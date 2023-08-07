|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-31T07:07:17.996322Z
|FR0010889386
|2,69
|EUR
|265
|XPAR
|jAj6AkkTJd001560
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-31T08:25:30.167798Z
|FR0010889386
|2,74
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AkkUXK001ps0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-31T08:25:30.168566Z
|FR0010889386
|2,74
|EUR
|150
|XPAR
|jAj6AkkUXK001q20
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-31T14:05:14.201493Z
|FR0010889386
|2,75
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkkZq6004XH0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-01T08:34:24.380457Z
|FR0010889386
|2,8
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akkr9U0039y0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-01T08:34:30.647125Z
|FR0010889386
|2,8
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akkr9a003AE0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-01T11:38:07.733722Z
|FR0010889386
|2,8
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akku1H003wg0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-01T14:06:33.761025Z
|FR0010889386
|2,8
|EUR
|104
|XPAR
|jAj6AkkwKv004sC0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-02T07:55:35.076661Z
|FR0010889386
|2,79
|EUR
|174
|XPAR
|jAj6AklD1R001mr0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-02T08:05:30.610546Z
|FR0010889386
|2,78
|EUR
|250
|XPAR
|jAj6AklDB4001ot0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-02T13:28:49.827176Z
|FR0010889386
|2,77
|EUR
|250
|XPAR
|jAj6AklIDx003J60
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T08:06:59.970174Z
|FR0010889386
|2,8
|EUR
|92
|XPAR
|jAj6AklZg3001fM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T13:10:33.127882Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AklePp0034I0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T13:10:37.871558Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AklePt0034c0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T13:10:44.436387Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|90
|XPAR
|jAj6AkleQ00034p0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T13:10:44.436508Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|11
|XPAR
|jAj6AkleQ00034z0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-03T13:13:29.250641Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|108
|XPAR
|jAj6AkleSf0039Z0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-04T08:10:35.175677Z
|FR0010889386
|2,83
|EUR
|10
|XPAR
|jAj6AklwD5001ch0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-04T08:10:35.175833Z
|FR0010889386
|2,83
|EUR
|190
|XPAR
|jAj6AklwD5001cu0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-04T08:10:56.152096Z
|FR0010889386
|2,83
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AklwDQ001d40
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-04T13:46:00.661742Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6Akm1Rg003BD0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-08-04T13:46:05.512104Z
|FR0010889386
|2,82
|EUR
|114
|XPAR
|jAj6Akm1Rl003BN0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|31/07/2023
|FR0010889386
|665
|2,7231
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|01/08/2023
|FR0010889386
|704
|2,8000
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|02/08/2023
|FR0010889386
|674
|2,7789
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|03/08/2023
|FR0010889386
|701
|2,8174
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|04/08/2023
|FR0010889386
|714
|2,8256
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 07/08/2023
07/08/2023 - 17:45
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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