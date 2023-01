27/01/2023 - 18:00

Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité QWAMPLIFY

Levallois Perret, 27/01/2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022:

22,232 titres

24,913.60 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 17,802 titres 90,621.43 EUR 287 transactions VENTE 16,069 titres 79,691.17 EUR 175 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

20,499 titres

36,786.73 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 287 17 802 90 621,43 175 16 069 79 691,17 20220701 2 101 632,36 1 1 6,36 20220704 4 271 1 659,46 1 1 6,26 20220705 2 26 158,60 1 1 6,10 20220706 1 1 6,20 2 9 56,44 20220707 1 1 6,28 1 1 6,28 20220708 1 1 6,20 1 1 6,20 20220711 1 1 6,20 2 501 3 176,20 20220712 1 1 6,34 1 1 6,34 20220713 1 1 6,36 1 1 6,36 20220714 1 1 6,36 1 1 6,36 20220715 1 1 6,36 1 1 6,36 20220718 1 240 1 492,80 0 0 0,00 20220719 1 1 6,34 1 1 6,22 20220720 1 1 6,34 1 1 6,34 20220721 1 1 6,36 1 1 6,36 20220722 2 84 525,96 1 1 6,38 20220725 1 1 6,32 1 1 6,32 20220726 1 1 6,36 2 133 853,80 20220727 1 1 6,30 1 1 6,30 20220728 6 721 4 448,50 1 1 6,50 20220729 2 88 542,24 2 136 859,52 20220801 4 315 1 902,60 1 1 6,04 20220802 2 35 214,92 1 1 6,16 20220803 3 204 1 245,92 1 1 6,14 20220804 2 69 419,52 1 1 6,08 20220805 1 1 6,16 1 1 6,16 20220808 1 1 6,10 1 1 6,10 20220809 1 1 6,12 1 1 6,12 20220810 1 1 6,24 1 1 6,24 20220811 1 1 6,14 1 1 6,14 20220812 1 1 6,10 1 1 6,10 20220815 1 1 6,16 1 1 6,16 20220816 2 70 428,44 1 1 6,16 20220817 1 1 6,14 1 1 6,14 20220818 1 1 6,14 3 504 3 167,28 20220819 1 1 6,32 2 481 3 049,52 20220822 1 1 6,40 2 14 89,60 20220823 1 1 6,38 1 1 6,38 20220824 1 1 6,34 1 1 6,34 20220825 1 1 6,30 1 1 6,30 20220826 1 1 6,22 1 1 6,22 20220829 2 34 210,80 1 1 6,20 20220830 1 1 6,22 2 461 2 931,82 20220831 1 1 6,40 2 329 2 112,16 20220901 5 691 4 320,10 2 6 38,50 20220902 2 171 1 050,02 1 1 6,22 20220905 2 149 911,90 1 1 6,14 20220906 1 1 6,14 1 1 6,14 20220907 2 221 1 352,54 1 1 6,14 20220908 1 1 6,20 2 265 1 643,00 20220909 1 1 6,18 2 438 2 715,58 20220912 1 1 6,18 2 109 675,78 20220913 1 1 6,20 1 1 6,20 20220914 5 671 4 012,58 1 1 5,98 20220915 1 1 5,98 1 1 5,98 20220916 1 1 5,94 1 1 5,94 20220919 2 135 791,12 3 872 5 254,56 20220920 1 1 6,02 1 1 6,02 20220921 3 351 2 076,02 1 1 6,02 20220922 2 141 831,92 1 1 5,92 20220923 5 641 3 763,98 1 1 5,98 20220926 1 1 5,86 1 1 5,86 20220927 3 331 1 910,82 1 1 5,82 20220928 7 678 3 854,18 1 1 5,70 20220929 2 168 937,50 1 1 5,64 20220930 1 1 5,60 2 16 91,10 20221003 4 401 2 240,90 1 1 5,70 20221004 2 151 830,56 1 1 5,56 20221005 1 1 5,50 1 1 5,50 20221006 1 1 5,54 1 1 5,54 20221007 2 93 507,78 1 1 5,46 20221010 1 1 5,54 1 1 5,54 20221011 1 1 5,54 1 1 5,54 20221012 4 261 1 424,26 1 1 5,46 20221013 2 105 564,96 1 1 5,44 20221014 5 293 1 564,38 1 1 5,38 20221017 1 1 5,34 2 191 1 027,54 20221018 1 1 5,38 2 531 2 867,38 20221019 2 151 800,40 1 1 5,40 20221020 3 116 616,56 2 6 32,38 20221021 3 211 1 112,70 1 1 5,30 20221024 5 367 1 920,26 1 1 5,26 20221025 2 121 624,36 1 1 5,16 20221026 2 121 621,96 1 1 5,16 20221027 9 531 2 643,54 1 1 5,14 20221028 5 251 1 214,87 1 1 4,87 20221031 9 377 1 795,49 3 588 2 928,05 20221101 2 91 438,73 1 1 4,93 20221102 2 91 438,63 1 1 4,83 20221103 3 107 513,28 1 1 4,80 20221104 9 391 1 835,99 1 1 4,79 20221107 2 71 323,88 2 7 32,76 20221108 5 191 866,65 1 1 4,55 20221109 1 1 4,58 2 571 2 615,18 20221110 7 301 1 345,13 1 1 4,53 20221111 4 141 608,04 2 561 2 490,84 20221114 1 1 4,46 3 1 128 5 075,44 20221115 1 1 4,42 7 3 311 15 628,82 20221116 1 1 4,50 1 1 4,50 20221117 5 781 3 436,87 1 1 4,47 20221118 1 1 4,35 1 1 4,35 20221121 1 1 4,35 1 1 4,35 20221122 1 1 4,30 1 1 4,30 20221123 1 1 4,37 1 1 4,37 20221124 2 261 1 127,59 2 258 1 145,47 20221125 1 1 4,36 1 1 4,36 20221128 1 1 4,40 1 1 4,40 20221129 1 1 4,35 2 117 514,75 20221130 5 741 3 171,74 1 1 4,34 20221201 1 1 4,31 2 501 2 184,31 20221202 1 1 4,34 1 1 4,34 20221205 2 261 1 117,13 1 1 4,33 20221206 2 251 1 069,30 1 1 4,30 20221207 1 1 4,31 1 1 4,31 20221208 6 761 3 189,44 1 1 4,24 20221209 2 211 860,91 1 1 4,11 20221212 1 1 4,13 2 511 2 146,13 20221213 1 1 4,21 2 501 2 154,21 20221214 5 511 2 142,42 1 1 4,22 20221215 1 1 4,21 1 1 4,21 20221216 2 231 947,16 1 1 4,16 20221219 9 1 041 4 134,64 1 1 4,04 20221220 4 341 1 320,15 1 1 3,95 20221221 1 1 3,86 1 1 3,86 20221222 1 1 3,87 2 11 43,07 20221223 2 51 195,91 2 44 172,47 20221226 0 0 0,00 0 0 0,00 20221227 1 1 3,90 4 1 771 6 958,90 20221228 1 1 3,97 4 1 091 4 433,17 20221229 2 151 604,09 1 1 4,09 20221230 4 601 2 379,08 1 1 4,08