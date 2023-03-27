|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-20T09:33:45.501658Z
|FR0010889386
|3,41
|EUR
|352
|XPAR
|jAj6AjyIDR003Ky0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-20T09:39:57.091172Z
|FR0010889386
|3,41
|EUR
|248
|XPAR
|jAj6AjyIJQ003NF0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-20T11:44:17.963991Z
|FR0010889386
|3,38
|EUR
|550
|XPAR
|jAj6AjyKFj004i60
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-20T15:36:53.416095Z
|FR0010889386
|3,41
|EUR
|30
|XPAR
|jAj6AjyNsr006SI0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-21T08:04:42.311591Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|28
|XPAR
|jAj6AjydIo0016x0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-21T08:04:42.362498Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|28
|XPAR
|jAj6AjydIo0017A0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-21T09:35:10.988167Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|511
|XPAR
|jAj6AjyeiK003EK0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-21T13:34:43.146151Z
|FR0010889386
|3,35
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AjyiS8007G70
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-21T13:34:43.204704Z
|FR0010889386
|3,35
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AjyiS8007GH0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T09:00:59.084890Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|36
|XPAR
|jAj6Ajz0ep001gb0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T09:00:59.133680Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|33
|XPAR
|jAj6Ajz0ep001go0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T10:13:08.426687Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6Ajz1md002mi0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T10:13:08.427544Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|31
|XPAR
|jAj6Ajz1md002ms0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T10:54:24.131880Z
|FR0010889386
|3,37
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6Ajz2QZ003BJ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-22T11:39:25.104259Z
|FR0010889386
|3,37
|EUR
|3
|XPAR
|jAj6Ajz387003TD0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T08:13:05.755960Z
|FR0010889386
|3,3
|EUR
|159
|XPAR
|jAj6AjzMO00018v0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T08:19:43.478696Z
|FR0010889386
|3,3
|EUR
|269
|XPAR
|jAj6AjzMUO001Cu0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T08:19:43.538742Z
|FR0010889386
|3,3
|EUR
|85
|XPAR
|jAj6AjzMUO001D40
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T10:47:56.540061Z
|FR0010889386
|3,3
|EUR
|33
|XPAR
|jAj6AjzOnr003dK0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T12:00:48.030529Z
|FR0010889386
|3,3
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AjzPwL004Uw0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-23T15:44:49.259295Z
|FR0010889386
|3,28
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AjzTRA006bA0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-24T09:48:34.095046Z
|FR0010889386
|3,28
|EUR
|40
|XPAR
|jAj6AjzkLx002XM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-24T09:55:07.691679Z
|FR0010889386
|3,28
|EUR
|552
|XPAR
|jAj6AjzkSI002aG0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-24T09:55:07.692029Z
|FR0010889386
|3,25
|EUR
|469
|XPAR
|jAj6AjzkSI002aQ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-24T12:15:09.004359Z
|FR0010889386
|3,25
|EUR
|31
|XPAR
|jAj6Ajzmdo0043m0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|20/03/2023
|FR0010889386
|1180
|3,3960
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|21/03/2023
|FR0010889386
|1167
|3,3694
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|22/03/2023
|FR0010889386
|1103
|3,3809
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|23/03/2023
|FR0010889386
|1096
|3,2909
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|24/03/2023
|FR0010889386
|1092
|3,2663
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 27/03/2023
27/03/2023 - 17:50
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWpylpqYlGacyW5ql8dql5RpnJyTmZacbmSdm2VvlcrFa21nlpiSmpuWZnBqlWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yWpylpqYlGacyW5ql8dql5RpnJyTmZacbmSdm2VvlcrFa21nlpiSmpuWZnBqlWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.