Reworld Media annonce l'acquisition de Homeophyto, site d'information de référence dans l'univers de l'homéopathie, la phytothérapie et des médecines complémentaires. Cette acquisition vient renforcer Top Santé, marque phare du groupe en Santé-Bien-être, qui fédère via ses différents supports plus de 8 M de français chaque mois*.

Fondé il y a plus de 20 ans par Véronique Baumann, docteur en médecine et auteur de plusieurs ouvrages dédiés à l'homéopathie, Homeophyto figure parmi les tous premiers sites français spécialisés dans les médecines douces et les médecines complémentaires.

Conçu dans l'objectif d'accompagner les patients dans la compréhension de leur prescription, le site œuvre pour l'information juste et la formation, en abordant les domaines de la santé, des médicaments, du sommeil, la maternité, la nutrition,…

Pure player, Homeophyto est le principal site spécialisé dans les médecines douces ; il affiche 250 000 visites mensuelles sur ses pages et réunit 20 000 abonnés à sa Newsletter.

Tandis que la Santé est devenue une préoccupation encore plus prépondérante ces derniers temps, Top Santé développe avec Homeophyto son expertise et ses contenus pour encore mieux informer et accompagner ses communautés.

Homeophyto offre des contenus de qualité issus de l'expérience et de l'engagement d'une rédaction qui compte plusieurs contributeurs, experts dans leur domaine.

« Homeophyto a su faire sa place et mérite de se développer davantage sur son marché alors que nous avons encore tant à dire dans l'environnement actuel. Reworld Media, avec Top Santé, nous a clairement paru le meilleur allié pour poursuivre notre chemin et faire rayonner le site» -

Véronique Baumann, Directrice de la rédaction d'Homeophyto.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous intégrons Homeophyto ; le site est indéniablement la référence média de la médecine douce et vient parfaitement renforcer notre pôle Santé/Bien-être. Les complémentarités avec Top Santé sont évidentes et son approche Responsable de la santé correspond parfaitement à la démarche de Reworld Media » - Jérémy Parola, Directeur des activités numériques.

Cette opération s'inscrit à la suite d'une stratégie de diversification soutenue qui a donné lieu l'été dernier aux lancements des Podcasts, de la chaîne Top Santé TV puis, à une nouvelle formule du magazine à la rentrée et au Prix Top Santé en fin d'année.

Marque référente de l'information santé, Top Santé poursuit un développement actif avec encore plusieurs projets dans les contenus et les services.

*Source One Next Global 2021 v2

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés : le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences de plus de 30 millions de consommateurs que le groupe accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation et, le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication. Le Groupe a en particulier à son actif 48 marques médias multi-supports / multi-formats (web, print, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 425 M€. Le groupe est présent dans 11 pays, compte 951 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française).

