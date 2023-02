07/02/2023 - 18:10

COMMUNIQUE DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2022 :

RECTIFICATIF

Communiqué de presse rectificatif au communiqué diffusé le 31 janvier 2023 sur les résultats annuels 2022

Levallois Perret, le 7 février 2023

Qwamplify a constaté un défaut dans la présentation du bilan consolidé de son exercice 2022, n'affectant pas le compte de résultat.

Ce dernier a eu pour conséquence la diminution du total du bilan consolidé de 869 537 €, aboutissant à un montant de 65 739 781 € après rectification.

De plus, l'information donnée dans l'annexe des comptes consolidés clos au 30/09/2022 au paragraphe « 2.4 Trésorerie » a été modifiée comme suit :

Augmentation du montant de la trésorerie propre d'activité de 1 952 369 €, passant de 5 286 524 € à 7 238 893 €, après réaffectation des comptes clients concernés.

Enfin, le rapport de gestion groupe a été modifié en conséquence et fait désormais mention d'une trésorerie nette de dettes financières de 2,6 M€ au lieu de 0,6 M€.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Marge Brute et Chiffre d'Affaires S1 & T2 2023 : 16 mai 2023.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Carrefour, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2022, une marge brute de 19,9 M€ et un chiffre d'affaires de 31,1 M€ (+0,4%).

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/