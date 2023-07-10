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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 10/07/2023

  10/07/2023 - 18:00

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T07:07:43.720649Z FR0010889386 2,99 EUR 251 XPAR jAj6AkaJyf001Fq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T07:08:58.962850Z FR0010889386 2,99 EUR 84 XPAR jAj6AkaJzs001IS0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T07:23:33.422668Z FR0010889386 2,99 EUR 100 XPAR jAj6AkaKE1001aU0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T07:37:42.583536Z FR0010889386 3 EUR 140 XPAR jAj6AkaKRi001uW0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T08:31:00.061443Z FR0010889386 3 EUR 60 XPAR jAj6AkaLHG002Pk0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-03T10:18:37.983321Z FR0010889386 3 EUR 200 XPAR jAj6AkaMxR002uU0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-04T08:42:02.903570Z FR0010889386 2,97 EUR 500 XPAR jAj6AkahvW001sz0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-04T09:18:00.652689Z FR0010889386 2,97 EUR 337 XPAR jAj6AkaiUK002A10 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-05T15:03:01.952439Z FR0010889386 2,96 EUR 808 XPAR jAj6AkbALl005rb0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-06T07:10:09.087173Z FR0010889386 2,96 EUR 293 XPAR jAj6AkbPRf0014i0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-06T07:49:43.159667Z FR0010889386 2,94 EUR 100 XPAR jAj6AkbQ3z001nV0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-06T14:49:47.585058Z FR0010889386 2,97 EUR 400 XPAR jAj6AkbWcV0059b0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-07T07:29:06.558290Z FR0010889386 2,96 EUR 16 XPAR jAj6AkbmDa001aN0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-07T08:49:29.988143Z FR0010889386 2,97 EUR 500 XPAR jAj6AkbnTN003420 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-07-07T09:10:13.786532Z FR0010889386 2,97 EUR 277 XPAR jAj6AkbnnR003Lm0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 03/07/2023 FR0010889386 835 2,9948 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 04/07/2023 FR0010889386 837 2,9700 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 05/07/2023 FR0010889386 808 2,9600 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 06/07/2023 FR0010889386 793 2,9625 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 07/07/2023 FR0010889386 793 2,9698 XPAR          
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW5uZZZpl2vGyG5yaJ6XZpOZmGqWxGTIbZeWk2hulZaWmG5hxm+Ua8nKZnFhnmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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