 Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 27/03/2023

  27/03/2023 - 17:50

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-20T09:33:45.501658Z FR0010889386 3,41 EUR 352 XPAR jAj6AjyIDR003Ky0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-20T09:39:57.091172Z FR0010889386 3,41 EUR 248 XPAR jAj6AjyIJQ003NF0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-20T11:44:17.963991Z FR0010889386 3,38 EUR 550 XPAR jAj6AjyKFj004i60 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-20T15:36:53.416095Z FR0010889386 3,41 EUR 30 XPAR jAj6AjyNsr006SI0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-21T08:04:42.311591Z FR0010889386 3,39 EUR 28 XPAR jAj6AjydIo0016x0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-21T08:04:42.362498Z FR0010889386 3,39 EUR 28 XPAR jAj6AjydIo0017A0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-21T09:35:10.988167Z FR0010889386 3,39 EUR 511 XPAR jAj6AjyeiK003EK0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-21T13:34:43.146151Z FR0010889386 3,35 EUR 500 XPAR jAj6AjyiS8007G70 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-21T13:34:43.204704Z FR0010889386 3,35 EUR 100 XPAR jAj6AjyiS8007GH0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T09:00:59.084890Z FR0010889386 3,39 EUR 36 XPAR jAj6Ajz0ep001gb0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T09:00:59.133680Z FR0010889386 3,39 EUR 33 XPAR jAj6Ajz0ep001go0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T10:13:08.426687Z FR0010889386 3,39 EUR 500 XPAR jAj6Ajz1md002mi0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T10:13:08.427544Z FR0010889386 3,39 EUR 31 XPAR jAj6Ajz1md002ms0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T10:54:24.131880Z FR0010889386 3,37 EUR 500 XPAR jAj6Ajz2QZ003BJ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-22T11:39:25.104259Z FR0010889386 3,37 EUR 3 XPAR jAj6Ajz387003TD0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T08:13:05.755960Z FR0010889386 3,3 EUR 159 XPAR jAj6AjzMO00018v0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T08:19:43.478696Z FR0010889386 3,3 EUR 269 XPAR jAj6AjzMUO001Cu0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T08:19:43.538742Z FR0010889386 3,3 EUR 85 XPAR jAj6AjzMUO001D40 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T10:47:56.540061Z FR0010889386 3,3 EUR 33 XPAR jAj6AjzOnr003dK0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T12:00:48.030529Z FR0010889386 3,3 EUR 50 XPAR jAj6AjzPwL004Uw0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-23T15:44:49.259295Z FR0010889386 3,28 EUR 500 XPAR jAj6AjzTRA006bA0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-24T09:48:34.095046Z FR0010889386 3,28 EUR 40 XPAR jAj6AjzkLx002XM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-24T09:55:07.691679Z FR0010889386 3,28 EUR 552 XPAR jAj6AjzkSI002aG0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-24T09:55:07.692029Z FR0010889386 3,25 EUR 469 XPAR jAj6AjzkSI002aQ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-24T12:15:09.004359Z FR0010889386 3,25 EUR 31 XPAR jAj6Ajzmdo0043m0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 20/03/2023 FR0010889386 1180 3,3960 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 21/03/2023 FR0010889386 1167 3,3694 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 22/03/2023 FR0010889386 1103 3,3809 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 23/03/2023 FR0010889386 1096 3,2909 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 24/03/2023 FR0010889386 1092 3,2663 XPAR          
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWpylpqYlGacyW5ql8dql5RpnJyTmZacbmSdm2VvlcrFa21nlpiSmpuWZnBqlWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
  PDF (149 Ko)
  Retour


  Original Source : QWAMPLIFY