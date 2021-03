03/03/2021 - 12:00

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays et n'est pas destiné à être diffusé dans d'autres pays que la France

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE MICROWAVE VISION

INITIEE PAR LA SOCIETE RAINBOW HOLDING

PRESENTEE PAR NATIXIS BEYOND BANKING, BANQUE PRESENTRATICE ET GARANTE

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE RAINBOW HOLDING

prix de l'offre :

26 euros par action Microwave Vision



Durée de l'offre :

10 jours de négociation

Le calendrier de l'offre sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »)

conformément à son règlement général



Le présent communiqué a été établi par la société Rainbow Holding. Il est diffusé en application des dispositions de l'article 231-27, 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l'AMF.

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 2 mars 2021, apposé le visa n°21-053 sur la note d'information établie par la société Rainbow Holding relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Microwave Vision (l'« Offre »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document « Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Rainbow Holding a été déposé auprès de l'AMF le 2 mars 2021 et est mis à la disposition du public.

Ce document ainsi que la note d'information sont disponibles sur les sites Internet de Rainbow Holding (www.rainbowholding.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Rainbow Holding

41-43, rue Saint-Dominique

75007 – Paris Natixis

47 quai d'Austerlitz

75013 – Paris

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.