28/06/2022 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SOLIDES :

RESULTAT D'EXPLOITATION : 1,6 M€ (15,4% de la MB )

& RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 0,9 M€ (8,6% de la MB)

SECOND SEMESTRE ATTENDU PLUS DYNAMIQUE

Levallois-Perret, France, le 28 juin 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour ses résultats, non audités, pour le 1er semestre 2022 (octobre 2021 – mars 2022) :

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022 (Octobre 2021 - Mars 2022) Données publiées consolidées, non auditées, normes comptables françaises Chiffres en milliers d'euros S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'Affaires (CA) 15 026 15 767 -4,7% Marge Brute (MB) 10 256 10 713 -4,3% en % du CA 68,3% 67,9% Impôts & Taxes -142 -169 -16% Salaires et CS -6 423 -6 017 7% Autres charges -587 -314 87% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 1 712 3 091 -45% en % de la MB 16,7% 28,9% DAP -117 -205 Résultat d'Exploitation (REX) 1 596 2 886 -45% en % de la MB 15,6% 26,9% en % du CA 10,6% 18,3% Résultat Courant Avant Impôts 1 588 2 890 -45% Résultat net de l'ensemble consolidé 1 041 2 155 en % de la MB 10,1% 20,1% Intérêts minoritaires -157 149 Résultat net Part du Groupe 883 2 005 -56% en % de la MB 8,6% 18,7% En euros / action 0,16 € 0,35 €

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

(Octobre 2021-Mars 2022)

Au cours du 1er semestre 2022, le Chiffre d'Affaires consolidé a légèrement baissé pour atteindre 15 M€ (-4,7%) et la Marge Brute s'élève à 10,3 M€, en baisse de 0,4 M€, impactant d'autant le résultat d'exploitation. Celui-ci atteint 1,6 M€, à 15,6% de la Marge Brute.

Outre la rétractation de la Marge Brute, ce résultat est majoritairement affecté par une hausse de 0,4 M€ (+6,7%) des salaires et charges associées, due aux recrutements liés à la forte croissance de 2021 et à la volonté d'accélérer les investissements dans la croissance future.

De ce fait, le Résultat Net Part du Groupe atteint 0,9 M€, à 8,6% de la Marge Brute, il intègre un résultat exceptionnel de -0,1 M€ et des intérêts minoritaires pour -0,2 M€.

Avec une Marge Brute d'Autofinancement solide à 1,2 M€, la trésorerie brute reste à un niveau élevé, soit à 14 M€, en baisse de 1,8 M€. En effet, au cours du 1er semestre, le Groupe a :

poursuivi son désendettement (-1,2 M€). Au 31 mars 2022, les dettes financières ressortent à 3,4 M€,

procédé à des rachats d'actions pour 0,6 M€,

et payé des compléments de prix liés aux performances 2021 des sociétés digitales acquises en 2020, pour un montant de 0,5 M€ .

La trésorerie nette propre reste donc très solide avec un niveau de 4,2 M€.

PERSPECTIVES AU SECOND SEMESTRE 2022

Du fait d'une bonne dynamique de commandes et de gains de nouveaux clients au cours du 2ème et 3ème trimestre, le Groupe anticipe un 3ème et 4ème trimestres plus dynamiques. Aussi, les résultats du second semestre devraient rester solides et dépasser les 15% de la Marge Brute (10% du CA), et ce, malgré le recrutement en cours de profils seniors pour renforcer la commercialisation de l'offre 360°, et la hausse des dépenses marketing.

Enfin, post clôture, le Groupe a, comme prévu, finalisé le rachat des derniers 15% de la société Advertise Me (Qwamplify Performance) qu'il ne détenait pas encore. Avec désormais 100% du capital de la société et plus aucun autre intérêt minoritaire en circulation, le Groupe devrait afficher un RNPG en hausse au second semestre versus le semestre précédent. Ce rachat est majoritairement financé par un nouvel emprunt de 2 M€ ainsi que par des titres auto détenus.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « Les résultats du 1er semestre 2021 avaient été particulièrement élevés avec un fort rebond de toutes les activités et des équipes sous tension. Nos résultats du 1er semestre 2022 restent très solides avec un Résultat d'Exploitation à plus de 10% du Chiffre d'affaires. Le léger tassement de ce premier semestre, dû au ralentissement de l'activité Shopper, masque la bonne dynamique des activités digitales toujours en croissance. Le renforcement des équipes 360°, la mise en place d'une nouvelle organisation ainsi que la hausse de nos dépenses marketing boostent la dynamique commerciale. Aussi, je suis confiant pour le second semestre durant lequel nous devrions enregistrer une hausse d'activité vouée à se poursuivre en 2023. Par ailleurs, cette dynamique pourrait s'accélérer avec la recherche de nouvelles cibles qui viendraient compléter notre offre digitale.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : CA et MB du 3ème trimestre 2022 : 26 juillet 2022.

A propos de Qwamplify:

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, Influence & analytics) et des solutions promotionnelles B2B et B2C. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Food.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME 150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21,1%).

CONTACTS : [email protected]

Cédric Reny

PDG et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/