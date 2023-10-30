|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:30:39.138191Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|155
|XPAR
|jAj6AlEweN001WH0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:30:39.138356Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlEweN001WU0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:30:39.138470Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlEweN001We0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:30:39.138570Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlEweN001Wo0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:30:39.138664Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|342
|XPAR
|jAj6AlEweN001Wy0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T08:45:41.140373Z
|FR0010889386
|2,61
|EUR
|99
|XPAR
|jAj6AlEwsu001c80
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-23T09:33:06.153480Z
|FR0010889386
|2,61
|EUR
|550
|XPAR
|jAj6AlExcl002Cr0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-24T07:10:36.111427Z
|FR0010889386
|2,61
|EUR
|170
|XPAR
|jAj6AlFHsP001Qg0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-24T09:44:22.241005Z
|FR0010889386
|2,61
|EUR
|2
|XPAR
|jAj6AlFKHF003Fs0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-24T09:44:22.241336Z
|FR0010889386
|2,61
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AlFKHF003G20
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:23:53.153909Z
|FR0010889386
|2,6
|EUR
|210
|XPAR
|jAj6AlFeYp000yW0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.384967Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001M70
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385131Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001MH0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385294Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001MR0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385416Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001Mb0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385519Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001Ml0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385629Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001Mv0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385737Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001N50
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385866Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001NF0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.385964Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AlFf4e001NP0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:44.386078Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|491
|XPAR
|jAj6AlFf4e001NZ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T07:56:58.741525Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|268
|XPAR
|jAj6AlFf4s001Nv0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-25T11:36:45.990771Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|204
|XPAR
|jAj6AlFiVY0038n0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-26T08:31:51.781610Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|410
|XPAR
|jAj6AlG269002OO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-26T12:10:30.408895Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|10
|XPAR
|jAj6AlG5Vl003tM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-26T13:21:03.901920Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|80
|XPAR
|jAj6AlG6c3004My0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-26T13:21:03.902244Z
|FR0010889386
|2,65
|EUR
|272
|XPAR
|jAj6AlG6c3004N80
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-27T07:49:41.551802Z
|FR0010889386
|2,68
|EUR
|78
|XPAR
|jAj6AlGNuv001M20
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|23/10/2023
|FR0010889386
|1149
|2,6274
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|24/10/2023
|FR0010889386
|672
|2,6100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|25/10/2023
|FR0010889386
|1182
|2,6411
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|26/10/2023
|FR0010889386
|772
|2,6500
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|27/10/2023
|FR0010889386
|78
|2,6800
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 30/10/2023
30/10/2023 - 18:35
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJtwZZiYl2iVmG6dapVomGZmbG5lxGiWZZOcyZNta8qUbp9glJpompyVZnFjm2Zt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yJtwZZiYl2iVmG6dapVomGZmbG5lxGiWZZOcyZNta8qUbp9glJpompyVZnFjm2Zt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.