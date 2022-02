07/02/2022 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

QWAMPLIFY SEA OBTIENT LE STATUT DE

PARTENAIRE GOOGLE PREMIER 2022

Levallois Perret, le 7 février 2022

Qwamplify annonce ce jour avoir obtenu le

nouveau statut de partenaire Google Premier 2022 délivré par Google.

Qwamplify SEA, l'agence conseil SEA et Social Ads du groupe Qwamplify basée à Levallois Perret a obtenu pour la septième année consécutive le statut de partenaire Premier dans le cadre du programme Google Partners 2022.

L'équipe de consultants de Qwamplify SEA accompagne les PME et les grands groupes de tous secteurs dans leur stratégie d'acquisition de trafic on-line et off-line, en France et à l'International.

Ce mois-ci, Google a récompensé les efforts des partenaires de marketing numérique les plus performants dans chaque pays en leur attribuant le statut de partenaire Premier dans le cadre du nouveau programme Google Partners.

De nombreux changements importants ont été apportés au programme Google Partners pour 2022. Par exemple, Google a redéfini les critères à remplir pour devenir partenaire Premier, et propose de nouveaux avantages pour favoriser la croissance et la réussite de leurs clients avec Google Ads.

Davang Shah, Directeur Senior Google Ads Marketing, déclare "Félicitations à Qwamplify SEA, partenaire Premier qui figure parmi les 3 % des partenaires Google les plus performants en France. Ces entreprises se sont démarquées en cherchant à approfondir leurs connaissances des solutions Google, à acquérir de nouveaux clients et à aider leurs clients existants à se développer. C'est avec plaisir que nous continuerons de les aider à développer l'activité de leurs clients en ligne."

Qwamplify SEA a été sélectionné comme partenaire Premier dans le cadre du programme Google Partners, qui s'adresse aux agences publicitaires et aux partenaires tiers gérant des comptes Google Ads au nom d'autres marques ou entreprises. Il a pour but de fournir aux entreprises des outils innovants, des ressources et une assistance leur permettant d'aider leurs clients à réussir et à se développer en ligne.

Qwamplify SEA (nouveau nom d'Adsvisers) qui gère notamment les campagnes SEA et Social Ads de Bureau Vallée, Air Caraibes, Pfizer, Foncia, Dodo, Groupe GEMA ou encore Avenir Mutuelle, vient de gagner de nombreux budgets ces derniers mois dont : Azaé Pro, Best Of TV groupe M6, URSA, Sharp, Vitality, Laboratoire Giphar ou encore Mobilier de France.

Olivier Savaëte, DG de l'agence Qwamplify SEA, déclare : « Je suis très fier de l'équipe et ravi de ce nouveau statut très restreint qui nous permet de proposer le meilleur de la solution Google Ads à nos clients. Il vient récompenser l'excellence opérationnelle et technique des équipes et démontre la valeur ajoutée de l'agence dans la stratégie SEA de nos clients retailers, e-commerçants ou encore grandes marques. »

A propos de Qwamplify SEA

Créée en 2013, Qwamplify SEA (nouveau nom d'Adsvisers) est une agence de conseil en SEA et en Social Ads, du groupe Qwamplify, spécialisée dans la création et la gestion de campagnes Google Ads, la mise en place de stratégies Social Ads, et les stratégies d'acquisition pour applications mobiles. L'agence accompagne ainsi plus de 150 acteurs, PME et Grands Groupes de tous secteurs dans leur stratégie d'acquisition de trafic on-line et off-line, en France et à l'international.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, Coregistration, Brand Content, Social Media, Analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Foods.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France, ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21%).

