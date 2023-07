26/07/2023 - 18:45

Périmètre organique(1) En M€ 30/06/2023 30/06/2022 Variation (M€) Variation (%) Variation (M€) Variation (%) BtoC 122,7 124,1 (1,4) -1,2% (5,5) -4,4% BtoB 143,7 117,3 26,4 +22,5% 4,1 +3,5% Total 266,4 241,5 24,9 +10,3% (1,4) -0,6%

Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Reworld Media (ALREW) s'élève à 266,4 M€, en croissance de +10,3% (+24,9 M€) par rapport au 1er semestre 2022. Cette augmentation résulte d'une forte progression du pôle BtoB, de +22,5% (+26,4 M€) qui compense un léger recul du pôle BtoC de -1,2% (- 1,4 M€). Elle est principalement portée par les acquisitions réalisées en octobre 2022 des activités publishers de Unify en France (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.) puis en janvier 2023 des marques Grazia et Icon à l'international et de leurs activités médias sur le territoire italien. L'intégration de ces actifs constitue une priorité opérationnelle et un axe stratégique majeur dans le développement et l'internationalisation du Groupe. Sur le semestre, ils contribuent à hauteur de 26,3 M€ au chiffre d'affaires consolidé, dont 22,3 M€ au pôle BtoB et 4,1 M€ au pôle BtoC. La part du chiffre d'affaires du Groupe réalisée à l'international atteint 29% (26% au S1 2022).

En organique[1], le chiffre d'affaires du Groupe se consolide à 240,1 M€, soit -0,6% (-1,4 M€). Le 1er semestre 2022, qui avait bénéficié d'un fort rebond de l'activité post Covid, constitue une base de comparaison élevée. Le pôle BtoB enregistre un chiffre d'affaires en croissance organique de +3,5% (+4,1 M€), tirée par une bonne dynamique des offres d'affiliation et de performance, dans un marché de la publicité digitale qui ralentit mais reste positif (+3,8%[2] hors Search). Dans la continuité de l'exercice 2022, le pôle BtoC a poursuivi la rationalisation de ses volumes de diffusion magazines et enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de -4,4% (-5,5 M€).

BtoC : recul limité du CA, poursuite d'une gestion rigoureuse dans un contexte inflationniste

Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du pôle BtoC s'élève à 122,7 M€, en recul limité de -1,2% (-1,4 M€) et de -4,4% (-5,5 M€) en organique.

Dans un contexte inflationniste et de ralentissement de la consommation des ménages, le Groupe s'est fixé pour objectif de poursuivre la rationalisation de ses volumes de diffusion magazines pour limiter l'impact anticipé de l'augmentation de ses coûts industriels, notamment de papier, sur sa rentabilité, et de ne pas totalement compenser cette baisse par des augmentations de prix afin de préserver ses parts de marché et son portefeuille abonnés.

Il en résulte que l'offre magazine affiche un chiffre d'affaires en recul de –2,6% (organique : -5,0%) par rapport au 1er semestre 2022 tandis que l'offre de diversification (autres contenus, produits et services) enregistre une croissance de +28,6% (organique : +7,3%) de ses recettes. Les ventes à l'unité, qui représentent 54% du chiffre d'affaires du pôle BtoC, sont en recul de -0,8% (organique : -6,1%) et les ventes par abonnement diminuent de -1,5% (organique : - 2,4%).

Au 2nd semestre, le pôle BtoC continue à mettre en œuvre une gestion rigoureuse de sa diffusion tout en poursuivant le développement des ventes par abonnement et la diversification de ses offres.

BtoB : chiffre d'affaires record, sous l'effet combiné de la croissance externe et organique

Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du pôle BtoB atteint un niveau historique de 143,7 M€, en croissance de +22,5% (+26,4 M€) et de +3,5% (+4,1 M€) en organique.

A fin mai 2023, le Groupe se positionne à la 3ème place des Groupes média digitaux en France, avec une audience propriétaire moyenne de 32,9 millions de visiteurs uniques mensuels[3], en croissance de +23,0%. Les marques digitales du Groupe comptent aussi 77,5 millions de followers[4] sur les réseaux sociaux.

Les offres d'affiliation et de performance sont celles qui affichent les plus fortes croissances sur le semestre, en ligne avec la dynamique de marché (+9%[5] sur l'affiliation). Dans un contexte économique difficile, ces offres ont permis au pôle BtoB de répondre parfaitement aux attentes des annonceurs de recentrage sur les enjeux de performance et de compenser un marché ralenti sur les formats display classique (-5%5), OPS[6] (-7%5) et social (+3%5).

La finalisation de l'intégration des actifs d'Unify renforce les perspectives de croissance du pôle BtoB sur le 2nd semestre. Le Groupe continue à investir les leviers de monétisation les plus porteurs du marché de la publicité digitale et à capitaliser sur sa position de 1ère plateforme média en France. Le Groupe est confiant dans sa capacité à construire une offre innovante et parfaitement en ligne avec les attentes d'un marché qui, malgré le ralentissement de la croissance au 1er semestre, s'inscrit dans une tendance très dynamique à long terme.

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi conformément au règlement relatif aux comptes consolidés en vigueur en France.

Agenda : publication des résultats semestriels le 20 septembre 2023.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un Groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 37 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la monétisation de ses propres audiences et la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la création et l'exécution de leur stratégie de communication et commerciale.

Le Groupe a à son actif 81 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) génératrices d'audiences dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 506 M€, est présent dans 13 pays et compte 1 185 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

[1] Chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant avec le 1er semestre 2022 clos le 30 juin 2022, hors acquisitions des activités de Unify et de Reworld Media Italia, consolidées respectivement depuis le 1er octobre 2022 et le 10 janvier 2023.

[2] 30e édition de l'Observatoire de l'E-Pub, juillet 2023.

[3] Médiamétrie//Netratings, Audience Internet Global en France, moyenne à fin mai 2023 en comparaison avec la moyenne à fin mai 2022, visiteurs uniques mensuels.

[4] Nombre d'abonnés total non dédupliqués aux plateformes Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, Youtube, Snapchat et Twitch, données éditeurs.

[5] 30e édition de l'Observatoire de l'E-Pub, juillet 2023.

[6] OPS : opérations spéciales de publicité.