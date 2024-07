22/07/2024 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Levallois-Perret, France, le 22 juillet 2024, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing, digitales & media annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 02 mars 2020 avec TP ICAP. La résiliation a pris effet le 18 juillet 2024 au soir.

À cette date du 18/07/2024, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :

• 26 167 titres, qui seront conservés en portefeuille

• 13 939.52 € en espèces.

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 6 000 titres

• 120 790.81 € en espèces.

Il est rappelé qu'à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 24 542 titres

• 18 957.09 € en espèces.

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié :

• A l'achat, 44 009 titres, pour un montant de 147 664.11 € (293 transactions)

• A la vente, 34 325 titres, pour un montant de 118 602.07 € (238 transactions)

Depuis le dernier bilan, il a été négocié :

• A l'achat, 2 478 titres, pour un montant de 6 878.65 € (29 transactions)

• A la vente, 853 titres, pour un montant de 2 368.89 € (16 transactions)

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA et MB du 3ème trimestre 2024 : 24 juillet 2024.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de conseil média sous l'enseigne Bespoke (SEA & SMA, SEO, & Analytics),une régie digitale Qwamplify (Display, emailing et coregistration) et des solutions Shopper et Branding (Brand Content, Social Media, Influence B2B et B2C, offres promotionnelles). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2023, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 20,5 M€ et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier

https://www.linkedin.com/in/wilfrid-hotome/