24/07/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES T3: 7,4 M€ (- 11,9%)

MARGE BRUTE T3: 5,5 M€ (+ 1,3%)

MARGE BRUTE 9 MOIS: 17,7 M€ (+13,7%)

Levallois-Perret, France, le 24 juillet 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de services marketing digitales & media annonce ce jour son Chiffre d'Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 3ème trimestre 2024 (avril – juin 2024) :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 3ème TRIMESTRE 2024 (Avril - Juin 2024) Données consolidées, non auditées, en M€ T3 2024 T3 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 7,4 8,4 -11,9% Marge Brute consolidée 5,5 5,4 1,3%

Au cours du 3ème trimestre 2024, la Marge Brute a continué sa progression avec 1,3% de croissance organique, atteignant 5,5 M€, malgré une baisse de 11,9% du Chiffre d'Affaires qui est passé de 8,4 M€ à 7,4 M€.

L'activité est restée soutenue, avec une bonne dynamique de croissance des principaux leviers digitaux et médias (Conseil, SEA, Analytics, emailing & display), et ce, malgré un ralentissement en mai suivi d'un rebond en juin.

Cependant, la croissance a été atténuée au cours du trimestre par l'activité Shopper dont la Marge Brute a notamment baissé de 24% dans les Pays Nordiques. Les activités digitales SEO et Social Media de Bespoke ont également été significativement impactées, du fait principalement de l'arrivée à son terme du plus gros contrat du groupe (Optical Center) en décembre dernier en Social Media.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE 9 mois (Octobre 2023 - Juin 2024) Données consolidées, non auditées, en M€ YTD 2024 YTD 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 25,3 24,8 1,8% Marge Brute consolidée 17,7 15,6 13,7%

En cumul sur 9 mois, le Chiffre d'Affaires continue sa croissance et enregistre une hausse de 1,8% pour atteindre 25,3 M€.

La Marge Brute des 9 premiers mois est en forte croissance à 17,7 M€ (+13,7%) à la faveur d'une remontée du taux de Marge Brute, liée au Mix Produit avec de meilleures ventes en Conseil.

PERSPECTIVES POUR LE 4ÈME TRIMESTRE

La croissance du 4ème trimestre devrait continuer d'être impactée par le contexte économique et politique. Le Groupe va donc procéder à un plan d'économies au cours du 4ème trimestre, notamment afin d'adapter ses ressources aux activités en retrait dont les marges sont significativement affectées par la forte hausse des coûts RH.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : «Le Groupe a plutôt bien résisté en maintenant pour le 4ème trimestre consécutif une légère croissance organique de sa Marge Brute, dans un contexte où les dépenses marketings des annonceurs et des retailers restent sous pression. Pour soutenir la croissance future, nous avons accueilli début juillet Eric Zarowsky, notre nouveau directeur commercial Média chargé d'accélérer les synergies déjà initiées entre les expertises et la prospection de Grands Comptes, stratégie qui a montré sa pertinence avec une croissance organique à 2 chiffres retrouvée depuis le début de l'exercice. ”

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : 11 décembre 2024 - Marge brute et Chiffre d'Affaires annuels 2024

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de conseil média sous l'enseigne Bespoke (SEA & SMA, SEO, & Analytics), une régie digitale Qwamplify (Display, emailing et coregistration) et des solutions Shopper et Branding (Brand Content, Social Media, Influence B2B et B2C, offres promotionnelles). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2024, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 20,5 M€ et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

https://www.linkedin.com/in/wilfrid-hotome/