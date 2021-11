02/11/2021 - 08:15

Suite au communiqué du 18 octobre dernier (communiqué), Reworld Media (ALREW) annonce avoir acquis meltygroup auprès des actionnaires, parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital.

meltygroup, éditeur de « melty », site emblématique auprès du jeune public, et de « La Crème du Gaming » (média sur les jeux vidéo), « Peaches » (média dédié aux jeunes femmes), « Supersoluce » (média d'astuces en jeux vidéo) et « NextPlz » (média people & entertainment), rejoint le groupe Reworld Media.

Par cette acquisition, Reworld Media se renforce significativement auprès de la cible « Jeunes » avec une audience additionnelle de 10 millions de visiteurs uniques par mois[1] et de nouveaux contenus de qualité dans les univers cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique,…

Le groupe élargit sa couverture à la thématique en croissance du gaming et, il développe ses positions sur les réseaux sociaux et les grandes plateformes, devenant notamment leader en temps de lecture sur Snapchat.

« Nous poursuivons avec enthousiasme la belle histoire de meltygroup. Nous comptons continuer le très bon travail réalisé par ses équipes, au service de l'audience et des annonceurs. De nouvelles offres commerciales innovantes sont d'ores et déjà en projet ; nous nous concentrons sur le développement de l'audience et la croissance des revenus » - Jérémy Parola, Directeur des activités numériques.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

-Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

-Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 52 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de

425 M€, est présent dans 11 pays, compte 990 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française).

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, [email protected] / investisse[email protected]

[1] Source Google Analytics dont 6 milliions VU / mois sur melty.fr source Médiamétrie