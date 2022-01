27/01/2022 - 19:30

COMMUNIQUE DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2021 EN FORTE HAUSSE

ET SUPÉRIEURS AUX ANTICIPATIONS :

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) : 6,3 M€ (+80% à 30% de la MB)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (REX) HISTORIQUE : 5,9 M€ (+91% à 28% de la MB)

TRÉSORERIE NETTE PROPRE : 6,7 M€ (x2)

CONSOLIDATION AU 1er TRIMESTRE 2022 :

CHIFFRE D'AFFAIRES : 8 M€ (+1,3%) / MARGE BRUTE : 5,4 M€ (-2,7%)

Levallois Perret, le 27 janvier 2022

Qwamplify annonce ce jour ses résultats annuels 2021 audités pour l'exercice clos le 30 septembre 2021. Pour rappel, les sociétés La revanche des sites et Meet your data acquises le 30 avril 2020 et la société Kamden média acquise le 12 juin 2020 ont été consolidées sur l'ensemble de l'exercice.

Données consolidées auditées normes comptables françaises, en K€ 30/09/2021 30/09/2020 Var. Var. % Chiffre d'Affaires (CA) 30 991 25 588 5 403 21% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 6 300 3 503 2 797 80% en % de la MB 30% 20% DAP (399) (413) 14 -3% Résultat d'Exploitation (REX) 5 901 3 090 2 811 91% en % de la MB 28% 18% en % du CA 19% 12% Résultat financier 35 (99) 134 Résultat exceptionnel 283 3 136 (2 854) IS (1 737) (916) (821) Résultat des sociétés mises en équivalence 0 369 (369) Résultat net consolidé 4 482 5 580 (1 098) -20% Intérêts minoritaires (330) (179) (151) Résultat net consolidé part du Groupe (RNPG) 4 152 5 401 (1 249) -23% en % de la MB 20% 31% RNPG en € / action 0,73 0,96

TRÈS FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS 2021 ET MEILLEURS QU'ANTICIPÉS :

Dans un contexte de forte croissance de l'activité en 2021 (+ de 21,4% pour la marge brute dont +12% de croissance organique), Qwamplify a délivré des résultats en forte hausse :

L'EBE 2021 dépasse les 6,3 M€, en forte hausse de 80% par rapport à l'exercice précédent.

Le REX atteint plus de 5,9 M€, en hausse de 91%, à un niveau de 28% de la MB, particulièrement élevé à la faveur :

d'une forte croissance combinée des activités des pôles Activation (dit “shopper”) et Digital (+21% de CA)

de la contribution positive des dernières acquisitions en année pleine contre six mois l'exercice précédent,

d'une bonne maîtrise des charges malgré la croissance des effectifs de 19 collaborateurs au 30 septembre 2021, soit un total de 204 salariés au 30/09/21.

Compte tenu du Résultat Exceptionnel réalisé en 2020 à la suite de la cession des titres de Bilendi et de la provision sur le pôle Activation, le RNPG est en retrait de 23%, à 4,2 M€. Ainsi, une fois retraité de ces éléments exceptionnels intervenus en 2020, le RNPG a été multiplié par 2,3. Les intérêts minoritaires s'élèvent à 0,3 M€. Ainsi, le RNPG par action atteint 0,73€. Le Groupe va procéder au rachat des derniers 15% du capital non détenus d'Advertise Me au cours du trimestre en cours et n'aura plus aucun intérêt minoritaire à l'issue de cette opération.

STRUCTURE FINANCIÈRE ENCORE RENFORCÉE ET SOLIDE :

Forte de ces résultats historiques, la trésorerie nette propre (déduction faite des dettes financières et de la trésorerie détenue pour le compte des clients dans le cadre d'opérations marketing en cours), augmente fortement à 6,7 M€ (contre 3,4 M€ au 30 septembre 2020), soit une trésorerie nette propre multipliée par 2. Le Groupe a par ailleurs remboursé plus de 6,2 M€ de dette cette année dont 4 M€ de PGE.

Ce niveau de trésorerie va permettre au Groupe de poursuivre ses investissements pour consolider sa croissance future et pour saisir les éventuelles opportunités de croissance externe.

CONSOLIDATION DE LA CROISSANCE AU 1er TRIMESTRE 2022 (Octobre -Décembre 2021) :

Chiffres non audités en M€ T1 2022 T1 2021 Var % Chiffre d'Affaires consolidé 8,0 7,9 1,3% Marge Brute consolidée 5,4 5,5 -2,7%

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est en croissance de 1,3% à 8 M€. La marge brute baisse légèrement de 2,7% à 5,4 M€ vs 5,5 M€, liée notamment à un effet de base défavorable. Au cours du 1er trimestre, les activités Activation (“shopper”) en France et dans les pays Nordiques ont fait face à un tassement après le très fort rebond du 1er trimestre de l'exercice précédent, bien que le nombre de campagnes soit resté stable. Quant aux activités Médias, elles sont restées dynamiques et ont poursuivi leur croissance.

PERSPECTIVES 2022

Pour consolider sa croissance rentable, le Groupe va accélérer le déploiement de sa stratégie digitale 360°, avec une plus forte intégration de son offre et des recrutements de profils plus seniors. Les activités digitales, qui ont pesé pour ? de la marge brute au 1er trimestre, devraient tirer cette dynamique, malgré la consolidation du pôle Activation (“shopper”).

Cédric RENY, PDG et fondateur, déclare : « Cette année de forte croissance de l'activité a démontré une nouvelle fois la pertinence de notre stratégie digitale et de son modèle de forte profitabilité. Ainsi, maintenant que les sociétés acquises sont davantage intégrées, et forts de notre situation financière solide, nous pouvons sereinement investir dans notre force commerciale et marketing, notamment 360°, pour consolider et pérenniser notre modèle de croissance profitable, en allant chercher de plus gros comptes. Le pipe commercial est bon et le modèle de rentabilité n'est plus à prouver, je suis donc confiant sur la poursuite de notre stratégie.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Marge Brute et Chiffre d'Affaires S1 & T2 2022 : 24 mai 2022.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Bureau Vallée, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou Arla Foods.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21%).

