 216,5 M€). La dette nette ressort à 108,1 M€ (2022 : 98,2 M€), soit un taux d'endettement net équivalent à 1,8x l'EBITDA consolidé des 12 derniers mois.

RSE : le groupe réalise sa 1ère empreinte carbone

Conformément à la roadmap qu'il s'était fixé, le groupe a réalisé en 2023 sa 1ère empreinte carbone (GHG Protocol, scope 1 à 3). Pour 2024, le groupe se fixe pour objectif d'intégrer Tradedoubler, sa filiale suédoise, à la mesure de cette empreinte et de travailler à la définition d'une trajectoire de décarbonation tout en travaillant à la qualification de ses principaux risques environnementaux, incluant la biodiversité. En 2023, les initiatives responsables des rédactions se sont multipliées en faveur du pouvoir d'achat , de lutte contre les fake news, de l'inclusion et de la diversité. Elles s'appuient sur tous les canaux de diffusion du groupe, qui touchent aujourd'hui 7 français sur 10[8]. Le groupe a par ailleurs fait évoluer au cours de l'année sa gouvernance et sa gouvernance RSE. Le conseil d'administration de Reworld Media accueille depuis novembre 2023 une nouvelle administratrice indépendante, Patrycja Mothon, experte des enjeux de recrutement dans les secteurs du digital et des technologies. Il a également créé un poste dédié à la RSE et nommé en avril 2023 une responsable au niveau du groupe.

Maintien de l'orientation stratégique

En 2024, Reworld Media maintient son orientation stratégique visant à développer le groupe, croître à l'international et à renforcer son engagement RSE, tout en poursuivant une gestion rigoureuse de ses activités. Après s'être inscrit avec succès depuis 12 ans dans une stratégie de consolidation du marché en Europe, le groupe reste ouvert aux opportunités de croissance externe. En capitalisant sur des marques à forte notoriété, leaders sur leur thématique, le groupe continue à investir dans les contenus et formats les plus porteurs (vidéo, social) ainsi que dans les leviers de monétisation les plus prometteurs du marché de la publicité digitale. Le groupe ambitionne d'accompagner ses clients BtoB dans la digitalisation de leur communication et de leurs investissements, en leur proposant des offres toujours plus innovantes et pertinentes, en ligne avec leurs enjeux et les évolutions d'un marché qui poursuit sa digitalisation et s'inscrit dans une tendance de croissance à long terme.

« Le rebond de la rentabilité au 2nd semestre atteste de la réussite du plan d'intégration d'Unify que nous avons mené tout au long de l'exercice. C'est un plan riche en synergies et créateur de valeur, dont l'exécution a été rendue possible par l'engagement de nos équipes. Nous avons mené des chantiers de transformation exigeants et essentiels, tant sur le plan technologique qu'organisationnel, pour donner au groupe une nouvelle dimension tout en veillant à préserver l'excellence opérationnelle. Le groupe en perçoit les premiers fruits. Cet exercice nous a également demandé d'être extrêmement prudents dans la gestion de nos activités BtoC. Nous avons pris les mesures qui nous ont semblées nécessaires face à des hausses de prix sur le papier et l'énergie très largement supérieures à l'inflation, qui ont eu un impact direct sur le coûts de production et de distribution de nos magazines. Nous restons aujourd'hui très alertes sur ces tendances, tout en voyant des signes d'amélioration des conditions d'achat du papier sur le 2nd semestre. » - Laetitia Quet, Directrice administrative et financière.

« L'année 2023 présentait plusieurs grands enjeux, elle démontre aujourd'hui encore la solidité et la pertinence du modèle du groupe, et bien sûr son agilité constante. L'intégration des actifs Unify ouvre de nouvelles perspectives grâce au leadership du groupe dans le digital et à la puissance de ses audiences dans des univers thématiques stratégiques. C'est une opération prometteuse, le digital restant plus que jamais le moteur de nos marchés. Dans une tendance toujours plus forte de digitalisation des usages et des leviers de communication, nous sommes tenus de continuer à investir dans nos marques et nos technologies pour être en position d'innover et d'accompagner nos clients dans leur transition digitale, et notamment dans leur usage de la publicité de plus en plus centré sur la performance. Si l'international est déjà un moteur de croissance en 2023, il est également un axe stratégique majeur pour le groupe. Reworld Media réunit à la fois l'expertise et l'envergure pour continuer à évoluer sur ces marchés qui s'inscrivent en croissance à long terme dans le monde. » - Gautier Normand, Directeur général.

Les comptes consolidés sont disponibles sur le site du groupe, rubrique « Publications ». Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes consolidés est en cours d'émission.

Agenda : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 le 29 mai 2024.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37,7 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 12 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ sur 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 388 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

[1] Nombre d'abonnés non dédupliqués aux plateformes Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat et Twitch, données éditeurs.

[2] Médiamétrie//Netratings, Audience Internet Global en France, moyenne annuelle 2023, comparaison vs. période similaire l'année précédente, en visiteurs uniques mensuels.

[3] Le marché de la publicité et de la communication 2023 et prévisions 2024, BUMP.

[4] Source INSEE, variation des prix à la consommation, moyennes annuelles hors tabac ; en 2022, ce taux était de +5,3%.

[5] EBITDA hors charges liées aux plans d'actions gratuites présentées en résultat exceptionnel.

[6] EBIT hors charges liées aux plans d'actions gratuites présentées en résultat exceptionnel, y compris dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions.

[7] Résultat financier y compris frais d'emprunts à étaler.

[8] ACPM, étude OneNext Global S2 2023, cible ensemble 15+, 26 oct. 2023.