18/10/2021 - 18:45

Reworld Media (ALREW) annonce la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de 100% du capital de meltygroup auprès des actionnaires (parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital) et entre en négociation exclusive.

Pionnier des médias digitaux en France, meltygroup est notamment l'éditeur de melty, site d'actualité et de divertissement emblématique auprès du jeune public depuis plus de 10 ans.

Centré sur l'actualité et les nouvelles tendances (cinéma, TV, gaming, lifestyle, high-tech, musique…), meltygroup fédère une audience cumulée de 10 millions de visiteurs uniques par mois, dont 6 millions sur son site éponyme[1] ainsi que via les marques « La Crème du Gaming » (média sur les jeux vidéo), « Peaches » (média dédié aux jeunes femmes), « Supersoluce » (média d'astuces en jeux vidéo) et « NextPlz » (média people et entertainment).

La réalisation de cette acquisition permettrait à Reworld Media :

de renforcer son audience sur la cible « Jeunes », jusque-là représentée de façon limitée dans son réseau ;

de bénéficier des solides positions de meltygroup sur les réseaux sociaux et les grandes plateformes, comprenant entre autres son leadership en temps de lecture sur Snapchat,

de développer son offre avec des contenus de qualité, multi-formats et à succès. Cela permettrait la création d'une thématique nouvelle dans le « gaming », un univers en forte croissance.

Jérémy Parola, Directeur du numérique chez Reworld Media, indique : «meltygroup est une belle histoire du web français que nous serions ravis de poursuivre. La réalisation de cette opération viendrait significativement développer notre présence auprès des jeunes et ouvrirait la voie sur le segment du jeu devenu stratégique. L'association de nos actifs et de nos savoir-faire présage d'importants leviers de développement en termes de marque, d'audience et de monétisation».

Bruno Massiet du Biest, Président de meltygroup, déclare : « Nous serions très heureux que melty puisse rejoindre un groupe média de renom à même de donner un souffle nouveau pour accélérer son développement dans les meilleures conditions de performance».

Les instances représentatives du personnel compétentes au sein de meltygroup seront préalablement informées.

Dans l'hypothèse où les associés de meltygroup exerceraient la promesse, l'opération pourrait être réalisée dans le courant du mois d'octobre.

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BtoC et BtoB.

-Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

-Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a à son actif 52 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 425 M€, est présent dans 11 pays, compte 990 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française).

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, [email protected] / [email protected]

