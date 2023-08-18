|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-11T10:02:55.892577Z
|FR0010889386
|2,83
|EUR
|148
|XPAR
|jAj6AkoVIc002ry0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-14T13:59:49.160422Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|151
|XPAR
|jAj6AkpeQV002kN0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-14T13:59:49.160785Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkpeQV002ka0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-14T13:59:49.160943Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkpeQV002kk0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-14T13:59:49.161178Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkpeQV002ku0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-15T07:37:39.476794Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|158
|XPAR
|jAj6AkpuwE001EI0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-15T08:15:48.006046Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkpvX9001M70
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-15T08:37:59.619751Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6Akpvsb001PO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-15T08:37:59.620103Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akpvsb001PY0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-15T08:55:14.485247Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akpw9K001S80
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-16T07:29:59.806305Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|168
|XPAR
|jAj6AkqHIN0018D0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-16T08:15:17.971690Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|13
|XPAR
|jAj6AkqI0C001bq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-16T08:15:17.972049Z
|FR0010889386
|2,81
|EUR
|40
|XPAR
|jAj6AkqI0C001c00
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-17T13:21:55.435788Z
|FR0010889386
|2,86
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkqjGV002jq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-17T13:22:01.360023Z
|FR0010889386
|2,86
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkqjGb002k30
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-17T13:22:05.659168Z
|FR0010889386
|2,86
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkqjGf002kD0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-17T13:27:21.469684Z
|FR0010889386
|2,86
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkqjLk002lb0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-17T13:27:21.470020Z
|FR0010889386
|2,86
|EUR
|184
|XPAR
|jAj6AkqjLk002ll0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-18T07:01:08.968860Z
|FR0010889386
|2,85
|EUR
|141
|XPAR
|jAj6AkqznY000yl0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-18T07:01:23.197690Z
|FR0010889386
|2,85
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6Akqznn000zA0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-18T09:58:27.445715Z
|FR0010889386
|2,87
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akr2Z90030O0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|11/08/2023
|FR0010889386
|148
|2,8300
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|14/08/2023
|FR0010889386
|751
|2,8100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|15/08/2023
|FR0010889386
|758
|2,8100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|16/08/2023
|FR0010889386
|221
|2,8100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|17/08/2023
|FR0010889386
|784
|2,8600
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|18/08/2023
|FR0010889386
|741
|2,8554
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 18/08/2023
18/08/2023 - 19:35
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
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