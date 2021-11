10/11/2021 - 18:00

À l'issue d'un appel d'offres lancé par Air France en mars 2021, Reworld Media et Michelin Editions ont été choisis pour concevoir et mettre en œuvre la nouvelle offre éditoriale innovante et multicanale (print, digitale et audiovisuelle) de la compagnie.

Reworld Media coordonnera la production des contenus éditoriaux, le développement des différents supports et la régie publicitaire de ce nouveau dispositif. Air France s'appuiera sur leur expertise, notamment en matière d'innovation technologique, de digital, de magazine de marque et de commercialisation d'espaces publicitaires.

Michelin, acteur de référence dans les domaines de la gastronomie, du voyage et de l'art de vivre, apportera son savoir-faire mondialement reconnu. Sa filiale Michelin Editions, produira tous les contenus liés aux voyages dans le nouveau dispositif.

Les deux partenaires accompagneront Air France dans la mise en place de cette nouvelle plateforme de contenus inspirants et informatifs afin de nourrir les désirs d'évasions et d'être aux côtés des voyageurs tout au long de leur parcours, au sol comme en vol.

La collaboration avec Air France débute dès ce jour, la nouvelle formule sera dévoilée début 2022.

En renouvelant son offre éditoriale, Air France poursuit son plan de transformation pour continuer à capter de nouveaux clients, gagner en efficacité et synergies, tout en garantissant la meilleure qualité de contenus.

Cette nouvelle activité sera pilotée par Reworld Media et dirigée par Caroline Pois, spécialiste du secteur des médias et du luxe depuis plus de vingt ans, directrice générale creative solutions de Media 365 (filiale de Reworld Media).

À propos d'Air France :

Depuis 1933, la compagnie Air France porte haut les couleurs de la France à travers le monde entier. Avec une activité, répartie entre le transport aérien de passagers, le fret, la maintenance et l'entretien aéronautique, Air France est un acteur majeur du secteur aérien. Plus de 42 000 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour proposer à chaque client, une expérience de voyage unique.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia forment le Groupe Air France-KLM. Le Groupe s'appuie sur la force de ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et d'Amsterdam-Schiphol pour offrir un vaste réseau international. Son programme de fidélité Flying Blue rassemble plus de 17 millions d'adhérents. Air France et KLM sont membres de l'alliance SkyTeam qui réunit au total 19 compagnies aériennes.

Air France place la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels au cœur de ses priorités et a instauré, dès le début de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles, regroupées sous le label Air France Protect pour un voyage en toute sérénité : les conditions sanitaires les plus strictes à chaque étape du parcours, des billets 100% modifiables et remboursables et une couverture assurance liée à la pandémie.

Air France s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable. La compagnie s'est engagée à réduire de 50% ses émissions de CO 2 par passager-kilomètre d'ici à 2030 à travers des investissements importants en faveur du renouvellement de sa flotte par des avions de nouvelle génération, l'utilisation de solutions innovantes pour réduire sa consommation de carburant ou encore à se mobiliser pour la création d'une future filière de Carburant Aviation Durable pour une aviation française responsable, économiquement viable et pérenne.

À propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

- Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 52 marques médias multisupports / multiformats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 425 M€, est présent dans 11 pays, compte 990 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française). Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

À propos de Michelin :

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).