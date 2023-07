27/07/2023 - 08:35

Reworld Media (ALREW) reprend l'exploitation de la marque Grazia aux Etats-Unis (précédemment sous contrat de licence auprès d'un partenaire) et crée sa filiale Reworld Media US Inc. avec la volonté de croître sur le marché américain à travers un plan de développement digital ciblé de la plateforme multicanale mondiale graziamagazine.com et des publications premium.

Grazia, première marque média mode 100 % italienne, avait introduit un nouveau modèle économique dans le paysage médiatique américain avec un concept éditorial immédiatement reconnaissable répondant aux besoins des lecteurs, des consommateurs et des entreprises. Grazia USA s'est en effet imposée comme une marque innovante à l'identité forte, comme un produit sophistiqué, audacieux et captivant, caractérisé par une narration visuelle de grand impact et des contenus d'intérêt : mode, beauté, célébrités, mais aussi sujets d'actualité, tels que l'inclusion, la durabilité et la diversité.

« Grazia a toujours été une marque d'avant-garde ; elle est devenue une véritable icône et une référence pour la mode et le style “Made in Italy” à travers le monde », a déclaré Daniela Sola, Directrice générale de Reworld Media Italia. « Avec notre savoir-faire international en édition, print et digitale, et notre équipe locale, nous entendons renforcer ce modèle économique hybride d'abord digital, et créer ainsi une expérience de style, de glamour et d'inspiration à 360°. Cela nous permettra de superviser la marque aux États-Unis, un marché stratégique et prioritaire pour nous au niveau mondial ».

« Nous sommes convaincus que Grazia est idéalement positionnée pour poursuivre son expansion aux États-Unis », a déclaré Stéphane Haitaïan, Directeur exécutif chez Reworld Media. « La gestion directe de la marque est une nouvelle démonstration de nos ambitions fortes en termes de développement international et représente pour nous une nouvelle opportunité de croissance à l'échelle mondiale. Grâce à la singularité de nos marques en portefeuille, à la fiabilité et à la qualité de nos contenus, ainsi qu'à notre savoir-faire dans le digital et les technologies, nous sommes certains de pouvoir continuer à étendre nos frontières ».

Profitant de l'expérience internationale d'une marque actuellement représentée par plus de 20 éditions dans le monde, couvrant tous les marchés les plus importants de la mode et du luxe, cette opération permet à Reworld Media de continuer à être présent aux États-Unis avec Grazia et de consolider son positionnement dans l'univers Féminin haut de gamme.

La nouvelle filiale Reworld Media US Inc. concrétise le projet de développement international de Reworld Media sur le marché du luxe stratégique à l'échelle mondiale.

Pour rejoindre le Club Actionnaires de Reworld Media et bénéficier de ses avantages c'est ici !

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 506 M€, est présent dans 13 pays et compte 1 185 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts – investisseurs@reworldmedia.com / Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr