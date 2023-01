26/01/2023 - 08:40

Grazia étend sa présence à 25 pays dans le monde

Reworld Media (ALREW) annonce la signature d'un accord de licence par sa filiale italienne avec Heart Media Group en vue du lancement de la marque Grazia à Singapour et en Malaisie.

Récemment acquise par Reworld Media à l'international, la marque Grazia se renforce avec désormais 23 éditions magazine dans le monde et une présence globale dans les 25 pays les plus importants de l'industrie du luxe et de la mode.

En tant que premier magazine à s'être exporté à l'échelle mondiale, Grazia atteint une audience globale de 15 millions de lecteurs, 45 millions de visiteurs uniques et plus de 30 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Singapour et la Malaisie sont des marchés stratégiques dans le secteur de la mode en Asie du Sud-Est qui bénéficient d'économies en croissance et réactives. Véritable icone mondiale, Grazia vient parfaitement répondre aux attentes de ses lectrices, internautes et des entreprises en dévoilant les dernières tendances mode, bijoux, montres, beauté, lifestyle et Culture à travers son identité exclusive.

«Grazia associe contenu premium et positionnement contemporain haut de gamme ; c'est une formule gagnante auprès de sa cible de lectrices mais aussi au regard des intérêts des annonceurs publicitaires du monde du luxe qui règnent sur ces marchés » - Daniela Sola, Directrice générale de Reworld Media Italia.

"Nous sommes ravis et fiers d'annoncer le lancement de Grazia Singapore et Grazia Malaisia en mars. Les équipes en charge des deux nouvelles éditions savent ce qu'attendent les lectrices, tant en termes d'information que d'inspiration, et mesurent la grande valeur de la marque. Nous n'avons aucun doute sur le succès qu'aura la marque sur le marché tant via ses magazines, qu'en termes d'audience » - Olivier Burlot, PDG de Heart Media Group.

Grazia Singapore et Grazia Malesia aspirent à devenir deux références dans le monde de la mode, avec une maquette visuelle à fort impact et un concept éditorial innovant qui mettra l'accent sur un mix de contenus locaux et internationaux.

Les deux nouvelles éditions du magazine seront lancées en mars en anglais, ainsi que leur site et leur présence sur tous les principaux réseaux sociaux.

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de 37,5 millions[1] de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BTOB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le groupe a à son actif 80 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, marie france, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde).

Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires annuel de près de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 150 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

[1] Source ACPM ONE NEXT 2022 S2