07/05/2021 - 08:35

Pour mieux répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, le groupe Reworld Media crée son comité scientifique pluridisciplinaire.

Composé exclusivement de personnalités scientifiques, qui contribuent par leurs fonctions à décrypter et à apporter des solutions concrètes, le comité scientifique de Reworld Media a pour objectif de partager, d'échanger et de mener une réflexion commune sur les grands défis technologiques et scientifiques.

Le comité scientifique de Reworld Media constitue le premier fonds de réflexion scientifique #crowdthinking.

En lien avec les thématiques des médias du groupe (mobilité, santé, alimentation, environnement climat,…) et les interrogations de leurs lecteurs, ce fonds de réflexion #crowdthinking bénéficiera directement aux rédactions qui chaque jour s'attachent à livrer une information de qualité, utile à une meilleure compréhension du monde.

Reworld Media a l'honneur de compter parmi les premiers membres de son comité scientifique :

- Francis Albarède, géochimiste, auteur de travaux sur notamment la géochimie de l'intérieur de la Terre, de l'océan et des planètes ainsi que sur leur histoire géologique. Missionné par l'European Research Council (2018), précédemment professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et à l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy. Premier Prix Nemmers en Sciences de la Terre de l'Université Northwestern (2019), Goldschmidt Award de la Geochemical Society (2008),...

- Olivia Caramello, mathématicienne, professeure associée à l'Università degli Studi dell'Insubria à Côme, en poste au Ministère Italien de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche. Prix l'Oréal-Unesco pour les femmes et la science (2014), Prix AILA (2011). Auteure de « Théories, Sites, Toposes: Relating and studying mathematical theories through topos-theoretic'bridges » (Oxford University Press, 2017).

-Philippe Charlier, médecin légiste, Directeur du département de la recherche et de l'enseignement au Musée du quai Branly-Jacques Chirac. Maître de conférences des universités, spécialiste dans l'étude des restes humains anciens ou des momies. Membre de la Société de Géographie, de la Société des Explorateurs Français, de la Société des Africanistes et de la Société Française d'Histoire de la Médecine.

- Laurence Honnorat, Présidente de Innovaxiom, co-fondatrice de la fondation Out Of Atmosphere, créatrice de Weneedyourbrain.com, de Icedmoment.com, TimeWorldEvent.com, Ideasinscience.org et de la chaîne YouTube éponyme. Prix Alexandre Ananoff de la Société Astronomique de France (2019).

- Charles Kremer, ingénieur (ENSSAT), CEO de The Blockchain Xdev, précédemment Directeur du programme Territoires Intelligents de l'IRT SystemX et à l'origine de l'initiative de recherche commune BART (Blockchain Advanced Research & Technology) avec l'INRIA et l'Institut Mines Télécom.

- Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, chercheur au C.N.R.S., Directeur de recherches au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. Lauréat de nombreux prix dont le Prix Européen de la Communication Scientifique (2007). Officier des Arts et des Lettres, auteur d'une trentaine d'ouvrages et de documentaires dont « L'écume de l'espace-temps » (2020).

- Victor Mora, ingénieur (Ecole Centrale Marseille) en charge de 50 Partners Impact, accélérateur de startups co-fondé par 50 entrepreneurs expérimentés (Blablacar, Phenix, La Ruche qui dit oui, Ynsect, etc.) pour accompagner les jeunes entreprises à impact environnemental et social les plus ambitieuses en France.

- Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, Directrice de recherche au CNRS, spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers Hommes modernes. Prix Eugénie de Rosemont (Sciences - Chancellerie des Universités de Paris, 2002), médaille de la Fondation Singer Polignac (1995), Lauréate de la Fondation de la Vocation (1984). Auteure de « L'homme préhistorique est aussi une femme » (Allary, 2020), « Neandertal de A à Z » (Allary, 2018),…

- Marc-André Selosse, mycologue et botaniste, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris et professeur aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Président de la Fédération BioGée, membre de l'Académie d'Agriculture de France, éditeur de revues scientifiques internationales et d'ouvrages de vulgarisation sur les microbiotes (« Jamais seul », 2017), les tannins (« Les goûts et les couleurs du monde », 2019) et les sols (« Sous Terre », 2021).

- Cédric Sueur, éthologue et primatologue, maître de Conférences et membre de l'Institut Universitaire de France, responsable du Master Éthique animale et co-responsable du master Ecologie Ecophysiologie et Éthologie à l'Université de Strasbourg. Membre de l'Institut des Études Avancées de l'Université de Strasbourg et titulaire de plusieurs prix (Prix Jeune Chercheur de la Société Française d'Étude de Comportement Animal, Prix Wetrems de l'Académie Royale des Sciences de Belgique,…).

- Michel Viso, exobiologiste, responsable scientifique au Centre national d'études spatiales (CNES) préparant les participations françaises au projet européen ExoMars et de futures missions d'exploration du système solaire. Représentant du CNES au Panel pour la protection planétaire du Commitee on Space Research (COSPAR).

Le comité scientifique de Reworld Media voit le jour parallèlement à une série d'initiatives autour des sciences menée au sein du groupe, parmi lesquelles :

- Le lancement d'un observatoire géant de la biodiversité en France, « Le Bioblitz Science & Vie », les 22 & 23 mai 2021 (www.fetedelanature.com/science-et-vie-bioblitz)

- L'organisation de 3 trophées qui récompensent l'innovation à chaque génération : « Graines d'inventeurs » (7-12 ans) nouvellement créé par Science & Vie Découvertes, « Innovez » (13-19 ans) remis par Science&Vie Junior, la 2ème édition du « Trophée des Inventeurs » (adultes)

- Et… Un nouveau grand rendez-vous centré sur l'innovation au service d'un futur décarboné : « Les Sommets de l'Impact », porté par l'ensemble des marques média du groupe

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés :

- Le marché BtoC via le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits auprès d'un bassin d'audiences captives de plus de 30 millions de consommateurs qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication, et notamment en brand marketing et performance marketing.

Le Groupe a en particulier à son actif 48 marques médias multi-supports / multi-formats (web, print, vidéo, audio, TV, évènements) de qualité, génératrices d'audiences dans un large nombre d'univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d'affaires annuel de 425 M€. Le groupe est présent dans 11 pays, compte 951 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française).

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

