Croissance de +9,0% au 3e trimestre

3e trimestre Périmètre organique(1) En M€ T3 2023 T3 2022 Variation (M€) Variation (%) Variation (M€) Variation (%) BtoC 59,6 63,0 (3,4) -5,5% (5,3) -8,5% BtoB 69,6 55,5 14,1 +25,5% 4,1 +7,4% Total 129,2 118,5 10,7 +9,0% (1,2) -1,0%

Cumul 9 mois Périmètre organique(1) En M€ 30/09/2023 30/09/2022 Variation (M€) Variation (%) Variation (M€) Variation (%) BtoC 182,3 187,2 (4,9) -2,6% (10,9) -5,8% BtoB 213,3 172,8 40,5 +23,4% 8,2 +4,7% Total 395,6 360,0 35,6 +9,9% (2,6) -0,7%

Le Groupe Reworld Media (ALREW) enregistre une croissance soutenue au 3e trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 129,2 M€, en progression de +9,0% (+10,7 M€) par rapport au 3e trimestre 2022. Sur les 9 premier mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé atteint 395,6 M€, en croissance de +9,9% par rapport à la même période en 2022. La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international est de 25% au 3e trimestre 2023, et de 28% sur les 9 premiers mois de l'année.

L'augmentation du chiffre d'affaires au 3e trimestre résulte d'une forte progression du pôle BtoB, de +25,5% (+14,1 M€) qui compense le léger recul du pôle BtoC de -5,5% (-3,4 M€). Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du pôle BtoB affiche ainsi une croissance cumulée de +23,4% par rapport à la même période en 2022, pour s'établir à 213,3 M€ ; le chiffre d'affaires du pôle BtoC affiche un recul de -2,6%, pour s'établir à 182,3 M€.

Dans la continuité du 1er semestre, la croissance est portée au 3e trimestre par les acquisitions réalisées en octobre 2022 des activités publishers de Unify en France (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.) puis en janvier 2023 des marques Grazia et Icon à l'international et de leurs activités médias sur le territoire italien. Ces actifs stratégiques pour le développement et l'internationalisation du Groupe, et dont l'intégration se finalise, contribuent au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 11,9 M€ sur le 3e trimestre, dont 10,0 M€ au pôle BtoB et 1,9 M€ au pôle BtoC. Sur les 9 premiers mois de l'année, ils contribuent à hauteur de 38,3 M€ au chiffre d'affaires consolidé, dont 32,3 M€ au pôle BtoB et 6,0 M€ au pôle BtoC.

En organique[1], le chiffre d'affaires du Groupe se consolide à 117,3 M€, soit -1,0% (-1,2 M€), sur le 3e trimestre, et à 357,3 M€, soit -0,7% (-2,6 M€) sur les 9 premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires du pôle BtoB affiche une croissance organique de +7,4% (+4,1 M€) sur le 3e trimestre, tirée par une bonne dynamique des offres d'affiliation et de performance. Il atteint 181,0 M€ sur les 9 premiers mois de l'année, soit +4,7% (+8,2 M€). Sous l'effet de la rationalisation des volumes et du calendrier de diffusion magazines, le chiffre d'affaires du pôle BtoC baisse de - 8,5% (-5,3 M€) sur le 3e trimestre. Il atteint 176,3 M€ sur les 9 premiers mois de l'année, soit -5,8% (-10,9 M€).

Au 2nd semestre, le Groupe continue à mettre en œuvre une gestion rigoureuse de ses activités. Il poursuit le développement de ses actifs et de ses offres, en France et à l'international, et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois.

A propos de Reworld Media :

Fondé en 2012, le Groupe Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 506 M€, est présent dans 13 pays et compte 1 185 collaborateurs. Il est positionné et se développe sur deux marchés, BtoC et BtoB :

Le marché BtoC, sur lequel il déploie des offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des lecteurs et des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences de près de 39 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB, sur lequel, à travers une large couverture des leviers de la communication, il monétise ses propres audiences et il accompagne ses clients dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe édite 81 marques médias actives et populaires, multi-supports et multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements), positionnées dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.).

En France, il est le 1er éditeur de presse magazine, le 2e groupe média digital avec près de 33 millions de visiteurs uniques mensuels, et le 1er groupe média sur les réseaux sociaux avec plus de 77 millions de followers.

Le Groupe est aussi positionné comme un leader de l'adtech en Europe grâce à sa plateforme technologique à la performance, Tradedoubler (180 000 sites affiliés dans le monde).

