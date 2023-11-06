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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 06/11/2023

  06/11/2023 - 18:10

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:32:11.983997Z FR0010889386 2,68 EUR 170 XPAR jAj6AlHU0f001JE0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:51:52.960743Z FR0010889386 2,7 EUR 55 XPAR jAj6AlHUJk001bG0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T08:53:43.912643Z FR0010889386 2,7 EUR 445 XPAR jAj6AlHULX001fq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:51:04.715780Z FR0010889386 2,7 EUR 130 XPAR jAj6AlHVF2002TK0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:51:04.715921Z FR0010889386 2,7 EUR 149 XPAR jAj6AlHVF2002TU0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-30T09:56:58.792194Z FR0010889386 2,7 EUR 221 XPAR jAj6AlHVKi002Ww0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T08:17:41.963042Z FR0010889386 2,65 EUR 380 XPAR jAj6AlHqGB0011B0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T08:56:23.664644Z FR0010889386 2,65 EUR 160 XPAR jAj6AlHqrc001On0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-31T09:23:40.151608Z FR0010889386 2,65 EUR 490 XPAR jAj6AlHrI1001iP0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T09:16:27.002007Z FR0010889386 2,65 EUR 12 XPAR jAj6AlIDec000uM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T10:18:10.978903Z FR0010889386 2,65 EUR 509 XPAR jAj6AlIEcM001BF0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-01T11:23:21.846403Z FR0010889386 2,65 EUR 400 XPAR jAj6AlIFdR001N20 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02T10:57:03.966455Z FR0010889386 2,7 EUR 371 XPAR jAj6AlIbhX002Ck0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-02T10:57:03.966802Z FR0010889386 2,7 EUR 279 XPAR jAj6AlIbhX002Cx0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T08:41:47.003998Z FR0010889386 2,65 EUR 150 XPAR jAj6AlIw4A001Ac0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T08:41:47.004137Z FR0010889386 2,65 EUR 36 XPAR jAj6AlIw4A001Ap0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T08:41:47.004443Z FR0010889386 2,65 EUR 114 XPAR jAj6AlIw4A001Az0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T08:41:56.376076Z FR0010889386 2,65 EUR 35 XPAR jAj6AlIw4K001BC0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T08:41:56.376449Z FR0010889386 2,65 EUR 372 XPAR jAj6AlIw4K001BM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-11-03T09:53:35.332218Z FR0010889386 2,65 EUR 10718 XPAR jAj6AlIxBc0027K0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 30/10/2023 FR0010889386 1170 2,6971 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 31/10/2023 FR0010889386 1030 2,6500 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 01/11/2023 FR0010889386 921 2,6500 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 02/11/2023 FR0010889386 650 2,7000 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 03/11/2023 FR0010889386 11425 2,6500 XPAR          
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