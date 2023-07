17/07/2023 - 18:00

Bilan semestriel au 31/06/2023 du contrat de liquidité QWAMPLIFY

Levallois Perret, 17/07/2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023:

20,347 titres

32,372.47 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 26,741 titres 89,459.41 EUR 272 transactions VENTE 28,626 titres 96,947.17 EUR 193 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22,232 titres

24,913.60 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 272 26 741 89 459,41 193 28 626 96 947,17 20230102 1 1 4,00 2 321 1 284,00 20230103 1 1 4,09 1 1 4,09 20230104 1 1 4,10 1 1 4,10 20230105 1 1 4,09 1 1 4,09 20230106 1 1 4,10 1 1 4,10 20230109 2 35 140,78 1 1 4,10 20230110 1 1 4,06 1 1 4,06 20230111 1 98 397,88 0 0 0,00 20230112 2 47 188,02 1 1 4,02 20230113 3 351 1 408,24 1 1 4,04 20230116 1 1 4,00 1 1 4,00 20230117 1 1 4,00 2 651 2 656,00 20230118 1 1 4,03 1 1 4,03 20230119 1 1 3,99 1 1 3,99 20230120 1 1 4,05 2 321 1 309,65 20230123 1 1 4,11 2 321 1 322,51 20230124 1 1 4,18 4 1 301 5 553,38 20230125 3 350 1 487,84 1 1 4,26 20230126 1 1 4,32 2 6 25,92 20230127 1 1 4,24 1 1 4,24 20230130 1 1 4,20 1 1 4,20 20230131 1 1 4,34 2 2 8,68 20230201 11 2 081 8 079,20 1 1 4,10 20230202 2 271 964,80 2 341 1 241,20 20230203 1 1 3,61 2 341 1 248,01 20230206 2 291 1 047,68 1 1 3,68 20230207 2 281 1 011,67 1 1 3,67 20230208 1 1 3,68 5 1 599 5 951,76 20230209 1 1 3,67 3 837 3 100,79 20230210 1 1 3,68 1 1 3,68 20230213 2 361 1 306,82 1 1 3,62 20230214 1 1 3,65 1 1 3,65 20230215 3 413 1 485,61 1 1 3,65 20230216 1 1 3,66 2 311 1 150,66 20230217 4 634 2 320,20 1 1 3,74 20230220 4 632 2 286,10 2 3 11,16 20230221 4 681 2 406,01 1 1 3,61 20230222 6 971 3 345,51 1 1 3,51 20230223 4 490 1 660,28 3 727 2 538,86 20230224 2 91 309,47 2 261 908,27 20230227 4 260 861,50 1 1 3,36 20230228 4 361 1 176,32 1 1 3,32 20230301 2 91 294,84 1 1 3,24 20230302 1 1 3,24 2 261 856,04 20230303 3 261 830,23 1 1 3,23 20230306 2 91 285,78 1 1 3,18 20230307 3 237 738,82 1 1 3,14 20230308 1 1 3,11 2 61 192,71 20230309 2 139 439,22 4 1 811 5 822,14 20230310 1 1 3,24 3 624 2 059,26 20230313 2 111 366,38 2 611 2 065,18 20230314 2 121 393,25 3 1 201 4 059,25 20230315 4 651 2 158,40 1 1 3,40 20230316 2 101 335,32 1 1 3,32 20230317 1 1 3,39 2 591 2 009,39 20230320 2 321 1 072,14 1 1 3,34 20230321 1 1 3,39 1 1 3,39 20230322 5 1 081 3 575,15 1 1 3,35 20230323 2 351 1 151,30 1 1 3,30 20230324 2 76 246,28 1 1 3,28 20230327 1 1 3,30 1 1 3,30 20230328 2 331 1 072,45 1 1 3,25 20230329 1 1 3,26 1 1 3,26 20230330 1 1 3,27 1 1 3,27 20230331 1 1 3,40 8 3 471 12 140,80 20230403 1 1 3,64 3 891 3 243,24 20230404 5 1 301 4 658,21 1 1 3,61 20230405 5 1 171 4 075,78 2 62 221,96 20230406 1 1 3,52 2 130 457,60 20230407 0 0 0,00 0 0 0,00 20230410 0 0 0,00 0 0 0,00 20230411 1 1 3,57 2 231 824,67 20230412 1 1 3,52 1 1 3,52 20230413 3 293 1 029,00 2 541 1 947,60 20230414 4 358 1 231,52 1 1 3,44 20230417 1 1 3,55 2 541 1 920,55 20230418 2 65 226,20 1 1 3,48 20230419 1 1 3,54 1 1 3,54 20230420 1 1 3,51 1 1 3,51 20230421 1 1 3,55 2 531 1 890,35 20230424 1 1 3,56 2 521 1 854,76 20230425 1 1 3,56 1 1 3,56 20230426 1 1 3,56 1 1 3,56 20230427 2 191 666,59 1 1 3,49 20230428 1 1 3,51 1 1 3,51 20230501 0 0 0,00 0 0 0,00 20230502 4 601 2 078,57 1 1 3,57 20230503 1 1 3,47 1 1 3,47 20230504 2 313 1 070,50 1 1 3,46 20230505 1 1 3,41 1 1 3,41 20230508 1 1 3,41 1 1 3,41 20230509 1 1 3,41 1 1 3,41 20230510 1 1 3,41 1 1 3,41 20230511 1 1 3,39 1 1 3,39 20230512 5 1 191 3 925,75 2 2 6,73 20230515 1 1 3,33 1 1 3,33 20230516 1 1 3,33 1 1 3,33 20230517 8 1 670 5 341,78 1 1 3,24 20230518 1 1 3,23 1 1 3,23 20230519 1 1 3,25 1 1 3,25 20230522 1 1 3,24 2 501 1 633,24 20230523 1 1 3,22 1 1 3,22 20230524 2 2 6,32 1 1 3,16 20230525 2 2 6,36 1 1 3,18 20230526 4 701 2 222,20 1 1 3,20 20230529 2 331 1 032,78 1 1 3,18 20230530 1 1 3,12 1 1 3,12 20230531 1 1 3,12 1 1 3,12 20230601 1 1 3,13 1 1 3,13 20230602 0 0 0,00 0 0 0,00 20230605 2 31 95,49 1 1 3,09 20230606 5 861 2 648,50 1 1 3,10 20230607 1 1 3,03 1 1 3,03 20230608 5 578 1 739,73 1 1 3,07 20230609 1 1 3,01 1 1 3,01 20230612 5 544 1 604,54 1 1 2,98 20230613 1 1 2,98 2 621 1 862,98 20230614 17 2 238 6 225,01 4 1 057 2 944,87 20230615 2 101 279,77 6 2 615 7 545,57 20230616 5 406 1 171,60 2 631 1 880,30 20230619 2 49 140,14 1 1 2,86 20230620 1 1 2,91 1 1 2,91 20230621 4 391 1 121,32 1 1 2,92 20230622 5 561 1 604,92 1 1 2,88 20230623 1 1 2,85 2 343 1 001,49 20230626 1 1 2,91 1 1 2,91 20230627 1 1 2,91 1 1 2,91 20230628 2 61 173,32 2 641 1 871,72 20230629 1 1 2,89 5 2 211 6 529,69 20230630 1 1 3,02 2 498 1 503,96

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris