20/11/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES Juillet- Septembre 2024 (ancien T4): 7,2 M€ (+ 9 %)

MARGE BRUTE (ancien T4): 5,2 M€ (+ 6,5 %)

MARGE BRUTE 12 mois : 23,4 M€ (+ 14,3 %)

Levallois-Perret, France, le 20 novembre 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), agence marketing digital & media annonce ce jour son Chiffre d'Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour juillet – septembre 2024 (ancien T4) et pour 12 mois (octobre 2023 - septembre 2024). Pour rappel, lors de l'Assemblée Générale du 26 septembre dernier, il a été voté la prolongation de l'exercice en cours de 3 mois. En 2024, Qwamplify aura donc un exercice de 15 mois se clôturant le 31 décembre 2024.

CHIFFRES D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU TRIMESTRE JUILLET-SEPTEMBRE 2024 (ANCIEN T4) Données consolidées, non auditées, en M€ T4 2024 T4 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 7,2 6,6 9,0% Marge Brute consolidée 5,2 4,9 6,5%

Au cours du trimestre juillet-septembre 2024, le Chiffre d'Affaires a connu une hausse organique de 9 % pour atteindre 7,2 M€.

Pour le cinquième trimestre consécutif, la Marge Brute a continué sa progression en enregistrant une croissance organique de 6,5 %, atteignant 5,2 M€. Cette performance est soutenue par une dynamique des activités en France de la Régie e-mail et du pôle Conseil et du pôle Shopper, ainsi que par une croissance retrouvée dans les Pays Nordiques.

La croissance au cours du trimestre a cependant encore été impactée par le ralentissement de l'activité Social dont la Marge Brute a fortement diminué, en raison de la fin du contrat Optical Center en décembre 2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE 12 mois (Octobre 2023 - Septembre 2024) Données consolidées, non auditées, en M€ 12M -FY24 12M-FY23 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 33,1 31,5 4,9% Marge Brute consolidée 23,4 20,5 14,3%

Sur les 12 premiers mois de l'exercice 2024, le Chiffre d'Affaires est en croissance, enregistrant une hausse de 4,9 %, pour atteindre le chiffre historique de 33,1 M€.

Grâce à cette hausse d'activité, un mix produit favorable, une dynamique positive des activités digitales et conseil, ainsi qu'une hausse de prix, la Marge Brute connaît une augmentation beaucoup plus significative de 14,3 %, atteignant 23,4 M€. Le taux de Marge Brute est ainsi passé de 65 % à plus de 71 % au cours de la période.

PERSPECTIVES POUR LE 5ÈME TRIMESTRE 2024 (octobre-décembre)

Bien qu'encore impacté par la fin du contrat Optical Center intervenu fin 2023, le cinquième trimestre 2024 (octobre-décembre) devrait être lui aussi en légère croissance. Les marges d'exploitation resteront encore affectées par la forte hausse des coûts RH, effet qui devrait s'atténuer grâce au plan d'économie réalisé cet été.

Cédric Reny, Président et fondateur, commente : ”Qwamplify a retrouvé une belle dynamique au T4 après un T3 plus atone. Ainsi, sur 12 mois, le Groupe réalise une très belle croissance, au-dessus des chiffres du marché. La stratégie portée par Jérémy Bréot, nouveau Directeur Général depuis septembre, devrait permettre au Groupe de consolider cette tendance dans les prochains mois, sous réserve que la consommation reste soutenue. Le Groupe reste relativement peu exposé aux difficultés du secteur automobile et du BTP, mais les budgets marketings et communication de ses clients restent sous pression dans la majorité des secteurs d'activités, en particulier dans le retail. Le Groupe restera donc vigilant sur ses recrutements, ses coûts RH et ses dépenses”.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : 11 mars 2025 - Marge Brute et Chiffre d'Affaires annuels 2024

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de conseil média sous l'enseigne Bespoke (SEA & SMA, SEO, & Analytics), une régie digitale Qwamplify (Display, emailing et coregistration) et des solutions Shopper et Branding (Brand Content, Social Media, Influence B2B et B2C, offres promotionnelles). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et fait partie de l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre des 12 premiers mois de son exercice, soit à fin septembre 2024, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 23,4 M€ (+14,3 %) et un Chiffre d'Affaires de 33,1 M€ (+4,9 %).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

https://www.linkedin.com/in/wilfrid-hotome/