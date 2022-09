02/09/2022 - 08:50

Reworld Media accélère le développement de son pôle d'activités BtoC en créant Omniiz : des solutions d'assurance innovantes pour ses lecteurs

Reworld Media (ALREW) crée Omniiz, société de courtage en assurance en lien avec les thématiques média du groupe : automobile, habitation, santé, jardin, animaux,… et en phase avec les besoins de ses lecteurs. Dirigée par Max Buffet (Les Furets, Solucia Protection Juridique,…), Omniiz propose des produits d'assurance innovants, originaux et adaptés aux audiences multi-supports du groupe Reworld Media. Conçues en collaboration avec des partenaires de renom, les premières offres autour des univers de l'automobile et de l'habitation ont été lancées cet été !

Le lancement d'Omniiz vient accélérer le développement des offres de produits et de services proposés aux 30 millions de lecteurs print et digital du groupe (soit 1 français sur 2) et, en particulier aux 2,5 millions de clients payants (print et digital).

Les produits d'Omniiz s'adressent aux communautés de lecteurs des marques médias historiques, emblématiques et prescriptrices telles que Auto Plus, Sport Auto, Maison & Travaux, Le Journal de La Maison, Top Santé, Vital, Pleine Vie, Nous Deux…

Omniiz, « L'assurance instantanée » : une offre assurantielle innovante dans des univers clés du quotidien

Omniiz propose des produits d'assurance simples d'accès, à des tarifs adaptés aux budgets des français, permettant un remboursement en temps réel et des garanties exclusives dans plusieurs univers comme : l'automobile (assurance auto, protection juridique auto, rachat de franchise, panne mécanique), l'habitation (assurance habitation, protection juridique habitation) et bientôt la santé (complémentaire santé, obsèques avec son service Postumo, garanties accidents de la vie, indemnités journalières hospitalières), mais aussi des assurances innovantes comme la caution du locataire

Une offre qui révolutionne le règlement de sinistres : Omniiz s'est associée à EYST[1], acteur de la Fintech spécialisé dans les solutions de paiement innovantes. Avec ce service d'indemnisation en temps réel disponible dès cette fin d'année, l'assuré n'a plus à avancer les frais à la place de son assureur… C'est “l'assurance instantanée” !

Les produits et services proposés par Omniiz sont accessibles en ligne ou par téléphone.

Omniiz est dirigée par Max Buffet, expert du secteur de l'assurance, notamment ex Directeur commercial chez Lesfurets.com (2016-2020) et Solucia Protection Juridique (2020-2022), formateur à l'IFPASS (Institut référence de la formation en assurance).

« La création d'Omniiz s'inscrit parfaitement dans notre stratégie BtoC d'accroissement de nos offres proposées en priorité à nos lecteurs. Le marché de l'assurance s'est beaucoup diversifié dans des domaines proches de nos thématiques à fort centres d'intérêt, les besoins sont pléthoriques et les attentes sont fortes. Le groupe a choisi d'y répondre avec des offres plaçant toujours l'innovation au cœur de sa mission. Omniiz se donne de fortes ambitions ; nous sommes ravis d'accueillir Max pour conduire ce développement” - Germain Perinet, Editeur marques Reworld Media.

«Près des trois quarts des Français souhaitent être mieux protégés pour leur habitation, seulement 60% d'entre eux sont satisfaits de leur assurance auto, etc… Les résultats des études réalisées auprès des abonnés du groupe sont flagrants. N ous nous concentrons avec nos partenaires sur la conception de produits les plus en adéquation avec leurs besoins assurantiels, sur des services exclusifs et à tarifs attractifs . Nos 1ères offres auto et habitation sont déjà actives sur notre site www.omniiz.fr ; nous devrions enchaîner dès septembre sur de nouvelles offres innovantes dans tous les domaines de la vie quotidienne ” – Max Buffet, Directeur général d'Omniiz.

Omniiz est une société de courtage d'assurance au capital de 5000 € inscrite au RCS de NANTERRE n° 907 945 646 et agréée à l'ORIAS au n° 22003892.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de lecteurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 62 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de

470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 052 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact media - Ségolène de Saint Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

[1] Service à disposition avant la fin d'année