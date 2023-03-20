|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-13T08:06:48.791373Z
|FR0010889386
|3,38
|EUR
|560
|XPAR
|jAj6AjvjWS001Ax0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-13T08:37:43.006496Z
|FR0010889386
|3,38
|EUR
|2
|XPAR
|jAj6Ajvk0L002GM0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-13T09:36:28.250200Z
|FR0010889386
|3,34
|EUR
|600
|XPAR
|jAj6AjvkvD003cw0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-14T09:38:56.127410Z
|FR0010889386
|3,36
|EUR
|563
|XPAR
|jAj6Ajw7RA003WQ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-14T14:52:19.596413Z
|FR0010889386
|3,4
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AjwCKR009ES0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-14T14:52:19.596566Z
|FR0010889386
|3,4
|EUR
|147
|XPAR
|jAj6AjwCKR009Ec0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-14T14:52:19.596691Z
|FR0010889386
|3,4
|EUR
|253
|XPAR
|jAj6AjwCKR009Em0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-14T14:52:30.279336Z
|FR0010889386
|3,4
|EUR
|23
|XPAR
|jAj6AjwCKc009Ff0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-15T09:03:58.605717Z
|FR0010889386
|3,4
|EUR
|580
|XPAR
|jAj6AjwTMr002MZ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-15T09:47:25.764582Z
|FR0010889386
|3,42
|EUR
|44
|XPAR
|jAj6AjwU2v002w40
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-15T10:34:52.114162Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|600
|XPAR
|jAj6AjwUmo003rA0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-16T10:08:02.376886Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|558
|XPAR
|jAj6AjwqqQ0034R0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-16T10:08:19.167671Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|42
|XPAR
|jAj6Ajwqqg0035c0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-16T13:03:10.670996Z
|FR0010889386
|3,34
|EUR
|590
|XPAR
|jAj6AjwtZu004yP0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-16T14:33:26.474531Z
|FR0010889386
|3,34
|EUR
|30
|XPAR
|jAj6AjwuzE0061V0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-17T08:09:00.738229Z
|FR0010889386
|3,39
|EUR
|263
|XPAR
|jAj6AjxBSm0011Y0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-17T09:09:50.168937Z
|FR0010889386
|3,42
|EUR
|293
|XPAR
|jAj6AjxCPe001tO0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-17T13:16:38.351639Z
|FR0010889386
|3,38
|EUR
|20
|XPAR
|jAj6AjxGGR003RT0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2023-03-17T14:34:11.689959Z
|FR0010889386
|3,38
|EUR
|580
|XPAR
|jAj6AjxHTW004ER0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|13/03/2023
|FR0010889386
|1162
|3,3593
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|14/03/2023
|FR0010889386
|1186
|3,3810
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|15/03/2023
|FR0010889386
|1224
|3,3958
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|16/03/2023
|FR0010889386
|1220
|3,3646
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|17/03/2023
|FR0010889386
|1156
|3,3924
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 20/03/2023
20/03/2023 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yptslpVuY5mUmZ1wZcdrbmGVl2ppyGCXbGTKlWaZZZfJnXBknJeTbcrLZnBpnmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yptslpVuY5mUmZ1wZcdrbmGVl2ppyGCXbGTKlWaZZZfJnXBknJeTbcrLZnBpnmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.