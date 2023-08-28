|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-21T07:05:02.357408Z
|FR0010889386
|2,9
|EUR
|115
|XPAR
|jAj6Aks5Hy000op0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-21T07:05:02.358022Z
|FR0010889386
|2,9
|EUR
|51
|XPAR
|jAj6Aks5Hy000p20
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-21T08:47:58.395724Z
|FR0010889386
|2,9
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Aks6tZ001lC0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-22T13:30:10.031103Z
|FR0010889386
|2,93
|EUR
|115
|XPAR
|jAj6AksXmB005Eb0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-23T08:36:23.145180Z
|FR0010889386
|2,95
|EUR
|127
|XPAR
|jAj6AkspfT002Gc0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-23T10:10:12.729413Z
|FR0010889386
|2,95
|EUR
|23
|XPAR
|jAj6Aksr8G003Oy0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-23T10:10:12.729591Z
|FR0010889386
|2,95
|EUR
|150
|XPAR
|jAj6Aksr8G003P80
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-23T10:10:12.729755Z
|FR0010889386
|2,95
|EUR
|27
|XPAR
|jAj6Aksr8G003PI0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-23T12:13:38.925394Z
|FR0010889386
|2,95
|EUR
|232
|XPAR
|jAj6Akst3i004Sq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-24T07:02:24.201151Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|121
|XPAR
|jAj6AktAg4000el0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-24T07:02:34.268695Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AktAgE000ez0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-24T08:50:34.910891Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|35
|XPAR
|jAj6AktCMk001H40
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-24T09:32:47.900213Z
|FR0010889386
|2,98
|EUR
|165
|XPAR
|jAj6AktD1b001ln0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-25T10:22:53.234306Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AktaHd002id0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-25T10:22:59.899140Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AktaHj002iq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-25T10:23:06.210448Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|55
|XPAR
|jAj6AktaHq002j00
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-25T12:22:41.275673Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|48
|XPAR
|jAj6Aktc9X003Za0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-25T14:20:20.698996Z
|FR0010889386
|2,98
|EUR
|3
|XPAR
|jAj6AktdzQ004Tf0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|21/08/2023
|FR0010889386
|266
|2,9000
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|22/08/2023
|FR0010889386
|115
|2,9300
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|23/08/2023
|FR0010889386
|559
|2,9500
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|24/08/2023
|FR0010889386
|521
|2,9732
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|25/08/2023
|FR0010889386
|506
|2,9701
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 28/08/2023
28/08/2023 - 17:45
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m5xrZslvkmubx25pk8hnnGiYaW9im2ObmpadyJZpZ5mdZ3GSlZtlb5iXZnFimW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : m5xrZslvkmubx25pk8hnnGiYaW9im2ObmpadyJZpZ5mdZ3GSlZtlb5iXZnFimW5t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.