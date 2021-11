09/11/2021 - 08:05

Reworld Media (ALREW) annonce l'obtention d'une nouvelle ligne de financement pour un montant de 38,8 M€ dans le cadre du dispositif « Prêt Participatif Relance » instauré par la loi de finances pour 2021.

Ce prêt a été obtenu par Reworld Media auprès de deux partenaires financiers historiques dans l'objectif de financer sa stratégie de croissance externe. Le Groupe renforce ainsi significativement ses capacités financières, tandis qu'il disposait déjà de 104 M€ de trésorerie brute au 30 juin 2021.

« Ce nouveau financement conforte le groupe dans sa feuille de route ; nous poursuivons notre plan de développement par croissance externe sur un secteur en consolidation. Nous avons finalisé fin octobre l'acquisition de meltygroup et nos marchés présentent un certain nombre d'opportunités », indique Gautier Normand, Directeur général.

Reworld Media présentait au 30 juin 2021 une structure financière solide avec 119,5 M€ de capitaux propres et une dette nette de 16 M€.

Distribué depuis mi-avril 2021, le « Prêt Participatif Relance » (PPR) vise à apporter aux PME et aux ETI un financement long et n'est pas dilutif. C'est un prêt bancaire cumulable avec le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) et au coût attractif. Il est cédé à 90% à un fonds qui bénéficie de la garantie de l'État, tandis que 10% sont conservés par les banques, sans garantie de l'État.