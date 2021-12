07/12/2021 - 19:00

MARGE BRUTE T4 : +1,3% à 4,8 M€ (+1,3% à PC*)

MARGE BRUTE ANNUELLE : +21,4% à 21 M€ (19,4 M€ à PC* / +11,9%)

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : +21,1% à 31 M€

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ATTENDUS EN FORTE HAUSSE

Levallois-Perret, France, le 7 décembre 2021, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son Chiffre d'Affaires et sa Marge Brute non encore audités pour le 4ème trimestre 2021 (juillet-septembre 2021) et l'année 2021 (Octobre 2020 - Septembre 2021):

CA et MB en M€ T4 2020 T4 2021 Variation 2020 2021 Variation Chiffre d'Affaires (CA) consolidé* 6,5 6,8 4,1% 25,6 31,0 21,1% Marge Brute (MB) consolidée* 4,7 4,8 1,3% 17,3 21,0 21,4% Marge Brute (MB) à Périmètre comparable 4,7 4,8 1,3% 17,3 19,4 11,9%

* La revanche des sites et Meet your data acquis en avril 2020 et Kamden Media en juin 2020

* PC: Périmètre comparable

Au cours du 4ème trimestre 2021 (dont le périmètre est comparable à celui de l'exercice précédent), le Chiffre d'Affaires consolidé progresse de 4,1% et atteint 6,8 M€. La Marge Brute progresse de 1,3% et atteint 4,8 M€. La croissance du 4ème trimestre ralentit du fait d'une base défavorable, le 4ème trimestre de l'année dernière ayant connu une forte reprise d'activité post confinement.

La marge brute annuelle atteint 21 M€, en croissance de 21,4% (et 19,4 M€ à +11,9% à périmètre comparable). Cette forte croissance est due essentiellement à :

la croissance organique de l'ensemble des leviers du groupe (en particulier média, analytics et shopper en France); et ce malgré la baisse d'activité dans les pays Nordiques (-20%), qui ont connu un confinement strict en 2021 à contre-courant de la France,

le changement de périmètre intervenu au 2nd semestre 2020 avec l'acquisition de La revanche des sites, Meet your data et Kamden média, qui ont été consolidés sur l'exercice entier en 2021,

le début du déploiement de la stratégie digitale 360° du Groupe: gain de nouveaux clients 360° en média, cross sell entre les différentes expertises (SEO, SEA, Display, Social, Influence, analytics, Performance, Shopper), gain de clients Shopper x Média (Offre Mediactivation du Groupe),

et l'effet de base favorable : l'activité du 2ème et 3ème trimestre de l'exercice précédent avait été significativement impactée par des annulations ou mises en pause de campagnes dans la distribution, les marques FMCG et le tourisme dès le mois de février 2020.

Compte tenu de la croissance de 21,4% de la marge brute et d'une maîtrise de ses coûts, le Groupe confirme qu'il anticipe une hausse du taux de marge opérationnelle et s'attend à un résultat d'exploitation en forte hausse au titre de l'année 2021.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : « Le Groupe a continué sa croissance organique au cours du dernier trimestre 2021 et fait une année historique à 31 M€ de CA avec près de 12% de croissance organique. Notre stratégie 360° de one stop shop digital x activation démontre sa pertinence. Nos résultats opérationnels seront excellents. Je reste confiant sur la poursuite de notre croissance en 2022, même si celle-ci devrait ralentir en particulier au 1er semestre avec un effet de base défavorable, notamment sur le périmètre Activation. Le Groupe devrait commencer à profiter de sa stratégie digitale 360°, en particulier avec le renforcement des équipes et des investissements marketing lancés en avril.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Résultats annuels 2021 : 27 janvier 2022

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, Display, coregistration, Brand Content, Social Media, analytics) et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 850 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Léa Nature, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Michelin ou encore Rue du commerce.

Qualifié d'« Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, dont le siège est à Levallois-Perret, coté sur Euronext Growth et intégré dans l'indice PEA-PME150, est implanté également à Aix-en-Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, Finlande, Suède et Norvège. Il a réalisé, au titre de son dernier exercice clos à fin septembre 2021, une marge brute de 21 M€ et un chiffre d'affaires de 31 M€ (+21,1%).

