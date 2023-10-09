|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-02T12:22:33.266782Z
|FR0010889386
|2,69
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6Al7OGF007Fl0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-02T12:22:43.577501Z
|FR0010889386
|2,69
|EUR
|79
|XPAR
|jAj6Al7OGR007Fz0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-03T07:25:33.959708Z
|FR0010889386
|2,53
|EUR
|131
|XPAR
|jAj6Al7g6P001Db0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-03T07:26:10.646973Z
|FR0010889386
|2,51
|EUR
|14
|XPAR
|jAj6Al7g6z001Du0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-03T10:14:06.626217Z
|FR0010889386
|2,51
|EUR
|35
|XPAR
|jAj6Al7ijU003xh0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-03T10:16:16.162125Z
|FR0010889386
|2,51
|EUR
|151
|XPAR
|jAj6Al7ilZ003yu0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-03T14:45:16.429192Z
|FR0010889386
|2,5
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Al7mxw007TJ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-04T07:19:26.248105Z
|FR0010889386
|2,23
|EUR
|170
|XPAR
|jAj6Al82U2001Fm0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-04T07:25:56.809591Z
|FR0010889386
|2,23
|EUR
|273
|XPAR
|jAj6Al82aK001Kv0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-04T07:52:29.120857Z
|FR0010889386
|2,23
|EUR
|205
|XPAR
|jAj6Al8300001yO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-05T08:11:42.930728Z
|FR0010889386
|2,29
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6Al8PmA002JU0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-05T09:08:36.204299Z
|FR0010889386
|2,28
|EUR
|3
|XPAR
|jAj6Al8QfE003oS0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-05T11:09:31.687045Z
|FR0010889386
|2,28
|EUR
|205
|XPAR
|jAj6Al8SYD005Dd0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-05T11:38:18.150987Z
|FR0010889386
|2,28
|EUR
|261
|XPAR
|jAj6Al8T03005Nl0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-06T07:22:36.912521Z
|FR0010889386
|2,27
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6Al8lUC0014a0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-06T08:28:04.933395Z
|FR0010889386
|2,27
|EUR
|83
|XPAR
|jAj6Al8mVY001fO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-10-06T08:59:10.110938Z
|FR0010889386
|2,33
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6Al8mze001wb0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|02/10/2023
|FR0010889386
|379
|2,6900
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|03/10/2023
|FR0010889386
|531
|2,5112
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|04/10/2023
|FR0010889386
|648
|2,2300
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|05/10/2023
|FR0010889386
|869
|2,2846
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|06/10/2023
|FR0010889386
|883
|2,2972
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 09/10/2023
09/10/2023 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lphxkZtqamaXyZ2fk5xomGlpbJpnyGOWamebm2ltZJiWmJ5inG2TapTGZnFjl2pv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lphxkZtqamaXyZ2fk5xomGlpbJpnyGOWamebm2ltZJiWmJ5inG2TapTGZnFjl2pv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.