22/03/2022 - 17:50

Il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée G énérale des actionnaires de Reworld Media (ALREW), la nomination de Mme Laetitia VUITTON en qualité d'administrateur indépendant. Mme Laetitia VUITTON est une entrepreneure, experte des secteurs des médias et du digital, diplômée de ESC Toulouse en 1996 et de la SFAF - Société Française des Analystes Financiers - en 2000.

Parcours professionnel :

Après un passage de junior de 1996 à 1998 chez Barclays Private Equity, elle intègre Oddo & Cie en 1998 pour suivre en Analyste financier sellside le secteur des médias en Europe avant de devenir directrice d'investissements, sur les secteurs cleantech, média et internet chez Oddo Private Equity.

Partner chez Idinvest (Eurazeo) de 2010 à 2013 puis Venture Partner à partir de 2013.

Depuis 2015 : création de « En Mode Culture », société de production TV et digitale dont les actifs principaux sont Culture Pub et Bo Travail (Echappées Belles, Manger c'est voter, …).

Mme Laetitia VUITTON a participé à de nombreux investissements et accompagné le développement de nombreuses sociétés (CyberGroup Studio, Reworld Media, Mixicom/Talentweb, Leetchi, etc.).

Mandats en cours :

Membre du Conseil de Surveillance de Cybergroup Studios

Présidente de Bo Travail, Studio 50 et Gutenbergvvv, (elle-même présidente de En Mode Culture)

« Nous serions ravis d'accueillir Laetitia VUITTON au sein du conseil d'administration. Laetitia dispose d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises de croissance. Elle connaît très bien nos métiers, a sa propre culture entrepreneuriale et le goût de l'innovation. Cette nomination permettrait de renforcer la diversité et l'indépendance du conseil d'administration de notre Groupe. Je la remercie vivement du temps et de de l'expertise qu'elle consent à donner à notre groupe ; son entrée au conseil d'administration serait une excellente nouvelle » - Pascal Chevalier, Président Directeur Général de Reworld Media.

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB : -Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation. -Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing. Le Groupe a à son actif 54 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé un chiffre d'affaires de 425 M€ sur 2020 ; le groupe est présent dans 11 pays et compte 990 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, [email protected] / [email protected]