|Détail transaction par transaction
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code Identification marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-02T10:08:54.120065Z
|FR0010889386
|7,18
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhjSEO0025e0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-02T14:52:15.459086Z
|FR0010889386
|7,18
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhjWec0054s0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T09:33:01.991807Z
|FR0010889386
|7,28
|EUR
|124
|XPAR
|jAj6Ahjo9F002EE0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T09:34:19.125285Z
|FR0010889386
|7,28
|EUR
|184
|XPAR
|jAj6AhjoAV002Eq0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T10:37:20.789013Z
|FR0010889386
|7,28
|EUR
|180
|XPAR
|jAj6Ahjp9U0032w0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T10:37:20.789339Z
|FR0010889386
|7,28
|EUR
|120
|XPAR
|jAj6Ahjp9U003350
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T12:58:03.394210Z
|FR0010889386
|7,22
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AhjrLc003tA0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-03T12:58:03.394617Z
|FR0010889386
|7,14
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhjrLc003tJ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T08:06:59.454106Z
|FR0010889386
|7,16
|EUR
|94
|XPAR
|jAj6Ahk9HX000ZC0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T08:13:05.650473Z
|FR0010889386
|7,16
|EUR
|6
|XPAR
|jAj6Ahk9NP000rS0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T09:17:56.575924Z
|FR0010889386
|7,12
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AhkAOC004CY0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T10:23:53.097200Z
|FR0010889386
|7,12
|EUR
|94
|XPAR
|jAj6AhkBQ1005lx0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T11:36:36.398356Z
|FR0010889386
|7,12
|EUR
|106
|XPAR
|jAj6AhkCYO0076D0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T11:36:36.398846Z
|FR0010889386
|7,12
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhkCYO0076M0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T15:02:01.623690Z
|FR0010889386
|7,1
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhkFlA009cx0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T15:02:01.624112Z
|FR0010889386
|7,1
|EUR
|83
|XPAR
|jAj6AhkFlA009d60
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-04T15:43:15.730189Z
|FR0010889386
|7,26
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AhkGP500AQQ0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T08:07:40.773913Z
|FR0010889386
|7,1
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AhlEiq000o20
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T08:11:55.502391Z
|FR0010889386
|7,06
|EUR
|200
|XPAR
|jAj6AhlEmx0011q0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T08:32:28.883489Z
|FR0010889386
|7
|EUR
|89
|XPAR
|jAj6AhlF6o002AP0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T08:37:21.558139Z
|FR0010889386
|7
|EUR
|40
|XPAR
|jAj6AhlFBY002Tv0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T08:43:06.703731Z
|FR0010889386
|7
|EUR
|71
|XPAR
|jAj6AhlFH8002qu0
|CROISSANCE EXTERNE
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2022-03-07T09:47:29.515601Z
|FR0010889386
|6,98
|EUR
|13
|XPAR
|jAj6AhlGHQ0056e0
|CROISSANCE EXTERNE
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|02/03/2022
|FR0010889386
|400
|7,1800
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|03/03/2022
|FR0010889386
|1108
|7,2385
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|04/03/2022
|FR0010889386
|1130
|7,1244
|XPAR
|QWAMPLIFY
|9695004YRMWNX0TMOQ58
|07/03/2022
|FR0010889386
|713
|7,0585
|XPAR
Communiqué de la société QWAMPLIFY du 08/03/2022
08/03/2022 - 18:00
Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZxtZcaXaZuVl2+fap1papOZb5yVmZaWaGOWk2ieZ5jHa5+VyGZiaZScZnBkmW5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : mZxtZcaXaZuVl2+fap1papOZb5yVmZaWaGOWk2ieZ5jHa5+VyGZiaZScZnBkmW5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.