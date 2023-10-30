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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 30/10/2023

  30/10/2023 - 18:35

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:30:39.138191Z FR0010889386 2,65 EUR 155 XPAR jAj6AlEweN001WH0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:30:39.138356Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlEweN001WU0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:30:39.138470Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlEweN001We0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:30:39.138570Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlEweN001Wo0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:30:39.138664Z FR0010889386 2,65 EUR 342 XPAR jAj6AlEweN001Wy0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T08:45:41.140373Z FR0010889386 2,61 EUR 99 XPAR jAj6AlEwsu001c80 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-23T09:33:06.153480Z FR0010889386 2,61 EUR 550 XPAR jAj6AlExcl002Cr0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24T07:10:36.111427Z FR0010889386 2,61 EUR 170 XPAR jAj6AlFHsP001Qg0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24T09:44:22.241005Z FR0010889386 2,61 EUR 2 XPAR jAj6AlFKHF003Fs0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-24T09:44:22.241336Z FR0010889386 2,61 EUR 500 XPAR jAj6AlFKHF003G20 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:23:53.153909Z FR0010889386 2,6 EUR 210 XPAR jAj6AlFeYp000yW0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.384967Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001M70 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385131Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001MH0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385294Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001MR0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385416Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001Mb0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385519Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001Ml0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385629Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001Mv0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385737Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001N50 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385866Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001NF0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.385964Z FR0010889386 2,65 EUR 1 XPAR jAj6AlFf4e001NP0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:44.386078Z FR0010889386 2,65 EUR 491 XPAR jAj6AlFf4e001NZ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T07:56:58.741525Z FR0010889386 2,65 EUR 268 XPAR jAj6AlFf4s001Nv0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-25T11:36:45.990771Z FR0010889386 2,65 EUR 204 XPAR jAj6AlFiVY0038n0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26T08:31:51.781610Z FR0010889386 2,65 EUR 410 XPAR jAj6AlG269002OO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26T12:10:30.408895Z FR0010889386 2,65 EUR 10 XPAR jAj6AlG5Vl003tM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26T13:21:03.901920Z FR0010889386 2,65 EUR 80 XPAR jAj6AlG6c3004My0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-26T13:21:03.902244Z FR0010889386 2,65 EUR 272 XPAR jAj6AlG6c3004N80 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-27T07:49:41.551802Z FR0010889386 2,68 EUR 78 XPAR jAj6AlGNuv001M20 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 23/10/2023 FR0010889386 1149 2,6274 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 24/10/2023 FR0010889386 672 2,6100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 25/10/2023 FR0010889386 1182 2,6411 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 26/10/2023 FR0010889386 772 2,6500 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 27/10/2023 FR0010889386 78 2,6800 XPAR          
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