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  Communiqué de la société QWAMPLIFY du 08/03/2022

  08/03/2022 - 18:00

Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché

Détail transaction par transaction                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-02T10:08:54.120065Z FR0010889386 7,18 EUR 200 XPAR jAj6AhjSEO0025e0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-02T14:52:15.459086Z FR0010889386 7,18 EUR 200 XPAR jAj6AhjWec0054s0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T09:33:01.991807Z FR0010889386 7,28 EUR 124 XPAR jAj6Ahjo9F002EE0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T09:34:19.125285Z FR0010889386 7,28 EUR 184 XPAR jAj6AhjoAV002Eq0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T10:37:20.789013Z FR0010889386 7,28 EUR 180 XPAR jAj6Ahjp9U0032w0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T10:37:20.789339Z FR0010889386 7,28 EUR 120 XPAR jAj6Ahjp9U003350 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T12:58:03.394210Z FR0010889386 7,22 EUR 300 XPAR jAj6AhjrLc003tA0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-03T12:58:03.394617Z FR0010889386 7,14 EUR 200 XPAR jAj6AhjrLc003tJ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T08:06:59.454106Z FR0010889386 7,16 EUR 94 XPAR jAj6Ahk9HX000ZC0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T08:13:05.650473Z FR0010889386 7,16 EUR 6 XPAR jAj6Ahk9NP000rS0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T09:17:56.575924Z FR0010889386 7,12 EUR 300 XPAR jAj6AhkAOC004CY0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T10:23:53.097200Z FR0010889386 7,12 EUR 94 XPAR jAj6AhkBQ1005lx0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T11:36:36.398356Z FR0010889386 7,12 EUR 106 XPAR jAj6AhkCYO0076D0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T11:36:36.398846Z FR0010889386 7,12 EUR 200 XPAR jAj6AhkCYO0076M0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T15:02:01.623690Z FR0010889386 7,1 EUR 200 XPAR jAj6AhkFlA009cx0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T15:02:01.624112Z FR0010889386 7,1 EUR 83 XPAR jAj6AhkFlA009d60 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-04T15:43:15.730189Z FR0010889386 7,26 EUR 47 XPAR jAj6AhkGP500AQQ0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T08:07:40.773913Z FR0010889386 7,1 EUR 300 XPAR jAj6AhlEiq000o20 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T08:11:55.502391Z FR0010889386 7,06 EUR 200 XPAR jAj6AhlEmx0011q0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T08:32:28.883489Z FR0010889386 7 EUR 89 XPAR jAj6AhlF6o002AP0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T08:37:21.558139Z FR0010889386 7 EUR 40 XPAR jAj6AhlFBY002Tv0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T08:43:06.703731Z FR0010889386 7 EUR 71 XPAR jAj6AhlFH8002qu0 CROISSANCE EXTERNE
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-03-07T09:47:29.515601Z FR0010889386 6,98 EUR 13 XPAR jAj6AhlGHQ0056e0 CROISSANCE EXTERNE
                       
Présentation agrégée par jour et par marché                
                       
Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 02/03/2022 FR0010889386 400 7,1800 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 03/03/2022 FR0010889386 1108 7,2385 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 04/03/2022 FR0010889386 1130 7,1244 XPAR          
QWAMPLIFY 9695004YRMWNX0TMOQ58 07/03/2022 FR0010889386 713 7,0585 XPAR          
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- SECURITY MASTER Key : mZxtZcaXaZuVl2+fap1papOZb5yVmZaWaGOWk2ieZ5jHa5+VyGZiaZScZnBkmW5s
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