12/01/2022 - 18:45

Bilan semestriel au 31/12/2021 du contrat de liquidité QWAMPLIFY

Levallois Perret, 12/01/2022

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021:

12,842 titres

96,123.93 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 23,966 titres 208,875.52 EUR 230 transactions VENTE 23,814 titres 211,883.50 EUR 216 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12,690 titres

93,880.01 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,000 titres

120,790.81 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALQWA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 230 23 966 208 875,52 216 23 814 211 883,50 20210701 4 741 6 151,86 1 1 8,46 20210702 2 141 1 162,04 2 2 16,88 20210705 1 1 8,20 2 254 2 133,40 20210706 3 341 2 819,60 1 1 8,40 20210707 1 1 8,24 2 316 2 629,04 20210708 6 1 199 9 665,58 4 806 6 679,28 20210709 3 279 2 195,88 1 1 8,00 20210712 3 341 2 676,34 2 229 1 836,50 20210713 3 341 2 680,26 1 1 7,86 20210714 1 1 7,94 2 351 2 814,94 20210715 4 410 3 245,90 1 1 7,96 20210716 4 671 5 297,36 1 1 7,96 20210719 4 591 4 642,10 1 1 7,90 20210720 1 1 7,86 2 381 3 025,06 20210721 1 1 8,00 5 1 231 9 990,00 20210722 1 1 8,06 1 1 8,06 20210723 1 1 8,16 1 1 8,16 20210726 1 1 8,24 2 341 2 809,84 20210727 1 1 8,36 2 331 2 767,16 20210728 2 138 1 126,18 1 1 8,26 20210729 1 1 8,22 2 321 2 677,02 20210730 1 1 8,32 1 1 8,32 20210802 1 1 8,40 2 321 2 722,00 20210803 2 151 1 265,38 1 1 8,38 20210804 1 1 8,48 1 1 8,48 20210805 1 1 8,42 1 1 8,42 20210806 1 1 8,46 1 1 8,46 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 1 1 8,36 1 1 8,36 20210811 3 581 4 804,98 1 1 8,38 20210812 1 1 8,32 1 1 8,32 20210813 1 1 8,32 1 1 8,32 20210816 1 1 8,88 11 3 505 31 286,08 20210817 1 1 9,00 10 2 117 20 149,84 20210818 1 1 9,36 2 51 485,36 20210819 5 1 661 15 393,94 1 1 9,34 20210820 1 1 9,40 3 421 3 967,40 20210823 1 1 9,44 2 161 1 526,24 20210824 1 1 9,40 1 1 9,40 20210825 1 1 9,38 1 1 9,38 20210826 1 1 9,50 1 1 9,50 20210827 3 649 6 069,08 1 1 9,36 20210830 2 351 3 271,34 1 1 9,34 20210831 4 961 8 978,70 1 1 9,50 20210901 1 1 9,42 2 191 1 799,22 20210902 1 1 9,40 1 1 9,40 20210903 1 1 9,32 1 1 9,32 20210906 1 1 9,40 1 1 9,40 20210907 2 431 4 025,60 1 1 9,40 20210908 1 1 9,32 1 1 9,32 20210909 1 1 9,32 1 1 9,32 20210910 1 1 9,34 1 1 9,34 20210913 1 1 9,48 1 1 9,48 20210914 1 1 9,32 1 1 9,32 20210915 1 1 9,36 2 176 1 664,86 20210916 1 1 9,34 1 1 9,34 20210917 1 1 9,32 2 281 2 652,52 20210920 3 691 6 405,54 1 1 9,34 20210921 1 1 9,24 2 93 868,52 20210922 2 141 1 291,68 1 1 9,28 20210923 2 2 18,32 1 1 9,16 20210924 2 84 767,80 1 1 9,18 20210927 2 69 625,18 1 1 9,10 20210928 1 1 9,18 1 1 9,18 20210929 1 1 9,10 1 1 9,10 20210930 1 1 9,14 2 291 2 677,14 20211001 3 476 4 261,48 1 1 9,08 20211004 3 223 2 037,30 5 882 8 220,24 20211005 2 441 3 960,30 1 1 9,10 20211006 2 5 44,30 1 1 8,86 20211007 1 1 8,94 2 291 2 636,34 20211008 2 431 3 836,08 1 1 9,08 20211011 1 1 8,90 1 1 8,90 20211012 1 1 8,92 1 1 8,92 20211013 2 2 17,88 1 1 8,94 20211014 1 1 8,98 1 1 8,98 20211015 2 2 17,88 1 1 8,94 20211018 6 1 598 13 978,06 2 61 533,48 20211019 3 554 4 698,62 3 566 4 956,90 20211020 1 1 8,54 6 1 611 14 231,94 20211021 5 1 271 11 246,60 1 1 9,00 20211022 3 416 3 633,24 2 8 71,52 20211025 2 84 737,54 1 1 8,80 20211026 1 1 8,90 2 331 2 965,70 20211027 2 371 3 324,28 1 1 9,08 20211028 2 361 3 205,70 1 1 8,90 20211029 1 1 8,84 2 341 3 055,24 20211101 1 1 9,30 4 1 001 9 309,30 20211102 1 1 9,04 1 1 9,04 20211103 2 108 961,24 1 1 8,94 20211104 2 174 1 545,14 1 1 8,90 20211105 1 1 8,90 1 1 8,90 20211108 1 1 9,06 1 1 9,06 20211109 1 1 9,04 1 1 9,04 20211110 1 1 8,96 1 1 8,96 20211111 1 1 9,00 1 1 9,00 20211112 1 1 8,94 1 1 8,94 20211115 1 1 8,98 1 1 8,98 20211116 1 1 8,96 1 1 8,96 20211117 1 1 8,92 1 1 8,92 20211118 1 1 8,98 1 1 8,98 20211119 1 1 8,86 1 1 8,86 20211122 1 1 8,92 1 1 8,92 20211123 1 1 8,92 2 145 1 304,92 20211124 1 1 9,00 1 1 9,00 20211125 1 1 8,92 1 1 8,92 20211126 5 1 057 9 360,18 1 1 8,94 20211129 1 1 8,84 5 1 321 12 043,64 20211130 2 291 2 619,00 1 1 9,00 20211201 2 321 2 869,82 1 1 9,02 20211202 2 381 3 390,98 1 1 8,98 20211203 1 1 8,84 1 1 8,84 20211206 2 333 2 917,12 1 1 8,80 20211207 2 120 1 046,52 2 341 3 045,18 20211208 5 1 321 11 449,20 2 325 2 937,96 20211209 2 331 2 879,90 2 2 17,80 20211210 3 398 3 408,82 1 1 8,72 20211213 1 1 8,62 2 381 3 284,22 20211214 1 1 8,84 4 873 7 727,44 20211215 3 561 4 779,72 1 1 8,52 20211216 1 1 8,72 1 1 8,72 20211217 2 331 2 866,58 1 1 8,78 20211220 2 331 2 820,12 4 1 111 9 823,12 20211221 1 1 8,84 1 1 8,84 20211222 1 1 8,82 1 1 8,82 20211223 1 1 8,82 6 1 541 13 883,22 20211224 1 1 9,14 2 421 3 856,34 20211227 2 59 536,90 1 1 9,10 20211228 2 181 1 639,98 1 1 9,18 20211229 2 181 1 632,68 1 1 9,08 20211230 2 181 1 629,16 1 1 9,16 20211231 2 31 276,64 1 1 9,04