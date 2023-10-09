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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 09/10/2023

  09/10/2023 - 18:00

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-02T12:22:33.266782Z FR0010889386 2,69 EUR 300 XPAR jAj6Al7OGF007Fl0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-02T12:22:43.577501Z FR0010889386 2,69 EUR 79 XPAR jAj6Al7OGR007Fz0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-03T07:25:33.959708Z FR0010889386 2,53 EUR 131 XPAR jAj6Al7g6P001Db0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-03T07:26:10.646973Z FR0010889386 2,51 EUR 14 XPAR jAj6Al7g6z001Du0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-03T10:14:06.626217Z FR0010889386 2,51 EUR 35 XPAR jAj6Al7ijU003xh0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-03T10:16:16.162125Z FR0010889386 2,51 EUR 151 XPAR jAj6Al7ilZ003yu0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-03T14:45:16.429192Z FR0010889386 2,5 EUR 200 XPAR jAj6Al7mxw007TJ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-04T07:19:26.248105Z FR0010889386 2,23 EUR 170 XPAR jAj6Al82U2001Fm0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-04T07:25:56.809591Z FR0010889386 2,23 EUR 273 XPAR jAj6Al82aK001Kv0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-04T07:52:29.120857Z FR0010889386 2,23 EUR 205 XPAR jAj6Al8300001yO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-05T08:11:42.930728Z FR0010889386 2,29 EUR 400 XPAR jAj6Al8PmA002JU0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-05T09:08:36.204299Z FR0010889386 2,28 EUR 3 XPAR jAj6Al8QfE003oS0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-05T11:09:31.687045Z FR0010889386 2,28 EUR 205 XPAR jAj6Al8SYD005Dd0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-05T11:38:18.150987Z FR0010889386 2,28 EUR 261 XPAR jAj6Al8T03005Nl0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-06T07:22:36.912521Z FR0010889386 2,27 EUR 400 XPAR jAj6Al8lUC0014a0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-06T08:28:04.933395Z FR0010889386 2,27 EUR 83 XPAR jAj6Al8mVY001fO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-10-06T08:59:10.110938Z FR0010889386 2,33 EUR 400 XPAR jAj6Al8mze001wb0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 02/10/2023 FR0010889386 379 2,6900 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 03/10/2023 FR0010889386 531 2,5112 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 04/10/2023 FR0010889386 648 2,2300 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 05/10/2023 FR0010889386 869 2,2846 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 06/10/2023 FR0010889386 883 2,2972 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : lphxkZtqamaXyZ2fk5xomGlpbJpnyGOWamebm2ltZJiWmJ5inG2TapTGZnFjl2pv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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