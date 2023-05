16/05/2023 - 18:10

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2023 : 16,4 M€ (+9,4%)

& MARGE BRUTE : 10,1 M€ (-1%)

VENTES SOUTENUES AU SECOND TRIMESTRE

Levallois-Perret, France, le 16 mai 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media annonce ce jour son Chiffre d'Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 1er semestre 2023 (octobre 2022 – mars 2023) :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 1er SEMESTRE 2023 (octobre 2022 - mars 2023) Données consolidées, non auditées, en M€ S1 2023 S1 2022 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 16,4 15,0 9,4% Chiffre d'Affaires à périmètre comparable * 15,4 15,0 2,8% Marge Brute consolidée 10,1 10,3 -1,0% Marge Brute à périmètre comparable * 9,4 10,3 -8,5% *retraité des sociétés Nouvoduo / L'agence Bespoke et Eurateach acquises en juillet 2022

Au cours du 1er semestre 2023, le Chiffre d'Affaires consolidé progresse significativement et atteint 16,4 M€ (+9,4%) grâce à une bonne dynamique commerciale du Groupe, et ce malgré la baisse des ventes digitales significatives en emailing et coregistration. A périmètre comparable, les ventes progressent en effet de 2,8% à 15,4 M€. La croissance est également portée par le changement de périmètre avec l'agence de Branding Bespoke et Eurateach qui ont été consolidées à partir de juillet 2022.

La Marge Brute se rétracte légèrement de 1% à 10,1 M€ malgré la croissance du Chiffre d'Affaires. A périmètre comparable, le recul est de 8,5% à 9,4 M€. La Marge Brute a été impactée par un mix de ventes favorisant des leviers à plus faible marge brute, notamment les ventes de campagnes Shopper davantage orientées sur la promotion et le prix, dans un contexte de forte inflation et de rétractation de la consommation.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE DU 2ème TRIMESTRE 2023 (janvier 2023 - mars 2023) Données consolidées, non auditées, en M€ T2 2023 T2 2022 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 8,7 7,0 24,0% Chiffre d'Affaires à périmètre comparable * 8,2 7,0 16,8% Marge Brute consolidée 5,2 4,9 6,4% Marge Brute à périmètre comparable * 4,8 4,9 -2,0% *retraité des sociétés Nouvoduo / L'agence Bespoke et Eurateach acquises en juillet 2022

Le Chiffre d'Affaires du 2ème trimestre 2023 a connu une forte hausse de 24% pour se situer à 8,7 M€. A périmètre comparable, il augmente de 16,8% à 8,2 M€.

La Marge Brute connaît également un rebond à 5,2 M€, en hausse de 6,4%, mais se rétracte de 2%, à 4,8 M€, à périmètre comparable, pour les raisons évoquées plus haut.

PERSPECTIVES DE RÉSULTATS ET ACTIVITÉ POUR 2023

L'activité du 3ème trimestre est attendue en baisse du fait d'une tension continue sur les campagnes emailing et coregistration, ainsi que sur les budgets des distributeurs avec la baisse de trafic en points de vente, et ce malgré la bonne dynamique commerciale du reste des activités du Groupe.

Avec la légère baisse de la Marge Brute et les recrutements de profils expérimentés que le Groupe a effectués ces derniers mois (dont les premiers résultats commencent à être visibles), Qwamplify anticipe une baisse modérée de son résultat opérationnel pour l'exercice 2023, attendu néanmoins largement positif.

Enfin, Qwamplify accélère sa structuration et l'intégration de ses acquisitions:

Qwamplify Shopper France et Qwamplify Pro ont ainsi fusionné au 1er mai.

Qwamplify SEA, Qwamplify SEO, Qwamplify Analytics et Qwamplify Social et Influence ont également fusionné au 1er mai pour lancer une nouvelle offre marketing et commerciale avec le pôle Conseil le 25 mai.

Ces fusions devraient permettre de réduire certains coûts et de développer davantage les synergies de revenus.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « Le Chiffre d'Affaires du 2nd trimestre a été meilleur qu'anticipé malgré de fortes tensions sur la consommation, du fait de l'inflation, provoquant la baisse significative de certains budgets de distributeurs et de e-commerçants, ainsi que les contraintes imposées par certains FAI sur la diffusion des campagnes d'emailings. Cela démontre la dynamique commerciale mise en place et la et la résilience de notre modèle qui va se renforcer avec sa nouvelle offre. Nous continuons nos investissements dans l'intégration et l'offre pour faire de Qwamplify un groupe digital de référence dans les années à venir. Même si les marges sont impactées à court terme, je reste confiant sur un retour à la croissance des résultats dès 2024.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : résultats du 1er semestre 2023 : 20 juin 2023.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & media auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Homair, Dodo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2022, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31,1 M€ (+0,4%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/