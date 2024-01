12/01/2024 - 18:00

BILAN SEMESTRIEL AU 29/12/2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITE QWAMPLIFY

LEVALLOIS-PERRET, 12/01/2024

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023:

14,858 titres

48,759.73 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 35,163 titres 103,604.45 EUR 264 transactions VENTE 40,652 titres 121,444.12 EUR 236 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

20,347 titres

32,372.47 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition:

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 264 35 163 103 604,45 236 40 652 121 444,12 20230703 2 101 296,99 1 1 2,99 20230704 4 507 1 484,27 1 1 2,95 20230705 1 1 2,92 1 1 2,92 20230706 1 1 2,96 1 1 2,96 20230707 1 1 2,96 1 1 2,96 20230710 1 1 2,98 2 443 1 320,14 20230711 2 151 437,97 2 6 17,87 20230712 1 1 2,98 2 591 1 761,18 20230713 1 1 2,93 1 1 2,93 20230714 1 1 2,93 1 1 2,93 20230717 1 1 2,90 1 1 2,90 20230718 1 1 2,90 1 1 2,90 20230719 1 1 2,93 1 1 2,93 20230720 1 1 2,93 3 1 141 3 400,13 20230721 1 1 2,97 1 1 2,97 20230724 1 1 2,97 1 1 2,97 20230725 6 1 326 3 720,40 1 1 2,90 20230726 6 1 501 3 996,96 1 1 2,76 20230727 2 191 500,50 1 1 2,70 20230728 4 511 1 332,49 1 1 2,69 20230731 1 1 2,69 3 1 171 3 204,29 20230801 1 1 2,76 1 1 2,76 20230802 1 1 2,79 1 1 2,79 20230803 2 451 1 235,77 2 120 338,35 20230804 1 1 2,77 1 1 2,77 20230807 1 1 2,82 1 1 2,82 20230808 1 1 2,81 1 1 2,81 20230809 1 1 2,83 1 1 2,83 20230810 1 1 2,80 2 51 144,30 20230811 1 1 2,83 1 1 2,83 20230814 1 1 2,81 1 1 2,81 20230815 1 1 2,81 1 1 2,81 20230816 1 1 2,81 2 6 17,01 20230817 1 1 2,81 2 521 1 490,01 20230818 1 1 2,85 2 270 777,57 20230821 1 1 2,83 4 1 211 3 555,03 20230822 1 1 2,93 1 1 2,93 20230823 4 863 2 495,49 1 1 2,93 20230824 2 401 1 162,97 2 501 1 492,97 20230825 1 1 2,91 2 47 139,99 20230828 1 1 2,98 2 491 1 463,18 20230829 1 1 2,93 1 1 2,93 20230830 2 45 131,41 1 1 2,93 20230831 1 1 2,93 1 1 2,93 20230901 1 1 2,98 1 1 2,98 20230904 4 801 2 310,90 1 1 2,90 20230905 6 1 581 4 420,27 1 1 2,87 20230906 4 615 1 725,23 1 1 2,83 20230907 1 1 2,80 1 1 2,80 20230908 1 1 2,80 1 1 2,80 20230911 4 641 1 772,38 1 1 2,78 20230912 1 1 2,71 1 1 2,71 20230913 2 69 187,76 4 1 702 4 801,24 20230914 4 721 1 950,33 1 1 2,73 20230915 2 3 8,10 2 399 1 101,22 20230918 4 691 1 855,30 1 1 2,70 20230919 4 467 1 245,45 1 1 2,69 20230920 1 1 2,68 1 1 2,68 20230921 1 1 2,69 1 1 2,69 20230922 1 1 2,69 1 1 2,69 20230925 1 1 2,69 1 1 2,69 20230926 1 1 2,69 1 1 2,69 20230927 1 1 2,68 1 1 2,68 20230928 1 1 2,67 1 1 2,67 20230929 1 1 2,69 1 1 2,69 20231002 11 2 391 6 098,13 1 1 2,69 20231003 11 1 880 4 522,05 1 1 2,53 20231004 5 651 1 449,43 3 929 2 161,87 20231005 1 1 2,23 1 1 2,23 20231006 1 1 2,27 5 2 711 6 341,87 20231009 3 358 850,30 1 1 2,38 20231010 1 1 2,39 5 2 471 6 076,99 20231011 1 1 2,49 1 1 2,49 20231012 1 1 2,51 5 2 181 5 669,11 20231013 1 1 2,52 1 1 2,52 20231016 2 2 5,04 1 1 2,52 20231017 1 1 2,59 2 411 1 068,59 20231018 1 1 2,61 3 681 1 820,41 20231019 4 725 1 892,83 1 1 2,63 20231020 1 1 2,61 1 1 2,61 20231023 1 1 2,61 1 1 2,61 20231024 1 1 2,61 1 1 2,61 20231025 1 1 2,60 1 1 2,60 20231026 1 1 2,65 1 1 2,65 20231027 1 1 2,65 2 231 619,05 20231030 1 1 2,68 2 401 1 082,68 20231031 1 1 2,65 1 1 2,65 20231101 1 1 2,65 1 1 2,65 20231102 4 921 2 401,68 1 1 2,70 20231103 3 445 1 164,23 1 1 2,63 20231106 1 1 2,62 1 1 2,62 20231107 1 1 2,64 1 1 2,64 20231108 1 1 2,67 1 1 2,67 20231109 2 188 522,54 10 3 671 10 375,98 20231110 1 1 2,91 2 206 601,51 20231113 1 1 2,92 1 1 2,92 20231114 2 181 517,72 1 1 2,92 20231115 2 431 1 232,72 1 1 2,92 20231116 1 1 2,92 1 1 2,92 20231117 1 1 2,92 4 1 012 2 965,77 20231120 1 1 2,95 1 1 2,95 20231121 1 1 2,94 1 1 2,94 20231122 1 1 2,94 1 1 2,94 20231123 1 1 2,96 4 1 011 3 045,56 20231124 1 1 2,98 5 1 541 4 762,58 20231127 4 1 161 3 585,77 1 1 3,17 20231128 5 1 338 4 114,05 1 1 3,11 20231129 1 1 3,07 2 321 1 007,87 20231130 2 2 6,17 2 6 18,89 20231201 1 1 3,11 1 1 3,11 20231204 1 1 3,18 2 2 6,36 20231205 2 245 761,95 1 1 3,11 20231206 5 1 217 3 766,23 1 1 3,19 20231207 3 650 2 111,60 15 5 463 18 376,56 20231208 2 481 1 664,27 2 251 888,47 20231211 1 1 3,47 4 781 2 790,07 20231212 4 1 101 3 841,37 1 1 3,57 20231213 8 2 861 9 468,66 4 991 3 262,70 20231214 6 1 541 5 149,85 4 617 2 086,01 20231215 2 401 1 339,41 2 121 413,81 20231218 1 1 3,42 2 79 270,18 20231219 2 391 1 305,99 2 331 1 131,99 20231220 1 1 3,37 7 1 813 6 365,73 20231221 4 557 1 982,08 1 1 3,56 20231222 4 682 2 422,31 2 6 21,77 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 9 2 398 8 048,28 2 387 1 323,48 20231228 1 1 3,35 2 361 1 234,55 20231229 2 246 880,46 9 2 911 10 395,76

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Coté sur Euronext Growth Paris