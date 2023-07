25/07/2023 - 18:10

Le conseil d'administration de Reworld Media (ALREW) a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, la nomination de Patrycja MOTHON en tant qu'administratrice indépendante.

Patrycja MOTHON apporterait au Groupe Reworld Media sa forte expertise des enjeux de recrutement dans les secteurs du digital et des technologies, un domaine clé pour accompagner la croissance du groupe. Par ailleurs, cette nomination renforcerait l'indépendance du conseil d'administration du Groupe qui serait composé de 5 membres dont 3 membres indépendants, ainsi que sa mixité avec une présence féminine qui représenterait 40% des membres du conseil.

Patrycja MOTHON est Directrice associée de Grant Alexander Digital and Technology, filiale du groupe Grant Alexander au sein de laquelle elle conseille les acteurs de l'univers des transformations digitales et Tech dans leur recherche de profils rares sur les fonctions digital, marketing, IT, data et Direction générales (niveaux middle à comex).

Patrycja a démarré sa carrière sur des fonctions marketing et digitales au sein de grands groupes tels que Pandora, Yves Rocher et Total. En 2018, elle intègre le cabinet de conseil en recrutement et stratégie digitale Ametix-Docapost en tant que chasseuse de tête puis se lance dans l'entrepreneuriat en 2019 en créant New Elites Recruitment (recrutements de profils digital, marketing, IT et data, en middle et top management) avant de rejoindre en 2022 le groupe Grant Alexander.

Patrycja MOTHON est titulaire d'un Master 2 en management et stratégie des entreprises (Institut Supérieur de Commerce Européen) et d'un Master 1 en communication des entreprises (Université Sorbonne Nouvelle).

« Nous serions très heureux d'accueillir Patrycja MOTHON au sein du Conseil. Le recrutement est un domaine essentiel pour notre groupe ; sa fine connaissance des différentes compétences technologiques, des acteurs et du marché nous serait précieuse dans la cadre du fort développement de nos activités technologiques. Son parcours entrepreneurial et son intérêt prononcé pour les métiers liés à l'innovation coïncident de plus parfaitement aux valeurs de Reworld Media.

Avec Patrycja, le conseil d'administration du groupe réunirait un mix encore plus diversifié d'expériences et de sensibilités, extrêmement propice à la poursuite de notre feuille de route. » - Pascal Chevalier, Président de Reworld Media.

