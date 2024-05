15/05/2024 - 10:35

FORTE CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2024:

CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : 18,3 M€ (+11,2%)

MARGE BRUTE (MB) : 12,3 M€ (+21,2%)

3ÈME TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE CROISSANCE ORGANIQUE À 2 CHIFFRES DE LA MB

Levallois-Perret, France, le 15 mai 2024 - Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media, annonce aujourd'hui son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute pour le premier semestre 2024 (d'octobre 2023 à mars 2024) :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 1er SEMESTRE 2024 (Octobre 2023-Mars 2024) Données consolidées, non auditées, en M€ S1 2024 S1 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 18,3 16,5 11,2% Marge Brute consolidée 12,3 10,2 21,2%

Au cours du premier semestre 2024, le Chiffre d'Affaires consolidé a enregistré une progression significative pour atteindre 18,3 M€ (+11,2%), soutenu par la dynamique commerciale du Groupe. La Marge Brute a également connu une croissance robuste, s'élevant à 12,3M€ (+21,2%).

Cette performance est attribuable à plusieurs facteurs, dont le gain de nouveaux clients et une activité soutenue de l'ensemble des leviers digitaux et marketing, notamment une reprise marquée de la régie Emailing qui avait connu des baisses significatives au cours des deux exercices précédents. La croissance a également été alimentée par l'augmentation de l'activité dans l'analyse de données (Analytics) et la régie Display, en lien avec l'acquisition de clients ETI.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 2eme TRIMESTRE 2024 (Janvier 2024-Mars 2024) Données consolidées, non auditées, en M€ T2 2024 T2 2023 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 9,1 8,7 4,9% Marge Brute consolidée 6,3 5,2 22,3%

Le Chiffre d'Affaires du deuxième trimestre 2024 a augmenté de 4,9% pour atteindre 9,1 M€. La Marge Brute a enregistré une croissance encore plus significative atteignant 6,3 M€, en hausse de 22,3% par rapport au deuxième trimestre 2023 et marquant une amélioration du taux de marge du groupe, du fait d'un mix de l'offre plus favorable.

PERSPECTIVES DE RÉSULTATS ET ACTIVITÉ POUR 2024

La dynamique commerciale devrait se poursuivre au cours du troisième trimestre, avec une prévision de croissance pour la majorité des activités du Groupe. La forte progression de la Marge Brute devrait permettre de financer les recrutements des profils expérimentés effectués au cours des 12 derniers mois. Qwamplify anticipe ainsi une augmentation de son résultat opérationnel dès le premier semestre 2024.

Par ailleurs, Qwamplify continue de structurer et d'intégrer ses acquisitions. Le Groupe a ainsi finalisé l'acquisition des 30% du capital restant de l'agence Nouvoduo (Bespoke l'agence) en mars 2024, portant ainsi sa participation à 100%. Le Groupe prévoit d'autres opérations de structuration dans les 12 prochains mois.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : "La performance de la Marge Brute au deuxième trimestre a dépassé nos attentes malgré les tensions résiduelles sur la consommation dues à l'inflation. Cela témoigne de l'efficacité de notre dynamique commerciale, renforcée par notre nouvelle offre Bespoke et la diversification de nos leviers et de nos secteurs d'activités. Nous poursuivrons nos investissements humains et technologiques pour consolider notre croissance et l'installer dans la durée."

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : résultats du 1er semestre 2024 : 19 juin 2024.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & conseils auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (Emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & Analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1 000 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Homair, dodo, Etam, Bureau Vallée, Carrefour, Biocoop, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, est coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150. Il est également implanté à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2024, Qwamplify a réalisé une Marge Brute de 20,5 M€ et un Chiffre d'Affaires de 31,5 M€ (+1,3%).

