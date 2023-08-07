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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 07/08/2023

  07/08/2023 - 17:45

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-31T07:07:17.996322Z FR0010889386 2,69 EUR 265 XPAR jAj6AkkTJd001560 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-31T08:25:30.167798Z FR0010889386 2,74 EUR 50 XPAR jAj6AkkUXK001ps0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-31T08:25:30.168566Z FR0010889386 2,74 EUR 150 XPAR jAj6AkkUXK001q20 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-31T14:05:14.201493Z FR0010889386 2,75 EUR 200 XPAR jAj6AkkZq6004XH0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-01T08:34:24.380457Z FR0010889386 2,8 EUR 200 XPAR jAj6Akkr9U0039y0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-01T08:34:30.647125Z FR0010889386 2,8 EUR 200 XPAR jAj6Akkr9a003AE0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-01T11:38:07.733722Z FR0010889386 2,8 EUR 200 XPAR jAj6Akku1H003wg0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-01T14:06:33.761025Z FR0010889386 2,8 EUR 104 XPAR jAj6AkkwKv004sC0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-02T07:55:35.076661Z FR0010889386 2,79 EUR 174 XPAR jAj6AklD1R001mr0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-02T08:05:30.610546Z FR0010889386 2,78 EUR 250 XPAR jAj6AklDB4001ot0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-02T13:28:49.827176Z FR0010889386 2,77 EUR 250 XPAR jAj6AklIDx003J60 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T08:06:59.970174Z FR0010889386 2,8 EUR 92 XPAR jAj6AklZg3001fM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T13:10:33.127882Z FR0010889386 2,82 EUR 200 XPAR jAj6AklePp0034I0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T13:10:37.871558Z FR0010889386 2,82 EUR 200 XPAR jAj6AklePt0034c0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T13:10:44.436387Z FR0010889386 2,82 EUR 90 XPAR jAj6AkleQ00034p0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T13:10:44.436508Z FR0010889386 2,82 EUR 11 XPAR jAj6AkleQ00034z0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-03T13:13:29.250641Z FR0010889386 2,82 EUR 108 XPAR jAj6AkleSf0039Z0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-04T08:10:35.175677Z FR0010889386 2,83 EUR 10 XPAR jAj6AklwD5001ch0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-04T08:10:35.175833Z FR0010889386 2,83 EUR 190 XPAR jAj6AklwD5001cu0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-04T08:10:56.152096Z FR0010889386 2,83 EUR 200 XPAR jAj6AklwDQ001d40 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-04T13:46:00.661742Z FR0010889386 2,82 EUR 200 XPAR jAj6Akm1Rg003BD0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-08-04T13:46:05.512104Z FR0010889386 2,82 EUR 114 XPAR jAj6Akm1Rl003BN0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 31/07/2023 FR0010889386 665 2,7231 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 01/08/2023 FR0010889386 704 2,8000 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 02/08/2023 FR0010889386 674 2,7789 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 03/08/2023 FR0010889386 701 2,8174 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 04/08/2023 FR0010889386 714 2,8256 XPAR          
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