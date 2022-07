26/07/2022 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES 3ÈME TRIMESTRE 2022 : 8,9 M€ (+5,5%)

& MARGE BRUTE : 5,5 M€ (+0,3%)

FORTE DYNAMIQUE DES VENTES DIGITALES

ACQUISITION D'EURATEACH, GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE & QUALIOPI

Levallois-Perret, France, le 26 juillet 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 3ème trimestre 2022 (avril – juin 2022) :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE 3EME TRIMESTRE 2022 (AVRIL - JUIN 2022)

Chiffres non audités en M€ T3 2022 T3 2021 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 8,9 8,3 +5,5% Marge Brute consolidée 5,5 5,5 +0,3%

Au cours du 3ème trimestre 2022, le Chiffre d'Affaires consolidé retrouve une croissance plus rapide qu'anticipée et atteint un niveau jamais constaté jusqu'alors, à 8,9 M€ (+5,5 %). Les activités digitales ont connu une forte dynamique, tandis que le CA global reste affecté par la baisse du CA des campagnes Shopper en France et dans les pays Nordiques.

La Marge Brute augmente de 0,3 % à 5,5 M€, et ce malgré une base particulièrement forte puisque la Marge Brute du 3ème trimestre 2021 avait enregistré la plus forte croissance historique trimestrielle à +36,5 %.

La signature de campagnes digitales auprès de nouveaux clients, le cross sell intra groupe mais aussi une avancée des soldes de 10 jours par rapport à l'exercice précédent ont notamment permis cette belle dynamique dans le digital.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE BRUTE 9 MOIS (Octobre 2021 - Juin 2022)

Chiffres non audités en M€ YTD 2022 YTD 2021 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 23,9 24,2 -1,4% Marge Brute consolidée 15,8 16,2 -2,4%

Ainsi, sur 9 mois, le Chiffre d'Affaires se rapproche de celui de l'exercice précédent à 23,9 M€ contre 24,2 M€, tout comme la Marge Brute qui atteint 15,8 M€ contre 16,2 M€.

PERSPECTIVES 2022

Le groupe reste confiant sur la croissance du 4ème trimestre mais vigilant dans un contexte macro-économique incertain. Qwamplify confirme que les résultats du second semestre devraient rester solides et dépasser les 15% de la Marge Brute (10% du CA).

ACQUISITION D'EURATEACH, SOCIETE DE FORMATION

CERTIFICATIONS GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE - QUALIOPI - RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE (CPF)

Le groupe annonce également qu'il a procédé à l'acquisition de la société de formation Eurateach (un salarié, moins de 100 K€ de MB), basée à Lille sur le site d'Euratechnologie. Cette société qui dispose des certifications Qualiopi, Grande École du Numérique et Répertoire Spécifique (éligible CPF) va permettre notamment au groupe de :

vendre à ses clients des formations digitales qui pourront être financées par les opérateurs de compétences,

créer un parcours de formation interne certifiant pour ses consultants dans un contexte d'enjeux importants sur les salaires, la rétention et le recrutement des talents dans le digital.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « Qwamplify a retrouvé de la croissance plus vite qu'anticipé grâce à une forte dynamique des activités Médias. C'est une performance remarquable à double titre : l' activité Shopper a reculé et l'effet de base était particulièrement élevé. Cela prouve, une nouvelle fois, la pertinence de notre modèle digital. Nous restons confiants pour le 4ème trimestre mais vigilants dans un contexte de contraction de la consommation. Par ailleurs, nous sommes enchantés de devenir Grande École du Numérique et certifiés Qualiopi dans un contexte où attirer et retenir les talents dans le digital est un véritable enjeu de la pérennité de la croissance future.”

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'Affaires et Marge Brute annuels 2022 : 13 décembre 2022.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21,1%).

