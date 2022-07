28/07/2022 - 18:05

COMMUNIQUE DE PRESSE

ACQUISITION DE 70% DE L'AGENCE BESPOKE,

AGENCE DE CONSEIL EN COMMUNICATION ET STRATÉGIE RELATIONNELLE

Levallois-Perret, France, le 28 juillet 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour l'acquisition auprès de ses deux fondateurs et dirigeants, Cédric Lafitte et Olivier Bernard, de 70% du capital de la société Nouvoduo, propriétaire de l'agence Bespoke. L'accord permettra également à Qwamplify de détenir 100% du capital par acquisitions complémentaires de 10% par an à l'issue des exercices 2023, 2024 et 2025.

L'agence Bespoke, en forte croissance, a réalisé près de 2 M€ de Chiffre d'Affaires en 2021 pour environ 1 M€ de Marge Brute et 0,29 M€ de Résultat d'Exploitation. L'acquisition est payée en numéraire et financée partiellement par un emprunt bancaire, avec des compléments de prix futurs en actions, sous conditions de performance.

Cette acquisition stratégique va permettre de conforter le positionnement de Qwamplify sur l'expertise digitale grands comptes 360° en renforçant sa capacité de conseil, branding, notamment sur les appels d'offres, en amont d'une stratégie Média. L'agence Bespoke a acquis une excellente réputation et dispose d'un portefeuille de clients prestigieux comme Stellantis, Legrand, la banque privée Edmond de Rothschild ou encore Grohe.

Cédric Reny, PDG et fondateur de Qwamplify, commente : « Je suis ravi de cette nouvelle acquisition et de voir l'agence Bespoke rejoindre Qwamplify. C'est une nouvelle étape qui doit nous permettre de renforcer notre offre dans les appels d'offres Médias 360° à la performance, en particulier sur les grands comptes. Nous accueillons avec plaisir Olivier Bernard, Cédric Lafitte à notre Codir et toute l'équipe d'experts talentueux de l'agence Bespoke à un moment où le recrutement de talents est clé! ”

Olivier Bernard et Cédric Lafitte, dirigeants et fondateurs de Bespoke, ajoutent: « Nous sommes enchantés de rejoindre Qwamplify ! C'est un choix évident tant sur la complémentarité métier que pour les synergies que nous pourrons développer ensemble.”

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'Affaires et Marge Brute annuels 2022 : 13 décembre 2022.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21,1%).

A propos de Bespoke (Nouvoduo)

L'agence Bespoke est une agence de conseil en communication spécialiste des marques premium et haut de gamme. Depuis 2005, elle accompagne principalement ses clients en stratégie, en création et sur la mise en œuvre de leurs plans de communication. Forte d'une équipe de 10 collaborateurs, l'agence gère déjà plusieurs comptes dans un contexte international.

CONTACTS : investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/