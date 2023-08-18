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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 18/08/2023

  18/08/2023 - 19:35

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-11T10:02:55.892577Z FR0010889386 2,83 EUR 148 XPAR jAj6AkoVIc002ry0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-14T13:59:49.160422Z FR0010889386 2,81 EUR 151 XPAR jAj6AkpeQV002kN0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-14T13:59:49.160785Z FR0010889386 2,81 EUR 200 XPAR jAj6AkpeQV002ka0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-14T13:59:49.160943Z FR0010889386 2,81 EUR 200 XPAR jAj6AkpeQV002kk0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-14T13:59:49.161178Z FR0010889386 2,81 EUR 200 XPAR jAj6AkpeQV002ku0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-15T07:37:39.476794Z FR0010889386 2,81 EUR 158 XPAR jAj6AkpuwE001EI0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-15T08:15:48.006046Z FR0010889386 2,81 EUR 100 XPAR jAj6AkpvX9001M70 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-15T08:37:59.619751Z FR0010889386 2,81 EUR 100 XPAR jAj6Akpvsb001PO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-15T08:37:59.620103Z FR0010889386 2,81 EUR 200 XPAR jAj6Akpvsb001PY0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-15T08:55:14.485247Z FR0010889386 2,81 EUR 200 XPAR jAj6Akpw9K001S80 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-16T07:29:59.806305Z FR0010889386 2,81 EUR 168 XPAR jAj6AkqHIN0018D0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-16T08:15:17.971690Z FR0010889386 2,81 EUR 13 XPAR jAj6AkqI0C001bq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-16T08:15:17.972049Z FR0010889386 2,81 EUR 40 XPAR jAj6AkqI0C001c00 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-17T13:21:55.435788Z FR0010889386 2,86 EUR 200 XPAR jAj6AkqjGV002jq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-17T13:22:01.360023Z FR0010889386 2,86 EUR 200 XPAR jAj6AkqjGb002k30 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-17T13:22:05.659168Z FR0010889386 2,86 EUR 100 XPAR jAj6AkqjGf002kD0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-17T13:27:21.469684Z FR0010889386 2,86 EUR 100 XPAR jAj6AkqjLk002lb0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-17T13:27:21.470020Z FR0010889386 2,86 EUR 184 XPAR jAj6AkqjLk002ll0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-18T07:01:08.968860Z FR0010889386 2,85 EUR 141 XPAR jAj6AkqznY000yl0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-18T07:01:23.197690Z FR0010889386 2,85 EUR 400 XPAR jAj6Akqznn000zA0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-18T09:58:27.445715Z FR0010889386 2,87 EUR 200 XPAR jAj6Akr2Z90030O0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 11/08/2023 FR0010889386 148 2,8300 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 14/08/2023 FR0010889386 751 2,8100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 15/08/2023 FR0010889386 758 2,8100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 16/08/2023 FR0010889386 221 2,8100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 17/08/2023 FR0010889386 784 2,8600 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 18/08/2023 FR0010889386 741 2,8554 XPAR          
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