01/06/2022 - 08:25

A la suite de l'offre d'achat et de l'entrée en négociations exclusives communiquées le 22 avril dernier ( communiqué de presse ), Reworld Media (ALREW) annonce l'acquisition de 100% du capital de « Groupe Psychologies ».

Reworld Media a signé ce jour un protocole d'acquisition portant sur les actifs média et hors-média déployés sous la marque Psychologies, soit :

le magazine mensuel Psychologies et ses hors-séries ;

les sites www.psychologies.com , https://bonheursinterieurs.psychologies.com/ , https://monpsy.psychologies.com/ et contenus sur les réseaux sociaux ;

, , et contenus sur les réseaux sociaux ; les produits, services et évènements développés par la marque média (conférences, croisières, thalasso, week-end bien-être...)

L'ensemble de ces actifs réunit une audience de 1,4 million de Visiteurs Uniques mensuels1, 1,4 million de lecteurs dans le print2 et 1,8 million d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Avec l'acquisition de Groupe Psychologies, Reworld Media détient désormais l'audience la plus large du marché sur les thématiques « Santé, Bien-être, Développement personnel » avec au total 18,6 millions de Visiteurs Uniques mensuels[1], 3 millions de lecteurs dans le print[2] et 8 millions d'abonnés à ses réseaux sociaux.

Les actifs média de Psychlogies viennent renforcer la présence du groupe sur ces thématiques en termes d'audience, de contenus, produits et services, aux côtés des marques Top Santé, Biba, Pleine Vie, Vital, Marie France, Belle&Positive.com et Therhappy.com.

« L'acquisition des actifs de Psychologies contribue significativement au développement de nos deux pôles d'activités, en termes de contenus, produits et services dans le BtoC et, en terme de monétisation d'audience sur le BtoB. C'est une marque référente et les synergies avec notre portefeuille existant sont évidentes. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et nous permet d'être leader sur une thématique phare » - Gautier Normand, Directeur général.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

- Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de lecteurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 62 marques médias multi-supports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 052 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact média : Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, [email protected]

[1] Médiamétrie, Internet global, janvier 2022

[2] ONE 2021 V4