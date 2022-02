21/02/2022 - 18:05

Le Big Tour 2022 annoncé le 15 février dernier par Bpifrance marque le lancement de l'ENTREPRENEUR BOOSTER PROGRAMME , programme national de formation et d'accompagnement destiné à aider les personnes qui ont l'envie d'entreprendre.

Fortement attaché à sa culture entrepreneuriale, et historiquement engagé auprès des entrepreneurs, le groupe Reworld Media a décidé de s'associer à ce programme récemment co-fondé par Bpifrance et Eduform'Action Groupe.

Pragmatique et gratuit, l'ENTREPRENEUR BOOSTER PROGRAMME offre 3 mois de formation (modules d'information, e-learning), ainsi que la possibilité d'accéder à 1 an d'accompagnement (hotline avec experts, mise en relation, etc.), à tous ceux qui réfléchissent à créer leur propre entreprise sous l'impulsion d'une idée, d'un projet, ou d'une volonté de reconversion, de changement de vie. Quels que soient sa formation initiale ou son métier, chacun trouvera, via l'ENTREPRENEUR BOOSTER PROGRAMME, de l'aide pour franchir le pas.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes : https://entrepreneur-booster-programme.fr/

et, un stand dédié, animé par Eduform'Action Groupe, sera présent tout au long du Big Tour qui fera étape dans 30 villes de France, du 5 mars au 20 septembre prochains.

Le lancement de l'ENTREPRENEUR BOOSTER PROGRAMME est soutenu par les marques du groupe Reworld Media. Des interviews, partages d'expériences et conseils d'entrepreneurs à succès, installés en ville ou dans le monde rural, seront notamment diffusés sur les supports à thématiques connexes.

Le groupe renforce son engagement auprès des entrepreneurs via l'ENTREPRENEUR BOOSTER PROGRAMME tandis qu'il est déjà partenaire depuis 8 ans du BE/A BOSS Tour (forum national dédié aux femmes entrepreneures) et fortement impliqué dans l'écosystème de l'entrepreneuriat en France.

« Inspirer, Transmettre, Accompagner les entrepreneurs avec passion et énergie sont au cœur de l'Entrepreneur Booster Programme. Programme novateur, conçu et exécuté par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, il propose à chaque personne se posant la question d'un changement de vie ou porteuse d'un projet, de l'inspiration et des solutions concrètes pour sauter le pas. Nous nous sommes naturellement associés à l'Entrepreneur Booster Programme et au Big Tour car l'esprit d'entreprendre est omniprésent chez Reworld Media, ancré dans notre ADN. Nous sommes très fiers de soutenir cette dynamique entrepreneuriale française surtout que le nombre de créations d'entreprises en France n'a jamais été aussi élevé que ces derniers temps ! » - Cécile Béziat, DGA développement et RSE du groupe Reworld Media.

« En 2022, nous devons doubler le nombre d'entrepreneurs en France. Pour cela, il faut miser sur notre jeunesse. Les jeunes sont l'avenir du pays, de nos entreprises. Nous devons leur montrer la voie de l'entrepreneuriat et leur donner le goût d'entreprendre. L'Entrepreneur Booster Programme s'inscrit totalement dans cette dynamique, c'est pourquoi Bpifrance, le réseau social des entrepreneurs, s'y associe. De plus, cette initiative suit l'élan lancé par le Big Tour, festival des entrepreneurs qui commencera le 5 mars prochain à Strasbourg. Soutenir notre jeunesse dans nos territoires à travers l'entrepreneuriat, telle sera l'ambition du Big Tour et de l'Entrepreneur Booster Programme cette année ! » - Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication Bpifrance.

Pour en savoir plus :

https://entrepreneur-booster-programme.fr/

Bpifrance Evénements (bigtour.fr)

Accueil - Eduformaction

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

-Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

-Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 52 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de

425 M€, est présent dans 11 pays et compte 990 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com