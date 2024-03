05/03/2024 - 08:25

Constitution d'une plateforme Retail Média exclusive

Reworld Media, groupe média international, annonce l'acquisition de Trygr, acteur des technologies publicitaires expert du Retail Média. Cette opération vient renforcer le développement du groupe sur un segment de marché de la publicité digitale en forte croissance. C'est un rapprochement stratégique permettant de proposer aux annonceurs une solution Retail Média & Data unique, exclusive sur le marché des médias.

Fondée en 2020, la plateforme technologique Trygr relie l'offre publicitaire des distributeurs et

e-commerçants à la demande des annonceurs via :

-Sa DSP[1] propriétaire conçue pour opérer des campagnes multi e-commerçants, opérable en «manage service» et en self-service,

-Sa SSP[2] propriétaire permettant aux e-commerçants multimarques de monétiser leur audience.

La stack technologique de Trygr est présente sur plusieurs dizaines de sites retailers, permettant ainsi aux annonceurs de déployer des campagnes Retail Média dans le tunnel d'achat des internautes.

Avec Trygr, Reworld Media propose désormais des campagnes full Retail Média, basées sur des données « acheteurs » et diffusées sur les sites des distributeurs et e-commerçants. Cette collaboration optimise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la qualification de l'audience jusqu'à la mesure de la performance. Elle offre aux marques annonceurs une solution média et data puissante, très simple à activer.

Pour Trygr, dans la foulée du lancement de son modèle de régie Trygr Ads qui se positionne sur l'activation ONsite[3], ce rapprochement lui permet de bénéficier de l'audience et de la data des plus de 80 marques média thématiques du groupe Reworld Media pour ses activations OFFsite.

Charles Deffontaine, CEO & Fondateur de Trygr : “Ce rapprochement est stratégique à 2 niveaux. D'une part il offre une source de monétisation d'audience complémentaire à nos partenaires Retailers. Après le ONsite. Le OFFsite. D'autre part, il permet aux marques d'activer de la donnée d'acheteurs, d'intentionnistes et d'encartés extrêmement qualifiée, au sein des sites thématiques premiums de Reworld Media. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté commune d'apporter toujours plus d'efficacité aux campagnes des annonceurs ».

Jérémy Parola, CDO Reworld Media : “Nous sommes ravis de voir Trygr, ses retailers partenaires, sa technologie et ses équipes rejoindre Reworld Media. Le retail média est le segment publicitaire digital qui a connu la plus forte croissance en France en 2023. Ce modèle représente le présent et l'avenir de l'investissement native, display et vidéo.

Le groupe diffusait déjà des campagnes en utilisant de la data de Retailer, maintenant nous allons pouvoir diffuser sur les sites de Retailers faisant de notre solution une offre puissante, performante et activable ON et OFFsite. En associant la pertinence de nos ciblages, la qualité d'exposition et la puissance de nos audiences, les campagnes obtiennent d'excellentes performances et répondent aux enjeux des annonceurs”.

L'offre full Retail Média de Reworld Media est portée par les équipes de Trygr.ADS, régie dédiée à la commercialisation des espaces et formats publicitaires des partenaires eRetailers de Trygr, et par Reworld MediaConnect, régie publicitaire du groupe.

Trygr.ADS créé des places de marché eRetail Media par verticale thématique, notamment dans les univers Beauté & Santé, Maison & Jardin, Culture & High Tech et alimentaire, avec déjà un inventaire disponible de plusieurs dizaines de millions d'impressions publicitaires.

Agenda : publication des résultats annuels du groupe Reworld Media le 20 mars 2024

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 549 M€ sur 2023, est présent dans 16 pays et compte 1 391 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

A propos de Trygr :

Trygr a été créée en 2020 par deux entrepreneurs passionnés aux expertises complémentaires en matière d'e-commerce et de marketing. Trygr est le partenaire e-Retail Média des eRetailers et des annonceurs en France et à l'international. La société accompagne les sites e-commerces dans leurs stratégies de monétisation directes et indirectes. Et les annonceurs et leurs agences avec une solution d'investissement publicitaire dédiée au ROAS. Intégré nativement, les placements accompagnent les shoppers tout au long de leurs parcours d'achat. La plateforme TRYGR permet un suivi des performances en temps réel.

www.trygr.io

[1] Demand Side Platform

[2] Supply Side Platform

[3] ONsite : ciblage contextuel « acheteurs » sur sites retailers / OFFsite : ciblage data «acheteurs » hors sites retailers