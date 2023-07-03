|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-26T07:53:03.962715Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|250
|XPAR
|jAj6AkXnLj001Wi0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-26T11:18:55.566073Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|104
|XPAR
|jAj6AkXqYx00HRx0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-26T11:20:01.707612Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|150
|XPAR
|jAj6AkXqa100HU30
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-26T12:29:33.266847Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkXrfJ00LI80
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-26T13:11:17.029518Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AkXsJh00LYy0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-27T09:29:01.528195Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|202
|XPAR
|jAj6AkYBK70054s0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-27T09:33:10.481782Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|250
|XPAR
|jAj6AkYBOA005Bf0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-27T14:11:20.107951Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|148
|XPAR
|jAj6AkYFjM0087x0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-27T14:11:20.108116Z
|FR0010889386
|2,91
|EUR
|102
|XPAR
|jAj6AkYFjM008870
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-28T07:07:57.525935Z
|FR0010889386
|2,92
|EUR
|208
|XPAR
|jAj6AkYVbB001Fh0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-28T07:50:31.084425Z
|FR0010889386
|2,92
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AkYWGN001wE0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-28T08:36:38.426735Z
|FR0010889386
|2,85
|EUR
|149
|XPAR
|jAj6AkYWyy002Q90
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-28T11:07:37.746378Z
|FR0010889386
|2,85
|EUR
|19
|XPAR
|jAj6AkYZL60043V0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-29T07:09:20.960658Z
|FR0010889386
|2,85
|EUR
|90
|XPAR
|jAj6AkYs63000qz0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-29T08:47:50.786731Z
|FR0010889386
|2,98
|EUR
|140
|XPAR
|jAj6AkYtdO003ne0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-29T09:20:31.325159Z
|FR0010889386
|2,9
|EUR
|324
|XPAR
|jAj6AkYu8z004Ab0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-29T15:11:03.473293Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|10
|XPAR
|jAj6AkYzcF008bz0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-30T07:16:02.438813Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AkZEg50039n0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-06-30T07:20:17.907118Z
|FR0010889386
|3
|EUR
|759
|XPAR
|jAj6AkZEkD003Fi0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|26/06/2023
|FR0010889386
|704
|2,9100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|27/06/2023
|FR0010889386
|702
|2,9100
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|28/06/2023
|FR0010889386
|676
|2,9026
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|29/06/2023
|FR0010889386
|564
|2,9137
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|30/06/2023
|FR0010889386
|809
|3,0000
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 03/07/2023
03/07/2023 - 17:55
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym9pYJWYYm7JyG5vlZuWmGNnamuTlWXHmJWZm2ZqZZudbJ5ilG+TmJaVZnFhnGhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : ym9pYJWYYm7JyG5vlZuWmGNnamuTlWXHmJWZm2ZqZZudbJ5ilG+TmJaVZnFhnGhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.