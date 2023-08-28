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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 28/08/2023

  28/08/2023 - 17:45

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-21T07:05:02.357408Z FR0010889386 2,9 EUR 115 XPAR jAj6Aks5Hy000op0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-21T07:05:02.358022Z FR0010889386 2,9 EUR 51 XPAR jAj6Aks5Hy000p20 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-21T08:47:58.395724Z FR0010889386 2,9 EUR 100 XPAR jAj6Aks6tZ001lC0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-22T13:30:10.031103Z FR0010889386 2,93 EUR 115 XPAR jAj6AksXmB005Eb0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-23T08:36:23.145180Z FR0010889386 2,95 EUR 127 XPAR jAj6AkspfT002Gc0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-23T10:10:12.729413Z FR0010889386 2,95 EUR 23 XPAR jAj6Aksr8G003Oy0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-23T10:10:12.729591Z FR0010889386 2,95 EUR 150 XPAR jAj6Aksr8G003P80 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-23T10:10:12.729755Z FR0010889386 2,95 EUR 27 XPAR jAj6Aksr8G003PI0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-23T12:13:38.925394Z FR0010889386 2,95 EUR 232 XPAR jAj6Akst3i004Sq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-24T07:02:24.201151Z FR0010889386 2,97 EUR 121 XPAR jAj6AktAg4000el0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-24T07:02:34.268695Z FR0010889386 2,97 EUR 200 XPAR jAj6AktAgE000ez0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-24T08:50:34.910891Z FR0010889386 2,97 EUR 35 XPAR jAj6AktCMk001H40 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-24T09:32:47.900213Z FR0010889386 2,98 EUR 165 XPAR jAj6AktD1b001ln0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-25T10:22:53.234306Z FR0010889386 2,97 EUR 200 XPAR jAj6AktaHd002id0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-25T10:22:59.899140Z FR0010889386 2,97 EUR 200 XPAR jAj6AktaHj002iq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-25T10:23:06.210448Z FR0010889386 2,97 EUR 55 XPAR jAj6AktaHq002j00 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-25T12:22:41.275673Z FR0010889386 2,97 EUR 48 XPAR jAj6Aktc9X003Za0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-25T14:20:20.698996Z FR0010889386 2,98 EUR 3 XPAR jAj6AktdzQ004Tf0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 21/08/2023 FR0010889386 266 2,9000 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 22/08/2023 FR0010889386 115 2,9300 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 23/08/2023 FR0010889386 559 2,9500 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 24/08/2023 FR0010889386 521 2,9732 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 25/08/2023 FR0010889386 506 2,9701 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : m5xrZslvkmubx25pk8hnnGiYaW9im2ObmpadyJZpZ5mdZ3GSlZtlb5iXZnFimW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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