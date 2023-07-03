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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 03/07/2023

  03/07/2023 - 17:55

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26T07:53:03.962715Z FR0010889386 2,91 EUR 250 XPAR jAj6AkXnLj001Wi0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26T11:18:55.566073Z FR0010889386 2,91 EUR 104 XPAR jAj6AkXqYx00HRx0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26T11:20:01.707612Z FR0010889386 2,91 EUR 150 XPAR jAj6AkXqa100HU30 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26T12:29:33.266847Z FR0010889386 2,91 EUR 100 XPAR jAj6AkXrfJ00LI80 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-26T13:11:17.029518Z FR0010889386 2,91 EUR 100 XPAR jAj6AkXsJh00LYy0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27T09:29:01.528195Z FR0010889386 2,91 EUR 202 XPAR jAj6AkYBK70054s0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27T09:33:10.481782Z FR0010889386 2,91 EUR 250 XPAR jAj6AkYBOA005Bf0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27T14:11:20.107951Z FR0010889386 2,91 EUR 148 XPAR jAj6AkYFjM0087x0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-27T14:11:20.108116Z FR0010889386 2,91 EUR 102 XPAR jAj6AkYFjM008870 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28T07:07:57.525935Z FR0010889386 2,92 EUR 208 XPAR jAj6AkYVbB001Fh0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28T07:50:31.084425Z FR0010889386 2,92 EUR 300 XPAR jAj6AkYWGN001wE0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28T08:36:38.426735Z FR0010889386 2,85 EUR 149 XPAR jAj6AkYWyy002Q90 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-28T11:07:37.746378Z FR0010889386 2,85 EUR 19 XPAR jAj6AkYZL60043V0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29T07:09:20.960658Z FR0010889386 2,85 EUR 90 XPAR jAj6AkYs63000qz0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29T08:47:50.786731Z FR0010889386 2,98 EUR 140 XPAR jAj6AkYtdO003ne0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29T09:20:31.325159Z FR0010889386 2,9 EUR 324 XPAR jAj6AkYu8z004Ab0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-29T15:11:03.473293Z FR0010889386 3 EUR 10 XPAR jAj6AkYzcF008bz0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30T07:16:02.438813Z FR0010889386 3 EUR 50 XPAR jAj6AkZEg50039n0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-30T07:20:17.907118Z FR0010889386 3 EUR 759 XPAR jAj6AkZEkD003Fi0 CROISSANCE EXTERNE
                       
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 26/06/2023 FR0010889386 704 2,9100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 27/06/2023 FR0010889386 702 2,9100 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 28/06/2023 FR0010889386 676 2,9026 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 29/06/2023 FR0010889386 564 2,9137 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 30/06/2023 FR0010889386 809 3,0000 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : ym9pYJWYYm7JyG5vlZuWmGNnamuTlWXHmJWZm2ZqZZudbJ5ilG+TmJaVZnFhnGhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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