Exercice 2023 clos le 31 décembre 2023

Annuel Périmètre comparable (1) En M€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation (M€) Variation (%) Organique(1) (%) Variation (M€) Variation (%) BtoC 243.1 249.8 (6.7) -2.7% -5.9% (14.7) -5.9% BtoB 306.2 256.1 50.1 +19.6% +4.1% 10.1 +3.9% Total 549.3 505.9 43.5 +8.6% -1.0% (4.6) -0.9%

En 2023, le Groupe Reworld Media (ALREW) annonce un chiffre d'affaires record de 549,3 M€, enregistrant une croissance notable de +8,6% (+43,5 M€) par rapport à 2022. Cette performance est attribuable à la forte progression du pôle BtoB, qui atteint un chiffre d'affaires historique de 306,2 M€, en croissance de +19,6% (+50,1 M€), compensant largement le recul du chiffre d'affaires du pôle BtoC de -2,7% (-6,7 M€).

L'intégration réussie des activités publishers de Unify (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, Netmums, etc.) positionne le groupe en tant que 1er groupe média sur les réseaux sociaux en France, avec plus de 81,1 millions de followers[1] (+5%), et comme le 3e acteur média sur le web, avec 32,3 millions de visiteurs uniques par mois[2] (+18,1%). L'intégration des marques Grazia et Icon à l'international et de leurs activités médias sur le territoire italien a également marqué une première étape significative dans le développement international du modèle média du groupe.

En organique1, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires stable de 483,4 M€ (-1,0%).

Face à l'inflation persistante (+4,8% en 2023[3]) et au repli de la consommation des ménages, le pôle BtoC a continué à rationaliser ses volumes de diffusion de magazines afin de contenir l'impact de coûts industriels croissants, en particulier ceux liés au papier, sur sa rentabilité. Choix stratégique, il a décidé de ne pas compenser intégralement cette baisse de volumes par des augmentations de prix dans le but de préserver ses parts de marché et son portefeuille d'abonnés. Il en résulte une diminution du chiffre d'affaires BtoC en organique de –5,9% (-14,7 M€).

Porté par le développement de ses activités digitales, et notamment par une dynamique exceptionnelle de ses offres d'affiliation, le pôle BtoB affiche une croissance organique de +4,1% (+9,9 M€) de son chiffre d'affaires sur l'exercice. Cette performance démontre la pertinence du modèle multi-leviers du groupe, dans un marché de la publicité digitale hors Search en croissance de +9,3%5 par rapport à 2022.

En 2024, le groupe maintient son cap en poursuivant une gestion rigoureuse et en investissant dans les leviers de monétisation les plus prometteurs du marché de la publicité digitale. Tout en consolidant sa position de leader des médias digitaux en France, il demeure confiant dans sa capacité à développer ses marques, à accroître ses audiences et à les transformer en parts de marché, grâce à une offre innovante et parfaitement alignée sur les attentes de ses clients, dans un marché en constante digitalisation s'inscrivant dans une tendance très dynamique à long terme.

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi conformément au règlement relatif aux comptes consolidés en vigueur en France.

Agenda : publication des résultats annuels le 20 mars 2024.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 549 M€, est présent dans 16 pays et compte 1 391 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

