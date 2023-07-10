|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T07:07:43.720649Z
|FR0010889386
|2,99
|EUR
|251
|XPAR
|jAj6AkaJyf001Fq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T07:08:58.962850Z
|FR0010889386
|2,99
|EUR
|84
|XPAR
|jAj6AkaJzs001IS0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T07:23:33.422668Z
|FR0010889386
|2,99
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkaKE1001aU0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T07:37:42.583536Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|140
|XPAR
|jAj6AkaKRi001uW0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T08:31:00.061443Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|60
|XPAR
|jAj6AkaLHG002Pk0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-03T10:18:37.983321Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AkaMxR002uU0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-04T08:42:02.903570Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AkahvW001sz0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-04T09:18:00.652689Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|337
|XPAR
|jAj6AkaiUK002A10
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-05T15:03:01.952439Z
|FR0010889386
|2,96
|EUR
|808
|XPAR
|jAj6AkbALl005rb0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-06T07:10:09.087173Z
|FR0010889386
|2,96
|EUR
|293
|XPAR
|jAj6AkbPRf0014i0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-06T07:49:43.159667Z
|FR0010889386
|2,94
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkbQ3z001nV0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-06T14:49:47.585058Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6AkbWcV0059b0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-07T07:29:06.558290Z
|FR0010889386
|2,96
|EUR
|16
|XPAR
|jAj6AkbmDa001aN0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-07T08:49:29.988143Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AkbnTN003420
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-07-07T09:10:13.786532Z
|FR0010889386
|2,97
|EUR
|277
|XPAR
|jAj6AkbnnR003Lm0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|03/07/2023
|FR0010889386
|835
|2,9948
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|04/07/2023
|FR0010889386
|837
|2,9700
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|05/07/2023
|FR0010889386
|808
|2,9600
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|06/07/2023
|FR0010889386
|793
|2,9625
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|07/07/2023
|FR0010889386
|793
|2,9698
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 10/07/2023
10/07/2023 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW5uZZZpl2vGyG5yaJ6XZpOZmGqWxGTIbZeWk2hulZaWmG5hxm+Ua8nKZnFhnmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yW5uZZZpl2vGyG5yaJ6XZpOZmGqWxGTIbZeWk2hulZaWmG5hxm+Ua8nKZnFhnmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.