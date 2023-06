20/06/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SOLIDES :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1ER SEMESTRE 2023: 1 M€ (10% de la MB )

& RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 0,6 M€ (6% de la MB)

LANCEMENT DES NOUVELLES PLATEFORMES DE MARQUES

BESPOKE & QWAMPLIFY

Levallois-Perret, France, le 20 juin 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2023 (octobre 2022 – mars 2023) :

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023 (Octobre 2022 - Mars 2023) Données publiées consolidées, non auditées, normes comptables françaises Chiffres en milliers d'euros S1 2023 S1 2022 Var. % Chiffre d'Affaires (CA) 16 442 15 026 9,4% Achats directs consommés -2 120 -1 040 104% Autres achats et charges externes directs -4 173 -3 729 12% Marge Brute (MB) 10 149 10 256 -1,0% en % du CA 61,7% 68,3% Autres produits 781 363 115% Impôts & Taxes -203 -142 Salaires et CS -7 391 -6 423 15% Autres charges indirectes -2 056 -2 342 -12% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 279 1 712 -25% en % de la MB 12,6% 16,7% DAP -230 -117 97% Résultat d'Exploitation (REX) 1 050 1 596 -34% en % de la MB 10,3% 15,6% en % du CA 6,4% 10,6% Résultat Courant Avant Impôts 1 073 1 588 -32% Résultat net de l'ensemble consolidé 680 1 041 -35% en % de la MB 6,7% 10,1% Intérêts minoritaires -58 -157 -63% Résultat net Part du Groupe 622 883 -30% en % de la MB 6,1% 8,6% En euros / action 0,11 € 0,16 €

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

(Octobre 2022-Mars 2023)

Au cours du 1er semestre 2023, le Chiffre d'Affaires consolidé a progressé pour atteindre 16,4 M€ (+9,4%) alors que la Marge Brute s'est élevée à 10,1 M€, en légère baisse de 0,1 M€. Le Résultat d'exploitation atteint 1,05 M€, à 10,3% de la Marge Brute, en baisse de 34%.

Ce résultat est majoritairement affecté par une hausse de 1 M€ (+15%) des salaires et charges associées, due notamment au renforcement de la direction du groupe et à l'intégration de l'agence Bespoke, acquise en juillet 2022 avec une quinzaine de collaborateurs.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 0,6 M€, à 6,1% de la Marge Brute en baisse de 30%.

Avec une Marge Brute d'Autofinancement solide à 0,9 M€, la trésorerie brute reste à un niveau élevé, soit à 14,5 M€, en hausse de 1,5 M€. Le Groupe a maintenu un endettement quasi stable (+0,2 M€) malgré un nouvel emprunt de 1,5 M€ pour le financement de 70% des titres de l'agence Bespoke.

La trésorerie nette propre reste donc très solide à 3,8 M€.

STRATÉGIE & PERSPECTIVES 2023

Le Groupe avance dans sa structuration, l'intégration des filiales, la premiumisation de son offre et la simplification de sa structure. Ainsi, post clôture du 1er semestre et comme annoncé, le Groupe a procédé au lancement de sa nouvelle plateforme de marques autour de 2 pôles:

le pôle Agence Média Conseil autour de la marque Bespoke intégrant le pôle Conseil & Branding (https://agencebespoke.com/) et la fusion des 4 entités SEA, SEO, Analytics, Social et Influence,

le pôle Activation (https://www.qwamplify.com/) sous la marque Qwamplify rassemblant les entités Programmatique, emailing, activation Shopper et Pro France - ayant également fusionné - et Shopper Nordics.

Malgré une bonne dynamique de commandes et le gains de nouveaux clients au cours du 1er semestre, le Groupe anticipe un second semestre plus tendu, toujours dû à une forte rétraction des activités emailings et coregistration ainsi qu'à une baisse de certains budgets de retailers.

Malgré tout, le Groupe confirme viser un résultat d'exploitation annuel minimum de 10% de la Marge Brute.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « En quelques mois, le Groupe a fortement intégré son offre. Les synergies s'accélèrent et les premiers résultats sont arrivés avec le gain significatif de budgets médias ETI comme Biocoop, Homair ou encore Bureau Vallée que le groupe accompagne depuis quelques années dans sa stratégie digitale. La consommation est en berne, en particulier dans le retail, et les budgets d'acquisition de trafic s'en ressentent, les FAI nous pénalisent fortement dans l'emailing. Malgré cela, le groupe a montré une résilience dans son activité: la dynamique marketing et commerciale est bonne et nos équipes travaillent de plus en plus en synergie. La nouvelle offre Premium Bespoke devrait tirer la dynamique du Groupe dans les mois à venir.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA et MB du 3ème trimestre 2023 : 26 juillet 2023.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & media auprès des marques, distributeurs et ecommerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & Analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C autour de 2 pôles : Bespoke et Qwamplify.

Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Homair, Dodo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food. Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2022, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31,1 M€ (+0,4%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Wilfrid Hotome

Directeur Administratif et Financier