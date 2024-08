13/08/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2024 :

Dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général

Cédric Reny conserve la Présidence du Conseil d'administration

Jérémy Bréot est nommé Directeur Général

Convocation d'une assemblée générale

Levallois-Perret, France, le 13 août 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de services marketing digitales & media annonce que son conseil d'administration réuni ce jour a décidé du changement des modalités d'exercice de la direction générale à compter du 1er septembre prochain.

Il a été décidé, dans ce cadre, de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, à compter du 1er septembre 2024, afin de séparer clairement les pouvoirs et de bénéficier d'une complémentarité des profils entre le Président fondateur et son Directeur Général.

Cédric Reny, fondateur et jusqu'alors Président Directeur Général, conservera la présidence du conseil d'administration (PCA). Son mandat de président du conseil viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Jérémy Bréot, qui a rejoint le Groupe il y a un peu plus de 2 ans en tant que directeur général délégué du pôle Média, après un parcours de plus de 15 ans au sein de grandes agences Médias telles qu'Omnicom ou dentsu, est nommé en qualité de Directeur Général à effet au 1er septembre prochain pour la durée du mandat du président du conseil.

Cédric Reny, commente : « Après plus de 25 ans à diriger ce Groupe que j'ai fait passer de 3 à 250 collaborateurs, je suis ravi de la nomination de Jérémy Bréot comme directeur général du Groupe. Depuis un peu plus de 2 ans, il a montré ses capacités à intégrer les expertises et accompagner le renouvellement de l'offre pour retrouver une croissance organique à 2 chiffres auprès de grands comptes, grâce à l'expérience qu'il a acquise au sein des agences Big 6 par lesquelles il est passé. Il faut renforcer cette stratégie pour améliorer la rentabilité du Groupe.»

Jérémy Bréot commente: “Le groupe que Cédric Reny a construit depuis 25 ans, et renforcé depuis plus de 10 ans par les acquisitions externes de spécialistes pure-players digitaux, dispose aujourd'hui de tous les talents pour embrasser les enjeux des agences de demain, challengées par l'évolution drastique de la consommation Media, l'apparition de l'iA dans la création et les activations, et la nécessité de défendre les marques des annonceurs du début du funnel jusqu'au point de vente. Cette nouvelle étape va nous permettre de continuer le travail d'intégration et de synergies entamé il y a déjà 2 ans, pour renforcer notre visibilité sur le marché et notre efficacité auprès de nos clients.”

Par ailleurs, le conseil d'administration réuni ce jour a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Mixte le 26 septembre 2024 à 9h30, au siège social de la société sis 9 place Marie-Jeanne Bassot, 92 300 LEVALLOIS-PERRET, à l'effet notamment de statuer sur le changement de date de clôture de l'exercice social afin de la fixer au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2024. Ainsi l'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 30 septembre 2024).

A cette occasion, il sera également demandé aux actionnaires de bien vouloir décider de mises à jour statutaires concernant les modalités de délibérations au sein du conseil d'administration (modalités de recours aux moyens de télécommunication, consultation écrite et vote par correspondance). Il leur sera également demandé de bien vouloir renouveler l'autorisation consentie au conseil d'administration en matière d'attribution gratuite d'actions.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de conseil média sous l'enseigne Bespoke (SEA & SMA, SEO, & Analytics), une régie digitale Qwamplify (Display, emailing et coregistration) et des solutions Shopper et Branding (Brand Content, Social Media, Influence B2B et B2C, offres promotionnelles). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2023, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 20,5 M€ et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

https://www.linkedin.com/in/wilfrid-hotome/