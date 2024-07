04/07/2024 - 19:15

BILAN SEMESTRIEL AU 30/06/2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE QWAMPLIFY

LEVALLOIS-PERRET, 04/07/2024

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024:

24,542 titres

18,957.09 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 44,009 titres 147,664.11 EUR 293 transactions VENTE 34,325 titres 118,602.07 EUR 238 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

14,858 titres

48,759.73 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition:

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 293 44 009 147 664,11 238 34 325 118 602,07 20240101 0 0 0,00 0 0 0,00 20240102 1 1 3,62 2 61 220,82 20240103 4 991 3 496,81 2 301 1 089,61 20240104 4 961 3 333,10 1 1 3,50 20240105 2 66 227,04 2 331 1 165,04 20240108 2 438 1 533,02 3 761 2 753,12 20240109 2 377 1 334,66 3 402 1 455,32 20240110 2 401 1 443,67 2 401 1 475,67 20240111 4 911 3 262,01 1 1 3,61 20240112 1 1 3,55 1 1 3,55 20240115 2 243 865,16 1 1 3,64 20240116 1 1 3,54 1 1 3,54 20240117 4 831 2 932,19 1 1 3,59 20240118 4 748 2 609,67 1 1 3,51 20240119 2 156 539,80 1 1 3,50 20240122 6 1 201 4 074,30 1 1 3,50 20240123 2 2 6,59 5 2 011 6 818,93 20240124 2 88 290,50 4 1 067 3 627,80 20240125 1 1 3,37 2 431 1 456,77 20240126 3 501 1 672,58 1 1 3,38 20240129 1 1 3,40 1 1 3,40 20240130 3 581 1 924,52 2 373 1 268,12 20240131 1 1 3,40 3 671 2 281,40 20240201 3 501 1 700,87 1 1 3,47 20240202 1 1 3,44 2 481 1 664,24 20240205 3 591 2 016,90 2 101 353,50 20240206 2 178 598,09 1 1 3,37 20240207 3 691 2 316,57 1 1 3,37 20240208 1 1 3,31 2 6 20,11 20240209 1 1 3,36 2 451 1 524,36 20240212 1 1 3,39 2 441 1 516,99 20240213 1 1 3,50 1 1 3,50 20240214 2 2 6,96 14 4 839 19 240,68 20240215 1 1 4,16 5 1 071 4 469,56 20240216 4 1 551 6 178,54 2 102 422,28 20240219 2 541 2 142,50 2 321 1 316,10 20240220 2 251 994,01 2 171 690,81 20240221 2 496 1 964,19 2 117 472,63 20240222 1 1 4,10 2 331 1 357,10 20240223 1 1 4,06 1 1 4,06 20240226 2 531 2 102,80 1 1 4,00 20240227 3 821 3 212,17 2 101 403,97 20240228 2 220 858,01 2 6 23,81 20240229 3 664 2 599,26 2 361 1 443,96 20240301 1 1 3,99 1 1 3,99 20240304 1 1 3,99 1 1 3,99 20240305 2 111 437,40 1 1 4,00 20240306 2 203 799,82 1 1 3,94 20240307 3 731 2 850,90 1 1 3,90 20240308 3 701 2 686,69 1 1 3,89 20240311 1 1 3,85 2 45 174,57 20240312 1 1 3,88 1 1 3,88 20240313 5 1 484 5 599,54 2 329 1 250,30 20240314 5 1 401 5 077,44 3 703 2 565,94 20240315 1 1 3,57 2 441 1 605,17 20240318 1 1 3,67 5 1 591 5 994,87 20240319 1 1 3,81 2 164 626,47 20240320 4 1 171 4 336,79 1 1 3,79 20240321 1 1 3,70 2 431 1 594,70 20240322 4 701 2 515,20 1 1 3,60 20240325 1 1 3,58 2 441 1 578,78 20240326 8 2 341 7 980,22 2 7 25,34 20240327 5 1 391 4 397,80 1 1 3,20 20240328 5 1 241 3 733,86 2 6 18,46 20240329 0 0 0,00 0 0 0,00 20240401 0 0 0,00 0 0 0,00 20240402 5 901 2 634,96 1 1 2,96 20240403 1 1 2,87 2 561 1 649,27 20240404 2 301 878,99 1 1 2,99 20240405 1 1 2,93 1 1 2,93 20240408 1 1 2,99 1 1 2,99 20240409 1 1 3,00 2 561 1 694,20 20240410 1 1 3,06 2 7 21,42 20240411 1 1 2,99 1 1 2,99 20240412 2 51 150,99 1 1 2,99 20240415 1 1 2,96 1 1 2,96 20240416 1 1 2,99 2 277 830,99 20240417 1 1 3,02 2 301 909,02 20240418 3 531 1 557,21 1 1 3,01 20240419 2 116 338,73 2 97 290,93 20240422 2 137 400,04 1 1 2,92 20240423 1 1 2,99 1 1 2,99 20240424 1 1 2,99 1 1 2,99 20240425 3 307 890,30 2 314 935,64 20240426 2 212 614,87 1 1 2,97 20240429 4 801 2 300,18 3 213 622,08 20240430 5 618 1 756,60 2 421 1 220,86 20240501 0 0 0,00 0 0 0,00 20240502 2 31 89,98 2 6 17,88 20240503 1 1 2,97 3 441 1 314,97 20240506 1 1 2,99 1 1 2,99 20240507 3 278 815,98 1 1 2,94 20240508 2 201 590,95 2 6 18,05 20240509 1 1 3,01 1 1 3,01 20240510 1 1 3,01 2 11 33,21 20240513 1 1 3,01 1 1 3,01 20240514 6 971 2 825,59 1 1 2,99 20240515 1 1 2,94 10 5 246 16 014,24 20240516 1 1 3,19 3 346 1 103,89 20240517 1 1 3,16 3 981 3 165,16 20240520 2 181 582,88 1 1 3,28 20240521 1 1 3,28 1 1 3,28 20240522 1 1 3,30 3 548 1 817,48 20240523 1 1 3,31 3 316 1 049,31 20240524 1 1 3,32 2 6 20,12 20240527 1 1 3,38 2 301 1 011,38 20240528 2 21 68,95 1 1 3,35 20240529 1 1 3,31 1 1 3,31 20240530 3 621 2 043,90 1 1 3,30 20240531 1 1 3,32 1 1 3,32 20240603 4 951 3 087,94 2 2 6,68 20240604 4 686 2 201,44 1 1 3,24 20240605 2 301 963,21 1 1 3,21 20240606 2 291 931,21 1 1 3,21 20240607 1 1 3,19 2 351 1 137,19 20240610 2 181 575,66 2 2 6,52 20240611 2 291 925,38 1 1 3,18 20240612 1 1 3,15 1 1 3,15 20240613 5 1 201 3 697,35 2 255 810,87 20240614 2 271 823,92 2 28 87,36 20240617 7 1 411 4 171,41 2 2 5,99 20240618 3 258 748,20 5 2 223 6 826,64 20240619 2 271 840,22 2 361 1 162,42 20240620 6 1 331 4 091,88 3 202 618,14 20240621 2 63 186,49 2 6 18,17 20240624 5 722 2 108,24 1 1 2,92 20240625 1 1 2,93 2 6 17,93 20240626 3 286 839,99 1 1 2,99 20240627 5 971 2 794,92 1 1 2,92 20240628 8 1 182 3 309,60 1 1 2,80

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Coté sur Euronext Growth Paris