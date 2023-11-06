|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T08:32:11.983997Z
|FR0010889386
|2,68
|EUR
|170
|XPAR
|jAj6AlHU0f001JE0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T08:51:52.960743Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|55
|XPAR
|jAj6AlHUJk001bG0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T08:53:43.912643Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|445
|XPAR
|jAj6AlHULX001fq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T09:51:04.715780Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|130
|XPAR
|jAj6AlHVF2002TK0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T09:51:04.715921Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|149
|XPAR
|jAj6AlHVF2002TU0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-30T09:56:58.792194Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|221
|XPAR
|jAj6AlHVKi002Ww0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-31T08:17:41.963042Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|380
|XPAR
|jAj6AlHqGB0011B0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-31T08:56:23.664644Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|160
|XPAR
|jAj6AlHqrc001On0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-31T09:23:40.151608Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|490
|XPAR
|jAj6AlHrI1001iP0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-01T09:16:27.002007Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|12
|XPAR
|jAj6AlIDec000uM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-01T10:18:10.978903Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|509
|XPAR
|jAj6AlIEcM001BF0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-01T11:23:21.846403Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6AlIFdR001N20
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-02T10:57:03.966455Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|371
|XPAR
|jAj6AlIbhX002Ck0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-02T10:57:03.966802Z
|FR0010889386
|2,7
|EUR
|279
|XPAR
|jAj6AlIbhX002Cx0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T08:41:47.003998Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|150
|XPAR
|jAj6AlIw4A001Ac0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T08:41:47.004137Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|36
|XPAR
|jAj6AlIw4A001Ap0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T08:41:47.004443Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|114
|XPAR
|jAj6AlIw4A001Az0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T08:41:56.376076Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|35
|XPAR
|jAj6AlIw4K001BC0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T08:41:56.376449Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|372
|XPAR
|jAj6AlIw4K001BM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-11-03T09:53:35.332218Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|10718
|XPAR
|jAj6AlIxBc0027K0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|30/10/2023
|FR0010889386
|1170
|2,6971
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|31/10/2023
|FR0010889386
|1030
|2,6500
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|01/11/2023
|FR0010889386
|921
|2,6500
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|02/11/2023
|FR0010889386
|650
|2,7000
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|03/11/2023
|FR0010889386
|11425
|2,6500
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 06/11/2023
06/11/2023 - 18:10
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
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- SECURITY MASTER Key : nW5sYp1mlmzJlpprZ8drapKXmZtqx5aVZZeXmWWblZibcG5knJtmapyYZnFjnGtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : nW5sYp1mlmzJlpprZ8drapKXmZtqx5aVZZeXmWWblZibcG5knJtmapyYZnFjnGtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.