A la suite de l'accord signé entre Reworld Media et le groupe TF1 en vue de la cession des activités Publishers de Unify le 28 juin 2022 et, de la validation de l'opération par l'Autorité de la concurrence en date du 7 octobre 2022, Reworld Media annonce ce jour la réalisation de l'opération d'acquisition de l'activité Publishers de UNIFY.

L'activité Publishers de UNIFY générant un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 M€ comprend :

un pôle d'édition digitale constitué de douze marques (Marmiton, auFeminin, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test),

un studio de création et de production (Garage),

une activité d'influence (Studio Fy),

la régie publicitaire Unify Advertising,

ainsi que deux médias digitaux édités au Royaume-Uni (dont Netmums).

Reworld Media a financé cette opération par endettement bancaire.

Par cette acquisition, Reworld Media intègre de nouvelles marques pionnières « digital natives » de qualité, très complémentaires à ses univers thématiques (santé, gaming/technologie, cuisine, femme), et renforce son expertise sur des leviers de croissance en ligne avec sa stratégie. Le groupe franchit une étape dans son développement en devenant notamment le 2ème groupe média digital en France, fort d'une audience propriétaire de 35 millions de visiteurs uniques mensuels[1].

Avec l'intégration de ces marques, le groupe dispose de 80 marques média et devient la première offre d'information et de communication dans les secteurs de la Santé, la Technologie, la Cuisine, de l'Automobile et de la Maison. Également en position forte, les thématiques Féminins, Divertissement, Sciences, Sports et Gaming du groupe se placent dans le TOP 3 de leurs univers respectifs, assurant ainsi à Reworld Media une place de leadership sur l'ensemble des centres d'intérêts des Français.

Pour Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media : « L'intégration des activités publishers et d'influenceurs d'UNIFY vient accroître significativement la présence et l'audience du groupe dans des secteurs clés ; Reworld Media prend des positions plus compétitives sur ses marchés. C'est un développement structurant dont nous sommes ravis et fiers en accueillant une nouvelle équipe à l'expertise éprouvée et des marques fortement reconnues ».

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

-Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de 35 millions de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

-Le marché BTOB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le groupe a à son actif 80 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, marie france, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 150 collaborateurs.

[1] Source Médiamétrie Internet Global - Moyenne Janv-Juin 2022