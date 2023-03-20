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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 20/03/2023

  20/03/2023 - 18:00

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-13T08:06:48.791373Z FR0010889386 3,38 EUR 560 XPAR jAj6AjvjWS001Ax0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-13T08:37:43.006496Z FR0010889386 3,38 EUR 2 XPAR jAj6Ajvk0L002GM0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-13T09:36:28.250200Z FR0010889386 3,34 EUR 600 XPAR jAj6AjvkvD003cw0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-14T09:38:56.127410Z FR0010889386 3,36 EUR 563 XPAR jAj6Ajw7RA003WQ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-14T14:52:19.596413Z FR0010889386 3,4 EUR 200 XPAR jAj6AjwCKR009ES0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-14T14:52:19.596566Z FR0010889386 3,4 EUR 147 XPAR jAj6AjwCKR009Ec0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-14T14:52:19.596691Z FR0010889386 3,4 EUR 253 XPAR jAj6AjwCKR009Em0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-14T14:52:30.279336Z FR0010889386 3,4 EUR 23 XPAR jAj6AjwCKc009Ff0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-15T09:03:58.605717Z FR0010889386 3,4 EUR 580 XPAR jAj6AjwTMr002MZ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-15T09:47:25.764582Z FR0010889386 3,42 EUR 44 XPAR jAj6AjwU2v002w40 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-15T10:34:52.114162Z FR0010889386 3,39 EUR 600 XPAR jAj6AjwUmo003rA0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-16T10:08:02.376886Z FR0010889386 3,39 EUR 558 XPAR jAj6AjwqqQ0034R0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-16T10:08:19.167671Z FR0010889386 3,39 EUR 42 XPAR jAj6Ajwqqg0035c0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-16T13:03:10.670996Z FR0010889386 3,34 EUR 590 XPAR jAj6AjwtZu004yP0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-16T14:33:26.474531Z FR0010889386 3,34 EUR 30 XPAR jAj6AjwuzE0061V0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-17T08:09:00.738229Z FR0010889386 3,39 EUR 263 XPAR jAj6AjxBSm0011Y0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-17T09:09:50.168937Z FR0010889386 3,42 EUR 293 XPAR jAj6AjxCPe001tO0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-17T13:16:38.351639Z FR0010889386 3,38 EUR 20 XPAR jAj6AjxGGR003RT0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-03-17T14:34:11.689959Z FR0010889386 3,38 EUR 580 XPAR jAj6AjxHTW004ER0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 13/03/2023 FR0010889386 1162 3,3593 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 14/03/2023 FR0010889386 1186 3,3810 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 15/03/2023 FR0010889386 1224 3,3958 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 16/03/2023 FR0010889386 1220 3,3646 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 17/03/2023 FR0010889386 1156 3,3924 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : yptslpVuY5mUmZ1wZcdrbmGVl2ppyGCXbGTKlWaZZZfJnXBknJeTbcrLZnBpnmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
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